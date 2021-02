Lotta Backlundin kolumni: Jos treffikumppani ei vastaa enää viesteihin, lähetä hänelle tämä teksti

”Sovitaanko, että tästä lähtien kukaan ei enää suostu vellihousubänkseihin? Jokainen ansaitsee viestin, selityksen tai edes post-it -lapun”, kirjoittaa Lotta Backlund kolumnissaan.

Luin taannoin iltapäivälehdestä jutun 24-vuotiaasta Iidasta, joka kertoi, että kaikki hänen lupaavat suhteensa ovat viime aikoina kaatuneet siihen, ettei mies yhtäkkiä enää vastannut viesteihin.

Huonoja uutisia, Iida. Tuo ei lopu, vaikka miehet vanhenisivat. Ilmiö on niin tavallinen, että sille on nimikin: ghostaus. Nimi tulee tietysti siitä, että tyyppi vain haihtuu kuin haamu.

Näin se menee: orastava suhde on ollut lupaava, mutta ykskaks, kuin taikaiskusta, toinen osapuoli lakkaa vastaamasta viesteihin. Ensin ajattelet (toivot), että ehkä hän onkin lasaretissa tai kuollut (mielellään jotain hyvin dramaattista ja pelottavaa, kuten vaikka haihyökkäys), mutta ei. Mitään ei ilmeisesti ole tapahtunut (ja nimenomaan ilmeisesti, koska ethän saa koko tyyppiä kiinni, joten et voi varmasti tietää).

Hän on ehkä löytänyt jonkun toisen, ehkä kyllästynyt sinuun, ehkä hirvittävässä työ- ja stressikierteessä tai ehkä hän on aloittanut jonkin aikaavievän harrastuksen kuten crossfitin, fight clubin tai heroiininkäytön. Et voi tietää, koska mies on häipynyt kuin pieru Saharaan. Ei kuitenkaan kirjaimellisesti, sillä Facebookissa ja Whatsappissa hän toki on olemassa, mutta ei vain vastaa viesteihisi.

Tällainen totaalityrmääminen on hämmentävää. Niin huonosta kohtelusta menee nohevampikin mimmi kipsiin. On nöyryyttävää tulla jätetyksi ilman selityksiä.

Niinpä sitä itsekin sitten vain lakkaa laittamasta niitä viestejä. Terroristit voittivat.

Haluankin aloittaa kansanliikkeen. Sovitaanko, että tästä lähtien kukaan ei enää suostu tällaisiin vellihousubänkseihin? Jokainen ansaitsee viestin, selityksen tai edes post-it -lapun. Jos siis löydät itsesi ghostaus-tilanteen vastaanottavasta päästä, kopioi alla oleva teksti viestiisi:

”Hei, olen yrittänyt tavoitella sinua. Taitaa olla niin, että et halua kohdata lievästi epämukavaa tilannetta ja jätät siksi vastaamatta. Tämä on selkärangatonta ja ennen kaikkea epätehokasta. Tässä roikutaan nyt löyhässä hirressä päiväkaupalla sen sijaan, että sanoisit reippaasti, etteivät kemiamme kohtaa. Olemme molemmat aikuisia, joten jos tunteesi ovat muuttuneet, ole hyvä ja kerro se minulle vaikka vastaamalla tähän viestiin.”

Jos sisälläsi asuu diplomaatin sijasta kuitenkin Glenn Close Vaarallinen Suhde -elokuvasta, ota sittenkin tämä viesti käyttöösi:

”Olen liian vanha, ja niin olet perhana sinäkin, että sallisin suhteen lopettamisen tällä tavalla, että vain lakkaat vastaamasta viesteihini. Miehisty ja sano, ettet ole kiinnostunut. Muuten aion lähtökohtaisesti olettaa, ettei mikään ole muuttunut ja jatkan viestittelyä ja ilmestyn työpaikallesi sekä kotiovellesi. JOKA PÄIVÄ.”