Miksi Sanna Marin saa maailmalla niin paljon huomiota? Tutkijan mukaan syy ei todellakaan ole vain se, että hän on nuori nainen

Time-lehti nosti pääministeri Sanna Marinin 100 nousevan vaikuttajan listalle. Politiikan tutkija Johanna Vuorelman mukaan Marinin saama huomio on poikkeuksellista.

Time-lehti nosti pääministeri Sanna Marinin, 35, tällä viikolla 100 nousevan vaikuttajan listalle. Lisäksi Marin oli yksi listan kuudesta henkilöstä, joista Time julkaisi kansikuvan nettiuutisessaan.

Marinin esittelytekstin Timeen on kirjoittanut Norjan pääministeri Erna Sohlberg. Sohlberg huomauttaa esittelytekstissä, että pandemian aikana Marin on osoittanut, ettei hyvä johtajuus ole kiinni iästä.

– Sannalla ei juuri ollut kuherruskuukautta, mutta hän sopeutui nopeasti. Rajoitustoimilla ja kieltämällä matkustamisen osissa maata Sanna auttoi pitämään koronavirustapausten suhteellisen määrän viidenneksessä EU:n keskiarvosta, Solberg kirjoittaa.

– Kriisiajat osoittavat, mistä ihminen on tehty, Sohlbert jatkaa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Marin saa kansainvälistä huomiota. Viime vuonna yhdysvaltalainen talouslehti Forbes valitsi Marinin maailman vaikutusvaltaisimpien naisten listallaan sijalle 85. Viime vuonna myös BBC valitsi Marinin maailman vaikutusvaltaisten naisten 100 Women -listalleen.

– On poikkeuksellista, miten paljon huomiota Marin on saanut kansainvälisesti, politiikan tutkija Johanna Vuorelma sanoo.

Vuorelman mielestä Marinin saama huomio kansainvälisestä liittyy kahteen asiaan. Ensimmäinen niistä on representaatio. On yhteiskunnallisesti iso asia, kuka näkyy julkisuudessa. Politiikassa julkisuus ja valta ovat olleet perinteisesti miesvoittoisia.

– On ollut tietynikäisiä ja -näköisiä edustajia. Sitä representaatiota on haluttu lähteä laajentamaan. Tässä ajassa on vahva virtaus, että vallan käytäville halutaan monipuolisempaa kuvastoa. Marin edustaa sitä. Hän on nuori, hän on nainen eikä hänen taustansa ole perinteinen poliitikon tausta, Vuorelma sanoo.

Monissa maissa on yhä myös kaukainen ajatus, että maan johtoon valittaisiin nuori nainen.

– Marinin saama huomio liittyy myös siihen, että halutaan rakentaa uudentyyppisiä esikuvia ja näyttää suuntaa.

Korona-ajan johtajuus on iso meriitti

Toinen syy Marinin saamaan kansainväliseen huomioon liittyy Vuorelman mielestä siihen, miten Marin on hoitanut tehtävänsä korona-aikana. Tämä nostettiin esiin myös Time-lehden jutussa.

– Koronakriisin hoitaminen on Marinille iso poliittinen meriitti. Marin ei ole varsinaisesti tehnyt kovin merkittäviä poliittisia avauksia, mutta hänen arvomaailmansa ja ajamansa asiakysymykset – kuten ilmastonmuutos, ihmisoikeudet ja tasa-arvo – sopivat hyvin vallitsevaan poliittiseen ilmapiiriin, Vuorelma sanoo.

Suosio ja näkyvyys eivät ole joko–tai-asioita

Time-lehden juttu aiheutti Suomessa ihailua ja ylpeyttä, mutta myös kritiikkiä. Esimerkiksi Ylen Jälkiviisaat-ohjelmassa vakiovieras, professori Janne Saarikivi epäili, ettei Marin saisi kansainvälistä huomiota, jos hän ei olisi nuori ja nainen (9.30 minuutin kohdalla).

– Musta on ihan selvää, että jos olisi ihan samat päätökset tehnyt ja olisi sellainen tylsän näköinen äijä, niin ei varmasti olisi Timen kannessa. Antti Rinne ei pääsisi Timen kanteen. Jos katsotaan tätä politiikkaa, mitä Marinin hallitus on tehnyt, niin mulle on hieman arvoitus, että miksi hän on niin suosittu, Saarikivi sanoi Jälkiviisaissa.

Vuorelma ei nähnyt Jälkiviisaissa käytyä keskustelua, mutta kertoo, että tämän tyyppinen joko–tai-keskustelu on lisääntynyt Suomessa. Sen pohtiminen, saako poliitikko huomiota pelkästään ajamiensa asioiden perusteella vai sen perusteella, mitä on ominaisuuksiltaan, on Vuorelman mielestä turhan mustavalkoista pohdintaa.

– Tällainen tapa analysoida on mielestäni laiskaa. Uskon, että Marinin pääseminen Time-lehteen on nimenomaan näiden asioiden yhdistelmä, ei pelkästään jompi kumpi.

Vuorelma huomauttaa, että esimerkiksi Saksan ja Italian äärioikeistossa on näkyviä, nuorehkoja naispoliitikkoja, jotka edustavat hyvin erilaista ideologista linjaa kuin Marin, eikä heitä ole nostettu esiin esikuvina.

– Suomalainen esimerkki tästä on Laura Huhtasaari. Ei häntä ole nostetta esiin siksi, että hän on nuorehko ja nainen, Vuorelma sanoo.