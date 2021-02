Sarita Husso, 34, otti rintaimplantit – nyt hän uskoo, että ne sairastuttivat hänet, sillä rajut oireet loppuivat niiden poistoon

Rintoja on paranneltu implanteilla jo 1960-luvulta, mutta niiden ongelmiin on kunnolla havahduttu vasta viime vuosina. Sarita Husso ja Mira Heinonen uskovat, että implantit veivät heiltä terveyden.

Lokakuussa 2019 Sarita Husso odotti Helsinki-Vantaan lentokentällä lentoa Ohioon Yhdysvaltoihin ja mietti, miten selviäisi edessä olevasta 17 tunnin matkasta. Kudosnestettä vuotava iho oli kasvoja myöten kipeä.

Liikkuminen, pukeminen, suihkussa käyminen ja pelkkä istuminenkin sattuivat. Hussolta oli mennyt vuosia ennen kuin hän oli alkanut epäillä erilaisia pahenevia terveysoireita rintaimplanttien aiheuttamiksi. Hän oli käynyt poistattamassa implantit, mutta se ei ollut tarinan loppu, vaan vasta loppuhuipennuksen alku.

Ensimmäiset oireet alkoivat vuonna 2013 pian rintaimplanttien laiton jälkeen. Hussolle asennettiin karheapintaiset implantit.

– Olin ajatellut, että laitan itseni kuntoon lasten jälkeen, mutta leikkauksen jälkeen lihoinkin seitsemän kiloa, vaikka mikään elämäntavoissani ei muuttunut, 34-vuotias Husso kertoo.

Puoli vuotta leikkauksesta Hussolle nousi ihottuma, joka levisi kasvoja lukuun ottamatta koko kehoon. Hänellä oli ollut lapsesta asti lievää atooppista ihottumaa, mutta ei mitään vastaavaa. Hän myös alkoi reagoida maitoon ja viljatuotteisiin.

Sitten alkoivat neurologiset häiriöt: näkökenttä hyppi, hän kompasteli ­portaissa, kehossa tuntui sähköiskuja ja lonkka oli kipeä. Kun jalat ja sormet ­puutuivat, Husso meni lääkäriin, joka vihjasi, että oireet voisivat viitata MS-tautiin. Mitään ei kuitenkaan tutkimuksissa löytynyt.

Husso oli jatkuvasti väsynyt ja ravasi lääkärissä. Verikokeista ei löytynyt selitystä. Vuoden 2018 alussa ihottuma ja väsymys alkoivat rajoittaa elämää.

Saman vuoden kesänä hän näki Instagramissa kuvan naisesta, joka piteli rintaimplantteja käsissään. Kuvan alla luki: Nämä meinasivat tappaa minut. #breast implant illness.

– Tajusin, että tässä se on: vastaus oireisiini. Halusin implanteista heti eroon. En välittänyt yhtään siitä, miltä tulisin näyttämään.

” Olin 32-vuotias ja ihmettelin, miten voin tuntea itseni näin sairaaksi.

Husso otti selvää, että implanttien lisäksi rintoihin muodostuneet kapselit olisi poistettava, tai muuten oireet voisivat jatkua. Kapseli on arpikudos, jota alkaa muodostua implantin ympärille heti niiden laiton jälkeen. Kapselit muodostuvat kaikille implantit ottaneille, mutta joillakin arpikudos saattaa alkaa ajan mittaan kiristyä, mikä johtaa niin kutsuttuun kapseloitumiseen.

– Normaalisti poistetaan pelkät implantit. Kapselien poistoa tulee osata pyytää, Husso sanoo.

Husso otti yhteyttä kirurgiin Helsingissä, joka vakuutti, että leikkaus olisi helppo homma. Kun Husso heräsi leikkauksesta, heti ensimmäiseksi hän kysyi, oliko myös kapselit saatu pois. Kirurgi pahoitteli. Hän selitti, että Husso oli alkanut vuotamaan verta, ja olisi ollut hengenvaarallista yrittää poistaa niitä.

– Tiesin sillä sekunnilla, että ne tulevat vielä aiheuttamaan ongelmia.

