Marjo ja Nelli käyttävät nuuskaa, vaikka eivät haluaisi – miksi nuuskaaminen on vain yleistynyt Suomessa, vaikka sitä ei saa myydä?

Nuuskasta pullottava ylähuuli oli ennen lähinnä jääkiekkoilijoiden tavaramerkki, mutta nuuskapussi sujahtaa yhä useammin myös naisten suuhun. Nelli ja Marjo kertovat, miksi.

Nuuska, biitti, mälli, denssi, mörkö ja pasanen – pussilla on monta nimeä. Nelli on nuuskannut 13-vuotiaasta.­

Marjo Sihvola, 37, avaa pakastimen, ja sen alahyllyltä paljastuu viisi pyöreää kiekkoa. Koristeellisten pakettien kyljessä lukee Stark Portion Snus, ja ne sisältävät ruotsalaista pussinuuskaa.

– Tykkään, kun ne ovat kylmiä. Jääkaapissa ne menevät kuivemmiksi, Marjo sanoo.

Marjo työntää nuuskatyynyn huuleensa. Se tuoksuu melonille, vähän imelälle, melkein hyvänmakuiselle karkille. Saako niin sanoa? Marjo miettii.

Tupakassa ei saa maistua enää edes mentoli, mutta Ruotsissa myytävissä nuuskissa makuvalikoima on vain kasvanut. Ja kun tupakkiaskien kansissa näkyy nykyään henkitoreissaan viruvia syöpäsairaita, nuuskarasiat ovat yhä usein tyylikkäitä – jopa houkuttelevia.

Myös parikymppinen opiskelija Nelli käyttää nuuskaa, mutta ei tee sitä mielellään ihmisten ilmoilla. Kun Nelli tulee kotiin, hän istahtaa sohvalle ja laittaa nuuskan huuleensa ennen kuin aloittaa opiskelut.

Nelli ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään.

– Mummo ei vielä tiedä. Hän tuskin ymmärtäisi.

Nuuskarenessanssi?

Torniolainen Marjo Sihvola asuu tällä hetkellä Ruotsin puolella Haaparannalla, jossa nuuskaa moni muukin. Rajan Ruotsin puolelle voi Torniosta ylittää kävellen, ja Haaparannalla nuuskaa on tarjolla paitsi joka kaupassa ja kioskissa, myös omissa liikkeissään.

Nuuskanmyynti kiellettiin vuonna 1992 kaikissa silloisissa EU-maissa Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksen perusteella. Kun Suomi ja Ruotsi liittyivät unioniin 1995, Ruotsi neuvotteli erillisen sopimuksen, jolla nuuskaa saa maassa myydä. Suomessa nuuskan myyntikielto sen sijaan astui voimaan.

Nuuskan käyttö ei ole Suomessa rikos. Sitä saa myös käydä ostamassa Ruotsin puolelta, kunhan se jää omaan käyttöön. Eteenpäin sitä ei saa myydä, eikä tarjota kaverille edes ilmaiseksi. Myös nuuskan vastaanottaminen toiselta on kiellettyä.

Viimeisen vuosikymmenen aikana suomalaisten tupakointi on vähentynyt, mutta nuuskaaminen lisääntynyt, samoin siihen liittyvä salakuljetus ja muu rikollisuus. Ylen mukaan harmaassa nuuskakaupassa pyörii kymmeniä miljoonia euroja.

Vuonna 2018 tulli takavarikoi ennätykselliset 6 744 kiloa nuuskaa, mikä oli kaksi kertaa sen verran kuin vielä vuotta aiemmin. Suomalaisten ”nuuskaralli” Haaparannalle on jälleen viime aikoina ollut otsikoissakin, kun koronan on pelätty leviävän sen takia.

Nuuskaa kannetaan myös Ruotsin-laivoilta, ja saa sitä Suomestakin monista paikoista pimeästi tiskin alta, kun vain tietää, mistä pyytää.

THL:n mukaan vuonna 2018 suomalaisista 20–64-vuotiaista miehistä nuuskasi päivittäin 5 prosenttia. Naisten nuuskan käyttö oli vuonna 2018 yhä vähäistä, noin prosentin luokkaa, mutta määrä on silti kasvanut. Vielä 2010-luvun alussa naisista nuuskaa käytti vain 0,1–0,2 prosenttia.

