Parasta Lapissa! Paikalliset kertovat, mihin pohjoisessa kannattaa suunnata

Unohda perinteiset isot hiihtokeskukset turistilaumoineen. Olipa kyse sitten hiihdosta, hemmottelusta tai herkuista, parhaat vinkit saa paikallisilta. Kysyimme!

Astu fantasiaan

Monet pohjoisen retkeilypaikat muuttuvat ihmeellisiksi fantasiamaailmoiksi talvella. Posion jylhään rotkolaaksoon, Korouomaan muodostuu talvisin valtavia jääputouksia, jotka ovat kuin suoraan Game Of Thronesin Muurin takaa.

Kuusamon suosikkinähtävyys, Oulangan kansallispuiston Kiutaköngäs, virtaa enemmän tai vähemmän vapaana talvellakin. Pauhaava vesi muodostaa ympärilleen teräviä jääpilareita mitä ihmeellisimpiin muodostelmiin. Kiutakönkäälle kulkee helppo, hyvin ylläpidetty kävelypolku, eikä lumikenkiä tarvita.

Kuusamon Iivaara on paikka, josta harva on kuullut, mutta jossa pääsee kunnon erämaafiilikseen helposti: merkitty reitti on kahdeksan kilometrin pituinen ja kulkee aivan Suomen ja Venäjän rajalle keskelle metsää. Reitille kannattaa varata lumikengät.

Kappale kauneinta Suomea

Utsjoki tunnetaan kuvankauniina, mutta myös matkanteko sinne on vaikuttava kokemus. Karigasniemi-Utsjoki -väliä ajaessa näkee suoraan Tenonjokilaaksoon. Tenon toisella kohoaa lumihuippuinen Rastigaisa, joka on Tenonjokilaakson korkein tunturi. Puolivälissä matkaa nousee jyrkästi tien vierestä myös alueen Suomen-puolisten tuntureiden päällikkö, Nuvvus-Ailigas. Tämän on oltava Suomen kaunein tieosuus

Utsjoelta kannattaa lähteä ajamaanNuorgamia kohti ja nousta Pulmankijärven tielle, josta voi katsella Tenoa ja Nuorgamin kylää ylhäältäpäin ja päästä lopulta itse Pulmankijärvelle, joka on entinen Jäämeren vuono.

Uinu revontulten alla

Suomen pohjoisin hotelli on Utsjoella sijaitseva Deatnu, josta avautuu hienot näkymät Norjan puolen vuorille ja paikallisten tärkeälle joelle, Tenolle. Pieni hirsirakenteinen hotelli toimii maalämmöllä ja kierrättää jätteensä. Utsjoki on ainoa Suomen kunnista, joissa on saamelaisenemmistö. Saamelaisuus näkyy myös hotellin sisustuksen yksityiskohdissa. Kielajoen rannalla keskellä luontoa sijaitsee pienen perheyrityksen rauhallinen lomakylä, Giellajohka. Nukkua voi majatalossa tai mökissä. Todellisen luksusvaihdon tarjoaa lasiseinäinen revontulimökki, josta näkee niin joen kuin taivaanrannan. Koska Giellajohkan lähellä ei ole mitään isoa keskusta, yöllä on kunnolla pimeää – eli revontulien näkeminen on varsin todennäköistä!

Giellajohkassa on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulia.­

Levillä hotelliyön kylkeen on mahdollista saada monenlaisia yllättäviä luksuselämyksiä. Suomalaiset matkailijat vain harmillisen harvoin ostavat valmiita ohjelmanumeropaketteja. Esimerkiksi Levin poropalvelun porot kuljettavat turisteja luonnon rauhaan – ilman opasta mukana. Luit oikein. Koulutetut porot osaavat reitin, jakyytiläisen tarvitsee vain nautiskella.