Pian leikkauksen jälkeen Husson väsymys poistui ja hän alkoi laihtua. Tilalle tuli kuitenkin uusia oireita: kylmyys ja korvakorut alkoivat aiheuttaa hänelle allergiaoireita. Kuusi viikkoa leikkauksesta, tammikuussa 2019, ihottuma tuli takaisin, pahempana kuin aiemmin ja levisi myös kasvoihin. Väsymys ja aiemmat allergiat palasivat nekin pahempina.

– En pystynyt tekemään lasteni kanssa mitään, minusta ei ollut äidiksi. Olin 32-vuotias ja ihmettelin, miten voin tuntea itseni näin sairaaksi.

Iho oli niin huonossa kunnossa, että ihotautilääkäri ehdotti lääkitystä, jota ennen tulisi syödä puoli vuotta mietoja solunsalpaajia. Husso kieltäytyi, koska niin rajun lääkityksen syöminen ei tuntunut oikealta vaihtoehdolta.

Koskettaa jopa satojatuhansia naisia

Breast implant illness eli BII ei ole lääketieteellisesti tunnustettu, mutta Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on alkanut ottaa ilmiön tosissaan, sillä oireita on raportoitu yhä enemmän. Marraskuusta 2018 lokakuuhun 2019 FDA:n tietoon tuli 2 497 tapausta, jossa raportoitiin BII:n mukaisia oireita, kun tammikuusta 2008 lokakuuhun 2018 niitä oli raportoitu 1 080.

FDA arvelee, että sosiaalisella medialla ja lehdistöllä on ollut vaikutusta siihen, että tietous on levinnyt ja saanut useammat naiset raportoimaan oireistaan.

Facebookin Breast Implant Illness and Healing by Nicole -ryhmässä on yli 130 000 jäsentä. On siis mahdollista, että oireista kärsivät sadattuhannet naiset, mutta todelliseen dataan pohjautuvaa arviota ei ole, koska asiaa ei ole tutkittu.

” Nykyään implantteja kohtaan ollaan skeptisempiä.

Tukholmassa toimivan plastiikkakirurgin Oya+Kocabalkanin+" class="person">Oya Kocabalkanin mielestä ilmiötä ei voida enää sivuuttaa. Hänen vastaanotollaan käy paljon naisia, joilla on BII:hin viittaavia oireita. Yleisimpiä ovat väsymys, iho-ongelmat, kuivat silmät sekä lihas- ja nivelkivut. Tyypillistä on, ettei oireisiin löydy selitystä verikokeista. Naiset päätyvät Kocabalkanin vastaanotolle, koska muut lääkärit eivät ole kuunnelleet tai uskoneet heitä. Vuonna 2012 Kocabalkan teki yli kaksisataa implantinpoistoleikkausta.

– Kun olen nähnyt, että osalla leikkauksen jälkeen oireet ovat hävinneet, olen alkanut ajatella, että ehkä asioilla on yhteys.

Kocabalkanin mukaan useimmat isot implantteja myyvät yritykset eivät ole reagoineet BII:hin tai muihin ongelmiin.

– Mutta nykyään implantteja kohtaan ollaan skeptisempiä ja toivon, että se johtaisi implanttien tutkimiseen ja kehittämiseen.

Joitakin pieniä tutkimuksia BII:n mukaisten oireiden ja implanttien yhteydestä on kuitenkin jo tehty. Hollannissa tutkittiin satakunta naista ja selvitettiin rintaimplanttien yhteyttä erilaisiin oireisiin kuten väsymykseen, nivelkipuihin, kognitiivisiin häiriöihin ja lihassärkyyn.

Tutkimuksissa tultiin tulokseen, että silikoni voi päästä kehoon ja aiheuttaa kroonisen tulehdusprosessin. Osalla naisista oli allergioita ennestään. Jopa 60–80 prosentilla naisista oireet paranivat implanttien poiston myötä. Tutkimuksista käy myös ilmi, että silikoni-implanttien kehityksestä huolimatta silikonit ovat aiheuttaneet vastaavanlaisia oireita jo 30 vuoden ajan.

” Konsultaatiossa minulle ei kerrottu syöpäriskistä.

Miksi kukaan ei auta?

Heinäkuussa 2020 vatsakivut olivat ajaneet Mira Heinosen kylpyhuoneen lattialle kippura-asentoon. Kivut olivat vaivanneet jo useamman vuoden, mutta nyt kipua tuntui myös rintakehän alueella. Heinonen ajatteli, ehkä hänellä on korona. Sitten hän huomasi toisen rintansa muuttaneen muotoaan: se oli vetäytynyt sivulle ja tunnustellessaan Heinonen tunsi rinnassa patin. Rintasyöpä, hän ajatteli.