Se on uusi ilmiö, että nuorten naisten joukossa nuuskaaminen yleistyy vauhdikkaammin. Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyssä nuuskan käytön lisääntyminen oli pysähtynyt nuorilla miehillä, paitsi ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla. Vuonna 2015 ammattikouluissa opiskelevista nuorista tytöistä nuuskaa päivittäin käyttäviä oli 2,3 prosenttia, kun taas vuoden 2019 tulosten perusteella päivittäin nuuskaavien tyttöjen määrä oli noussut 6,5 prosenttiin. Etelä-Karjalassa nuuskaavien tyttöjen osuus oli noussut 2,4 prosentista peräti 12,5 prosenttiin.

Oulussa asuva Nellikin on pannut baarijonossa merkille, että hänen nykyisessä kotikaupungissaan käytetään nuuskaa paljon – ja yhä useammin sitä käyttävät nuoret naiset.

Tiedossa on, että myös julkkisten keskuudessa nuuska on yleistynyt, myös naisten, vaikka harva heistä haluaa tunnustaa pahettaan ääneen. Toimittaja Laura Friman kirjoitti viime vuonna kolumnissaan Ylen verkkosivuilla, miten hän tämän tästä törmää nykyään julkkisnaisten nuuskaamiseen.

”Nuuskarenessanssi on tuonut lätkäjätkien lempipäihteen myös uusille huulille – tai niiden alle. Naispoppari kuin naispoppari latoo nyt levy-yhtiön neuvotteluhuoneen pöydälle kännykän lisäksi nuuskapurnukan. Useimmiten sieltä ongittua pussia tökitään huulen alle vartin välein. Viesti toimittajalle on kuitenkin aina sama: mehän ei puhuta tästä ääneen, eihän?”

Sosiaalisesti sallitumpaa?

Vaikka julkkisnaiset häpeäisivät nuuskaamistaan, Marjo kokee, että nuuskan käytöstä on tullut jotenkin sosiaalisesti sallitumpaa, myös naisille.

– Vielä kymmenen vuotta sitten sitä täytyi peitellä. Nyt tuntuu, että sitä käyttää jo joka toinen nainen, hän sanoo.

Marjon kokemukseen voi toki vaikuttaa sekin, että Ruotsissa nuuskaluvut ovat selkeästi Suomea isommat: miehistä 22 prosenttia käyttää nuuskaa päivittäin ja naisistakin 5 prosenttia.

Marjo työskentelee naisvaltaisella hoitoalalla, ja moni hänen työkavereistaankin työntää nikotiinipussukan huuleensa tämän tästä. Nuuskasta myös jutellaan työkavereiden kesken, merkkejä vertaillaan ja lainataan.

Marjo Sihvola käyttää pussinuuskaa, joka ei juurikaan huulesta paista. Marjo suunnittelee lopettavansa vielä jonain päivänä.­

Vitosella kiekko

Nelli oli 13, kun hän alkoi kaverinsa kanssa polttaa tupakkaa. He kävivät aina vanhan ala-asteen takana salaa polttamassa ja suihkuttelivat hajuvesiä, jotta äidit eivät huomaisi. Pian kaverukset maistoivat myös nuuskaa.

– Se oli kamalan makuista, ja naama puutui. Nikotiiniryöppy alkoi tärisyttää ja tuli huono olo. Tupakasta saa hetkellisen nikotiiniannoksen, mutta nuuska vaikuttaa pidempään.

Yläkouluvuodet Nelli sekä poltti tupakkaa että käytti nuuskaa. Nellikin on kotoisin Suomen ja Ruotsin rajan tuntumasta, jossa nuuskaa on ollut aina hyvin saatavilla.

Nuorisotiloilla aina joku myi vitosella nuuskakiekkoa. Sellainen saatettiin ostaa kaverin kanssa puoliksi, ja yksi kiekko kesti pitkään. Sitten tupakka vain jotenkin jäi pois, mutta nuuskaaminen pysyi.

Tupakkaa, hyh hyh

Nuuskan haitalliset terveysvaikutukset ovat käyttäjillä yleensä hyvin tiedossa, samoin kuin tupakoinninkin. Nuuskassa on runsaasti nikotiinia, jopa enemmän annosta kohti kuin tupakassa, joten se aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Nuuska myös vaurioittaa ikeniä ja lisää riskiä muun muassa suun ja ruokatorven alueen syöpiin. Se voi myös vaikuttaa sydän- ja verisuonitautien syntyyn sekä riskiin sairastua kakkostyypin diabetekseen. Raskaana olevalla naisella muun muassa ennenaikaisen synnytyksen ja lapsen kehitysvaurioiden riski kasvaa.

