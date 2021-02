Riikka Suomisen kolumni: Moni ei halua parisuhteessa seksiä, mutta harrastaa sitä silti – ”ehkä myöhemmin” tarkoittaa ei

”Useammalla kuin joka kymmenennellä naisella on ollut seksiä, jota he eivät haluaisi. Mutta Finsex sivuuttaa nämä vastentahtoiset kerrat eikä esimerkiksi kysy, miksi ne tapahtuvat. Sen sijaan tutkimus puhuu ilmiöstä naisten haluttomuutena”, kirjoittaa Riikka Suominen kolumnissaan.

Olin 39-vuotias, kun ensimmäisen kerran törmäsin termiin suostumus. Amerikkalaisesta kirjasta luin, että seksikumppanilta tulee varmistaa jokainen siirto, eikä vain olettaa asioita, koska ”alushousujen riisuminenkin oli ollut ok”.

Olin äimistynyt. Siinä Suomessa, jossa olin elänyt, seksuaalinen suostumus loisti poissaolollaan.

Kun 1990-luvun alussa aloitin seksin harrastamisen, ei terveystiedon tunneilla ollut mainittu asiaa.

Sen sijaan vielä 90-luvun alussa joka neljäs eka kerta tapahtui, vaikkei tyttö olisi edes halunnut. Suomalaisten nuoruusseksiä dokumentoivassa Matkalla intohimoon -kirjassa näitä pakottamisia ja painostamisia kutsutaan miehen aloitteiksi. Osa tytöistä oli niin humalassa, että huomasi vasta aamulla, mitä hänelle oli tehty.

Sellaista ei minun nuoruudessani osannut vielä kutsua raiskaukseksi sen paremmin lainsäädäntö kuin naiset itsekään.

Sallittiinhan siihen aikaan raiskaus avioliitossakin.

Laki onneksi muuttui, mutta perintö suhteiden seksi­pakosta elää. Yhä pariterapeutit julistavat, että seksi on parisuhteen liima. Jos halut ovat eriparisia, pitää tehdä kompromissi. Vakiintunut ei siis voi sanoa ei.

Seksitutkimus Finsex kysyy, kuinka monta kertaa viikossa haluaisit olla yhdynnässä, jos voisit itse päättää. Kysymyskin antaa ymmärtää, että osa yhdynnöistä on vastentahtoisia. Ja aivan totta: useammalla kuin joka kymmenennellä naisella on ollut seksiä, jota he eivät haluaisi.

Mutta Finsex sivuuttaa nämä vastentahtoiset kerrat eikä esimerkiksi kysy, miksi ne tapahtuvat. Sen sijaan tutkimus puhuu ilmiöstä naisten haluttomuutena ja keskittyy miespoloihin, jotka saavat vähemmän yhdyntöjä kuin haluavat.

Nyt lakia ollaan muuttamassa niin, että raiskauksen määritelmänä on suostumuksen puute. Jos seksiin ei ole lupaa, silloin se tapahtuu väkisin. Jäärät mutisevat, että pitääkö kolmena kopiona pyytää allekirjoitukset, vai mistä enää tietää.

No, kannattaa kysyä.

Perinteisesti on opastettu, että ”ei tarkoittaa ei”. Mutta joissakin tilanteissa ein sanominen on vaikeaa. Arjessakin on paljon asioita, joista ei kieltäydytä sanomalla ei. Sen sijaan sanotaan ”olisi kiva mutta…” Kannattaa muistaa, että myös ”olet juonut” tarkoittaa ei, ”ehkä myöhemmin” tarkoittaa ei ja hiljaisuus tarkoittaa ei.

Suostumuslaki on hieno askel ja tulee myös parantamaan suomalaisten seksielämää. Kun suostumus pitää saada, silloin sängyssä tulee myös keskusteltua siitä, kaikkea kumpikin haluaa ja saa tehdä. Mykkä oletusseksi on nimittäin aika nuivaa. Eikä se, että partneri ei sano sängyssä ”ei”, ole ollenkaan sama asia kuin se, että hän huutaa: ”Kyllääää!!”