Heinonen, 36, otti ensimmäiset implanttinsa 20-vuo­tiaana, vuonna 2005.

– Olin tosi laiha eikä minulla juuri ollut omia rintoja, joten halusin sellaiset.

Seitsemän vuotta myöhemmin rinnat eivät enää näyttäneet kiinteiltä ja täyteläisiltä, joten hän vaihtoi implantit. Sitä ennen hän kävi mammografiassa, jossa hänelle kerrottiin, että implantissa näkyi repeämä.

– Olin niin naiivi, että en yhtään ajatellut mitä se tarkoitti: että johonkinhan silikoni on mennyt.

Joulukuussa 2012 Heinoselle vaihdettiin Allerganin implantit, jotka on sittemmin vedetty markkinoilta syöpäriskin takia.

– Konsultaatiossa minulle ei kerrottu syöpäriskistä, vaikka imusolmukesyöpään on löydetty mahdollinen yhteys implanteista jo vuonna 2011.

Silikoni-implantteihin liittyvät terveysongelmat voivat koskettaa jopa satojatuhansia naisia.­

Kesällä 2013 Heinonen alkoi saada oireita. Siihen asti hän oli ollut energinen ja urheilullinen. Sitten koko elämä muuttui. Mikään ruoka ei tuntunut sopivan Heinosen vatsalle. Hänellä alkoi ilmetä astmaattisia oireita ja niin kovia nivelsärkyjä, ettei hän enää pystynyt lenkkeilemään.

– Kävin puhumassa vatsastani useammalla sisätautien erikoislääkärillä, mutta kukaan ei osannut auttaa. Minulle tuputettiin FODMAP-ruokavaliota, vaikka oli ihan sama mitä söin, vatsa oli aina kipeä.

Heinonen ravasi verikokeissa, ja hänellä epäiltiin kilpirauhasen vajaatoimintaa. Vaikka ruoka ei pysynyt sisällä, Heinosen paino vain nousi. Paksusuolen tähystyksessä ei löytynyt mitään. Lääkärit epäilivät ärtyvän suolen oireyhtymää.

Vuonna 2019 Heinosen oikean silmän näkö huononi muutamassa kuukaudessa huomattavasti, mutta silmälaseista ei juuri ollut apua. Kesällä silmä meni hetkittäin sumeaksi. Nyt vielä sokeudun, hän ajatteli. Yhtäkkiä hänellä oli kasa oireita, joille ei löytynyt selitystä. Vatsavaivat veivät Heinosen ajoittain sairaalaan.

– Vatsa oli niin kipeä, että mietin välillä jopa itsemurhaa. Kukaan ei osannut auttaa. Ajattelin, etten voi elää loppuelämääni näin.

” Ilman muuta rintaimplantteihin liittyy mekaanisia ongelmia, sehän on vierasesine, joka painaa rintakehällä.

Yhteyttä ei ole todettu

Me Naiset on tutustunut Husson ja Heinosen lääkäri­raportteihin ja valokuviin muun muassa iho-oireista. Raporteissa vahvistetaan naisten oireet, mutta ei todeta niiden yhteyttä rintaoperaatioihin tai -implantteihin.

HUS Plastiikkakirurgian ylilääkäri Sinikka Suominen ei kiistä tai halua vähätellä naisten oireita, mutta samaan aikaan korostaa sitä, ettei yhteyttä rintaimplanttien ja oireiden, kuten väsymyksen tai reumatautien, välillä ole todettu. Hän puhuu BII:stä yleisellä tasolla.

– Näin someaikana BII on paisunut isoksi ilmiöksi. Internetin voima on iso, ja siellä vedetään nopeita johtopäätöksiä. Naisten oireet tulee ottaa vakavasti, mutta samaan aikaan lääkärin näkökulmasta on tärkeää, ettei oireita itse diagnosoida implanttien aiheuttamiksi, koska muuten vakavat oireet voivat jäädä tutkimatta.

Suominen ei kiellä implanttien ongelmia.

– Ilman muuta rintaimplantteihin liittyy mekaanisia ongelmia, sehän on vierasesine, joka painaa rintakehällä. Vuosien varrella ne voivat kovettua, nousta ylöspäin, kiristää ja tuntua kylmältä.