Silti nuuskaa tunnutaan pitävän pienempänä pahana kuin tupakointia, etenkin nuorten joukossa. Sosiologi ja nuorisotutkija Mikko Piispa vahvistaa huomion.

Piispan mukaan tupakointi on vähentänyt merkitystään sitä enemmän, mitä nuoremmasta väestöstä puhutaan. Savukkeet tuovat entistä harvemmille sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta, saati sitten ihailua tai suoranaista statusarvoa.

Mikko Piispa arvelee, että vaikka nuuska on kaikkea muuta kuin terveystuote, se sopii ihmisten mielikuvissa paremmin yhteen terveyttä korostavan elämäntavan kanssa kuin tupakka, niin paradoksaalista kuin se onkin. Ainakaan nuuska ei ole huulessa yhtä näkyvästi esillä kuin suupielessä sauhuava savuke.

– Ehkä sekin on vaikuttanut osaltaan asiaan, että on kehitetty pussinuuskia, eikä nuuskaaminen ole enää yhtä sotkuista puuhaa kuin ennen, hän pohtii.

Ei sentään kuningasperheessä

Marjo Sihvola kaivaa nuuskapurkista esiin pieniä litteitä pusseja, joissa on kussakin kerta-annos nuuskaa.

Hän pyörittelee sitä sormenpäillään ja laittaa sen ensin kielensä kärjelle ennen kuin nostaa sen huulen alle. Toinen tapa olisi laittaa nuuska suoraan huulen alle.

– Ei ainakaan tarvitse koskea huulipunaan. Useammin kyllä näen naisten tekevän eri tavalla kuin minä, koska moni ei tykkää siitä, miltä nuuska maistuu kielellä, Marjo sanoo.

Marjo kertoo olevansa nuuskaajana ”miesmäinen”, sillä hän käyttää vahvaa nuuskaa. Tosin miehet käyttävät edelleen usein sitä lösnusia, irtonuuskaa, joka on ruskeaa, kosteaa ja valuvaa.

– Tulee mieleen rekkamies, joka ottaa ison klöntin lösnusia, laittaa sen suuhun, ja se on sillä hyvä. Sylkäisee ehkä isommat pois kieleltä. Naisen en ole nähnyt vielä niin tekevän, Marjo sanoo.

Marjon mukaan nuuskan ostokäyttäytymisessä Ruotsissa näkyy ihmisen luokkatausta. Koulutetut tai varakkaammat naiset käyttävät pieniä ja kiinteämpiä nuuskapusseja, jotka eivät valu ja joita ei juurikaan huomaa.

– Mutta ei varmaan Ruotsin kuningasperheessä silti vielä nuuskata!

Huomaamaton pahe

Mikko Piispan mukaan nuuskan yleistymistä ja suhtautumista siihen voi selittää myös nykyajan yksilöllisyyttä korostava kulttuuri, jossa jokaisen ajatellaan olevan itse vastuussa omasta elämästään. Varsinkin nuorten keskuudessa voi huomata ajatuksen, että nuuskaaminen on jokaisen oma päätös.

– Saatetaan ajatella, että onpa ällöttävää, mutta toisten nuuskan käyttöön ei silti suoraan haluta puuttua. Ajatellaan, että jokainen tehköön, mitä haluaa.

Nuuska saatetaan mieltää tupakkaa pienemmäksi paheeksi myös siksi, että siitä ei yleensä koidu haittoja muille kuin käyttäjälleen, toisin kuin esimerkiksi passiivisesta tupakoinnista.

Nuuskaamisesta puuttuu myös samanlainen sosiaalinen ulottuvuus kuin tupakasta: tupakoitsijat pitävät taukoja ja menevät yhdessä tupakkapaikalle, mutta nuuskaa voi käyttää salassa ja yksityisesti.

– Sen sijaan nuuskan käyttö voi tupakointia helpommin lomittua monenlaiseen muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen. Mutta mitä nuuskasosiaalisuus tarkalleen on... no, sitä pitäisi tutkia, Mikko Piispa miettii.

Tarkoittaako nuorten nuuskaamisen lisääntyminen nyt sitä, että tulevaisuudessa se lisääntyy myös aikuisten joukossa? Ei välttämättä, Mikko Piispa sanoo.

Hänen mukaansa nuorten keskuudessa nuuskassa voi olla kyse eräänlaisesta käänteisilmiöstä. Seuraava sukupolvi yrittää aina keksiä jotain uutta edelliseen nähden. Aina täytyy kapinoida ja tehdä jotain sellaista, joka ei ole omille vanhemmille niin tuttua.