Reitarin ja Kallen jäljissä

Kittiläläisten taiteilijoiden Reidar Särestöniemen Kalervo Palsan taide on keskenään hyvin erilaista, mutta miehet olivat keskenään hyviä ystäviä. Molempien kodit Kittilässä on sittemmin muutettu museoiksi. Mutta kun Palsa asui surkeassa mökissä, Särestöniemellä oli upea ateljee, galleria ja uima-allas.

Kalervo Palsan mökin seiniä koristavat taiteilijan unenomaiset näyt.­

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa voi hankkia aitoja saamelaisia käsitöitä. Kaupasta voi ostaa monenlaista duodjia, esimerkiksi saamelaisia hopeakoruja, villahuiveja, sisna- eli nahkalaukkuja, lapasia ja villasukkia. Myyjät ovat usein itsekin saamenkäsityöläisiä ja kertovat esineiden taustoista ja merkityksistä mielellään. Myös monet saamelaiset shoppailevat duodji-kaupoissa. Samalla reissulla voi piipahtaa saamelaismuseo Siidassa ja oppia lisää saamelaisesta kulttuurista.

Tuntemattomille laduille

Hiihtolatuja löytyy lähes jokaisesta kylästä Lapissa, mutta maisemat vaihtelevat. Erityisen hieno on Inarin Juutuanjoen hiihtoreitti, joka kulkee kauniin Juutuanjoen etelänpuoleista rantaa. Saariselkää ei turhaan pidetä maastohiihtäjän paratiisina. Polveilevissa tunturimaisemissa voi tehdä joka päivä erilaisen hiihtoretken. Saariselän Kiilopäällä voi hiihtämisen lisäksi kokeilla muitakin lajeja, esimerkiksi talvipyöräilyä.

Posion Riisitunturi on monen paikallisen suosikkilähikohde. Talvella siellä voi ihastella käppyräisiä tykkylumipuita, ja luminen maisema avautuu silmänkantamattomiin. Upeimmillaan maisemat ovat auringonnousun ja auringonlaskun aikaan. Ylitornion Aavasaksa on monelle tuttu Herra Ylpön lyriikoista, mutta harvalle tulee se mieleen kivaa laskettelukohdetta miettiessä. Kompaktissa laskettelukeskuksessa on neljä rinnettä, välinevuokraamo ja kahvilaravintola. Suurin korkeusero on 115 metriä ja pisin rinne on 900 metriä. Rinteistä on hui-keat maisemat Tengeliöjoelle.

Maistele jäkälää

Jos eksyt Kilpisjärvelle, älä ohita ravintolaa nimeltä Tundrea. Erittäin tasokasta ruokaa tarjoilevan ravintolan ikkunasta avautuu karuudessaan huikeat näkymät Kilpisjärvelle ja Norjan puolen vuorille. Inarissa sijaitseva Aanaar tarjoaa lähiruokaa luonnosta. Annoksestaan voi siis löytää esimerkiksi jäkälää ja väinönputkea. Aanaarin herkkuja ovat maistelleet myös esimerkiksi Sauli Niinistö ja Vesa-Matti Loiri. Vuonna 2020 Suomen Gastronominen seura valitsi Aanaarin vuoden ravintolaksi.

Ravintolan Aanaarin annokset ovat kuin pieniä taideteoksia.­

Pohjoista perinneruokaa löytyy muun muassa Petäjälammen Herkusta Kuusamosta. Leipomosta ja sen yhteydessä olevasta myymälästä voi bongata muun muassa rieskaa, kuuluisaa Kuusamon Juuston savujuustoa sekä kampanisuja. Ravintola Gustav Rovaniemellä on kiinnostava sekoitus paikallisia perinteitä ja kansainvälisiä trendejä. Ei turhia Lappi-kliseitä, vaan silkkaa tyyliä niin ruoassa kuin sisustuksessakin!

Juttuun on kysytty vinkkejä pohjoisen ihmisiksi identifioituvilta: saamelaisilta, utsjokisilta, kuusamolaisilta, kittiläläisiltä, sodankyläläisiltä, sirkkalaisilta – ja myös parilta oululaiselta.