Vaikka ei ole mahdollista arvioida, kuinka monia BII:n mukaisia oireita kokeneita naisia implanttien poistoleikkaus auttaa, Suomisen mielestä se voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun kova huoli ja ahdistus oireista hallitsevat elämää.

– Ihminen on psykofyysinen olento, ja kun huoli helpottaa, oireetkin voivat helpottaa.

Myös Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n mukaan nykyinen näyttö tukee sitä, että potilailla, joilla on BII:n mukaisia oireita, oireet saattavat hävitä, kun rintaimplantit poistetaan. Se varoittaa nykyään sivuillaan rintaimplantteihin liittyvistä riskeistä ja on lisännyt BII:n yhdeksi implanttien riskitekijäksi. Vuoden 2020 tiedotteen mukaan BII:n mukaisten oireiden yhteyttä rintaimplantteihin tutkitaan parhaillaan.

Oireet loppuivat kuin seinään

Kun Mira Heinonen löysi patin rinnastaan, lääkäri epäili kasvainta. Ultrassa naislääkäri kiinnitti huomiota Heinosen turvonneisiin imusolmukkeisiin, ja patin sijaan häntä kiinnosti hänen rintaimplanttiensa merkki.

– Mielestäni on huolestuttavaa, että sisälläni oli implantit, jotka oli vedetty pois markkinoilta, eikä tieto ollut tavoittanut minua, Heinonen sanoo.

Syyskuun alussa kaikki tutkimukset oli tehty, ja kirurgi varasi leikkausajan. Mitään ei tutkimuksissa löytynyt, mutta implantit päädyttiin poistamaan mahdollisimman pian, koska Heinosen vointi oli niin huono.

– Kaikki tapahtui nopeasti. Ensin luulin, että minulla on kasvain, sitten kuulin, että minulta otetaan pois implantit, jotka olivat olleet minulla yhteensä viisitoista vuotta. Se oli shokki.

Implanttien kapselinäytteistä ei löytynyt imusolmukesyöpää, mutta sen sijaan löytyi silikonia, vaikka implantit olivat ehjät.

– Vasen implanttini oli vuotanut pinnalta silikonia kehooni. Kirurgi sanoi, etteivät vuodot välttämättä näy ultra- tai magneettikuvissa vaan vasta, kun implantit otetaan pois. Ehjäkin implantti voi vuotaa.

Leikkauksen jälkeen pattia ei enää tuntunut ja vatsasta tuli normaali saman tien. Nivelkivut ja astmaattiset oireetkaan eivät enää vaivanneet ja Heinonen pystyi jälleen käymään lenkillä. Silmälasit olivat yhtäkkiä liian vahvat.

Sarita Husso puolestaan yritti etsiä Suomesta ja Ruotsista kirurgia, jolla olisi kokemusta pelkkien kapselien poistamisesta. Hän sai ympäripyöreitä vastauksia, tai leikkauksen onnistumista ei uskallettu luvata, koska siitä ei ollut kokemusta.Heinäkuussa Husso soitti Yhdysvaltoihin kirurgille, jonka oli kuullut olevan alansa huippu. Tämä oli tutkinut BII:tä vuosikaudet ja tehnyt satoja leikkauksia. Leikkaukseen oli kymmenen kuukauden jono, mutta kuin ihmeen kaupalla Husso onnistui saamaan peruutusajan lokakuulle.

” Vasen implanttini oli vuotanut pinnalta silikonia kehooni.

Ohion-klinikalla Husso otettiin lämpimästi vastaan. Aulaan oli pystytetty Suomen lippu. Heti leikkauksen jälkeen iho alkoi parantua. Kädessä ja huulessa olleesta tulehduksesta johtuva märkiminen, johon hän oli syönyt monta kuukautta antibiootteja, loppui samana iltana. Viikon päästä ripset ja kulmakarvat, jotka hän oli menettänyt lähes kokonaan, alkoivat kasvaa takaisin.

Se tuntui ihmeparantumiselta. Kirurgi kuitenkin toppuutteli, että voi mennä vuosi tai pari, että keho paranee kokonaan.

– Ensimmäiset viisi kuukautta joitain oireita tuli hetkittäin takaisin, mutta huomattavasti lievempinä. Nyt, reilu vuosi leikkauksesta, olen täysin oireeton.