– Toki nuoret kasvavat aikuisiksi ja tuovat aikuisuuteen mukanaan omat tottumuksensa ja arvonsa. Mutta on vaikea sanoa, kuinka monelle nuorelle nuuskaaminen jää vain nuoruuteen liittyväksi. Asiat voivat muuttua nopeassakin tahdissa, nuorten keskuudessa sitäkin herkemmin.

– Yhtä hyvin voisi löytää vasta-argumentteja. Jos nuuskaaminen yleistyy, ei ehkä ole enää kovin yksilöllinen ratkaisu käyttää nuuskaa. Kun tupakointi ei ole enää niin suosittua, se voikin yhtäkkiä alkaa taas näyttäytyä protestina tai erikoisuutena.

Se näkyy selfiessäkin

Torniossa kahvilassa Marjo on juuri saanut kahvinsa juotua. Hän peittää suunsa kädellään ja sylkäisee nuuskan vaivihkaa purkkiin, käytetylle nuuskalle tarkoitettuun lokeroon.

Marjo on nuuskannut nuoresta lähtien. Hän haaveilee, että jonain päivänä vielä lopettaa. Nuuska on huulessa melkein aina, sillä yksi pussi voi olla suussa useamman tunnin. Ensimmäinen menee sinne heti aamusta, kun on syönyt aamupalan, juonut kahvin ja pessyt hampaat.

– Sitten on easy going, ei niin kireä enää.

Vielä muutama vuosi sitten Marjo otti nuuskan pois aina vaikkapa, jos joku oli ottamassa kuvaa. Joskus selfiessä näkyi nuuska huulessa, ja piti ottaa uusi kuva ilman sitä. Nykyään häntä ei niin haittaa, vaikka nuuskan siitä kuvasta erottaisikin. Edes työhaastattelun ajaksi Marjo ei ottaisi enää nuuskaa pois.

Nelli sen sijaan ei voisi kuvitellakaan menevänsä työhaastatteluun nuuska huulessa. Vaikka hän ei käytännössä sitä peittelekään muilta kuin mummoltaan, se silti tuntuu hänestä hieman hävettävältä paheelta, josta tulee huono omatunto.

Haaparannalla on useampi pelkän nuuskan ja muiden tupakkatuotteiden myyntiin keskittynyt liike. Suomalaisten ”nuuskarallia” Haaparantaan on viime aikoina paheksuttu koronan leviämisen pelossa.­

Nyt loppuu!

Nelli ei haluaisi olla nuuskasta riippuvainen. Mielialat vaihtelevat liikaa sen mukaan, saako nuuskaa huuleen.

– Kyllä se rauhoittaa. Jos ei saa nuuskaa, niin sitä on äkäinen ja hermostuu helposti asioista. En nyt räjähtele kaupungilla ihmisille, mutta minulla on ärtynyt ja epämukava olo, Nelli kertoo.

Nellin tavoite on lopettaa ennen kuin hän täyttää kolmeakymmentä. Nellistä vain tuntuu, että nuuska aiheuttaa vielä voimakkaamman riippuvuuden kuin savukkeet.

Joskus kun Nelli on nuuskannut paljon, hänen ikeniään voi pakottaa. Silloin hän yleensä päättää, että nyt loppuu. Usein näin käy, kun takana on juuri tehty reissu Haaparantaan ja jääkaappi on vielä täynnä nuuskaa.

Silloin, kun nuuskaa on paljon, sitä tulee myös käytettyä paljon.

– Kun nuuskaa on enää vähän jäljellä, alan pihistellä käyttöä. Ikenetkin paranevat. Silloin ei enää tee mieli lopettaa. Ja mitä vähemmän nuuskaa on jäljellä, sitä tärkeämmältä se tuntuu, Nelli miettii riippuvuuttaan.

Mitä enemmän nuuskan käyttöä säästelee, sitä äreämmäksi olo muuttuu, kun nikotiinia ei saa tarpeeksi.

Nellille nuuskaamiseen on liittynyt myös sosiaalinen puoli. Yhteiset hakureissut Haaparantaan kavereiden kanssa ovat olleet hauskoja. Samalla on saatettu käydä vaikka Ikeassa.

Nellin naispuolisista kavereista muutama nuuskaa, tosin yksi on onnistunut lopettamaan. Mutta eivät nekään tuomitse, jotka eivät itse käytä. Kaveripiirissä se on jokaisen oma asia.

Lähteinä: THL, Yle, Kouluterveyskysely ja Maailman terveysjärjestö WHO.