Liian ruusuinen kuva?

Mira Heinonen oli kuullut ystävältään BII-ilmiöstä. Muutos leikkauksen jälkeen oli niin huomattava, että hänestä oli selvää, että sairastelu oli johtunut implanteista.

Kun Heinonen kertoi kokemuksestaan Instagramissa, hän sai satoja yhteydenottoja naisilta. Hän päätti perustaa aiheen ympärille Instagram-tilin @bii_finland, jonka Sarita Hussokin löysi.

Naiset ovat sittemmin ystävystyneet ja ylläpitävät nyt tiliä yhdessä auttaakseen muita oireista kärsiviä.

– Minua suututtaa se, että implanttien laitosta, isosta leikkauksesta, maalataan liian ruusuinen kuva. Uskon, että moni sairastaa BII:tä tietämättään, Heinonen toteaa.

Hänen mielestään vastuuta siitä, että implanttien terveystiskeistä pitäisi olla tietoinen, ei voi sysätä yksin kuluttajille.

Heinonen tuntee itsensä onnekkaaksi, sillä julkisen kautta implanttien poistoon pääsee vain, jos on vahva syöpä­epäily.

– Jos on oireita, muttei syöpäepäilyä, kädet nostetaan pystyyn. Vastaus on, että itsepähän olet ne mennyt laittamaan. On surullista, että on paljon naisia, jotka haluavat eroon implanteista, mutta heillä ei ole siihen varaa.

Hussolla implanttien poisto Suomessa maksoi 3 800 euroa. Hinta sisälsi kapselien poiston, mikä ei onnistunut. Amerikan-reissu sisältäen leikkauksen ja matkakulut kustansi yhteensä 13 800 euroa.

Husso kokee olevansa onnekas, sillä hänen rintansa ovat palautuneet leikkauksen jälkeen hyvin.

” Implantit tulisi tarkistaa säännöllisesti, vähintään kymmenen vuoden välein.

Heinosen implantit olivat niin isot ja ehtivät olla hänellä niin kauan, että todennäköisesti hän tarvitsee vielä korjausleikkauksen. Hän arvioi, että mahdollinen rintojen kohotus tai rasvansiirto maksaa noin 5 000 euroa.

Plastiikkakirurgi Oya Kocabalkanin mukaan tiedetään, että mitä kauemmin implantit ovat kehossa, sitä suuremmaksi repeytymien riski kasvaa.

– Tiedämme, että keho reagoi vierasesineisiin. On parempi reagoida ennen kuin repeytymistä tapahtuu. Implantit tulisi tarkistaa säännöllisesti, vähintään kymmenen vuoden välein.

Sinikka Suominen kehottaa naisia harkitsemaan ­implantteja tarkkaan.

– On hyvä tiedostaa, että implantit aiheuttavat mekaanisia ongelmia, eivätkä ne ole ikuisia.

On hyvä tiedostaa, että silikoneihin voi liittyä myös ongelmia.­

Ihanteet muuttuvat

Kocabalkan on pistänyt merkille, että Ruotsissa rinta­implanttien ottamien ei ole enää yhtä suosittua kuin ennen. Yhä harvempi nainen tulee vastaanotolle siksi, että ha­luaa isommat rinnat. Samaa hän on kuullut muilta kirurgeilta. Enimmäkseen hän tekeekin rintojen korjausleikkauksia.

Mira Heinonen ajattelee, että sosiaalisella medialla on iso vaikutus kauneusihanteisiin.

– Tämän hetkiset kauneusihanteet ovat täysin luonnottomia. Esimerkiksi Kardashianit ovat luoneet mielikuvan vartalomallista, jonka saaminen vaatii kauneus­kirurgisia toimenpiteitä.

Heinonen harmittelee, etteivät nuoret ajattele, mitä vaikutuksia rintaimplanttien laitolla voi olla 10–15 vuoden päästä. Ei hän itsekään ajatellut eikä tiennyt. Enää hän ei pidä silikonirintoja kauniina tai viehättävänä.

– Nuorena halusin isot rinnat, mutta nykyään pidän kauniimpana urheilullista, tervettä ja sopusuhtaista vartaloa. Implanttien poiston jälkeen elämänlaatuni on parantunut todella paljon. En kaipaa enää suuria rintoja.