Miksi suomalaisten viihdeohjelmien tuomaristoissa on lähes aina vain yksi nainen? Kysyimme tuottajilta – ”Tuomareiden rooli ei ole helpoimmasta päästä”

All male panel on jo tuttu, mutta tiedätkö, mikä on almost male -paneeli? No, sellainen löytyy lähes jokaisesta suomalaisesta viihdeohjelmasta.

The Voice of Finlandin nykyinen tuomaristo.­

Katso tarkkaan alla olevia kuvia. Huomaatko niissä yhtäläisyyksiä?

Talent Suomen nykyinen tuomaristo.­

The Voice of Finlandin tähtivalmentajat vuonna 2021.­

Hyvät ja huonot uutiset -paneli sekä vaihtuva vieras. Kuva vuodelta 2018.­

Masterchef Suomen tuomarit.­

Leijonan luola -ohjelman paneeli vuonna 2017.­

Tanssii tähtien kanssa -tuomaristo.­

The Voice of Finland -tähtivalmentajat vuonna 2014.­

The Voice of Finland -valmentajat vuodelta 2013.­

Pitääkö olla huolissaan -ohjelman paneeli sekä juontajana toimiva Jenni Pääskysaari.­

Idols-tuomaristo vuonna 2013.­

Idols-tuomaristo vuonna 2017.­

Huomasitko?

Häkellyttävän monia suomalaisia television viihde- ja keskusteluohjelmia yhdistää yksi asia: niiden tuomaristot ja paneelit ovat lähes aina miesvoittoisia. Useimmiten naistuomareita tai -panelisteja on vain yksi, kun miehiä on kaksi, kolme, neljä tai jopa viisi.

All male -paneeleista on puhuttu yritys- ja asiantuntijapiireissä jo pitkään, mutta suomalaisia viihdeohjelmia tuntuu vaivaavan ilmiö, jota voi kutsua vaikkapa nimellä almost male -paneeli.

Esimerkiksi The Voice of Finlandin tuoreen kauden tuomaristossa istuu neljä miestä (Redrama, Juha Tapio, Toni Wirtanen, Sipe Santapukki) ja yksi nainen (Anna Puu). Tai itse asiassa miehiä on vielä viides: Pyhimys toimii valmentajana uutuussarja The Voice of Finland: Comeback Stagessa, jossa hän pelastaa pudonneita kilpailijoita omaan tiimiinsä.

Talent Suomen tuomaristossa puolestaan istuvat Ernest Lawson, HP Parviainen, Jorma Uotinen ja Krista Siegfrids.

Aina ohjelmien sukupuolijakaumaongelma ei ole näin räikeä. Klassikko tuntuu olevan kaksi miestä ja yksi nainen. Kaavaa ovat noudattaneet vuosia esimerkiksi MasterChef Suomi ja Tanssii tähtien kanssa.

Joskus paneeleissa istuu toki enemmänkin kuin yksi nainen, mutta silloinkin miehiä on usein vastaavasti hieman enemmän. Näin on esimerkiksi Hyvät ja huonot uutiset -ohjelman kohdalla. Ohjelman nykyisiä paneelisteja ovat Mikko Kuustonen, Juha Vuorinen, André Wikström, Niina Lahtinen, Paula Noronen ja vieraileva panelisti Juuso Mäkilähde. Paneelissa istuu myös ohjelman juontaja Riku Nieminen.

Tasajakoinen tuomaristo on televisio-ohjelmissa harvinaisuus ja naisenemmistö lähes ennennäkemätön – tästä lisää hieman myöhemmin.

Näin kommentoivat tuottajat

Tasa-arvon nimissä on syytä kysyä: miksi viihdeohjelmien tuomaristojen sukupuolijakauma on niin epätasainen?

Kysyimme asiaa Nelosen The Voice of Finlandin ja MTV:n Talent Suomen tuottajilta. Kumpikin halusi vastata kysymyksiin sähköpostilla.

Miksi ohjelmanne tuomaristossa on vain yksi nainen ja useampi mies?

Pia Louhivuori, Talent Suomen vastaava tuottaja: ”MTV:lle on erittäin tärkeää, että ohjelmissamme esiintyy mahdollisimman tasapuolisesti eri sukupuolia olevia henkilöitä. Talent Suomen tuomareita valitessa olemme halunneet löytää neljä keskenään erilaista ja eri osaamisalueita hallitsevaa henkilöä. Nyt mukana ovat tanssitaiteilija, laulaja, näyttelijä/koomikko sekä stunt-ryhmän jäsen. Ensi sunnuntaina alkavan ohjelman toisen kauden halusimme tehdä samojen, jo katsojille tutuksi tulleiden tuomareiden kanssa.”

Meira Noronen, Nelosen kotimaisten ohjelmien päällikkö: ”Voicessa, kuten kaikissa ohjelmissa, casting-prosessi on pitkä ja lopputulokseen vaikuttaa moni asia. Saatavuus, haluttavuus ja kohderyhmän toiveet ohjaavat valmentajien valintaa. Emme halua jättää yleisöä kiinnostavaa valmentajaa ulos sukupuolen vuoksi.”

Onko tuomaristojen sukupuolijakaumaan kiinnitetty vuosien varrella huomiota ohjelmaa tehdessä?

Louhivuori: ”Toiveenamme on Talent Suomen ensimmäisestä kaudesta alkaen ollut löytää tuomareiksi eri sukupuolia edustavia henkilöitä. Ensisijaisesti olemme kuitenkin keskittyneet tuomareiden ammattitaitoon sekä kykyyn antaa palautetta eri ikäisille ja -tasoisille kilpailijoille positiivisessa hengessä. Talent Suomen tuomareiden rooli ei ole helpoimmasta päästä, sillä monet ammattiesiintyjätkään eivät aina koe luontevaksi arvioida muiden esiintymistaitoja.”

Noronen: ”Joka kaudella on käyty keskusteluja useiden mies- ja naisartistien kanssa ja pyritty löytämään tähtivalmentajaporukka, joka olisi isolle yleisölle mahdollisimman kiinnostava. Etsimme aina parasta mahdollista yhdistelmää: porukkaa, joka toimii hyvin yhdessä ja edustaa keskenään erilaisia musiikkityylejä.”

Olisiko tuomariston epätasaiseen sukupuolijakaumaan mielestänne syytä tehdä tulevaisuudessa muutosta?

Louhivuori: ”Pidämme ehdottomasti tärkeänä sitä, että naiset näkyvät ohjelmissamme myös asiantuntijarooleissa, ja teemme töitä sen eteen nyt ja tulevaisuudessa.”

Noronen: ”Koska aina olemme sen parhaan mahdollisen yhdistelmän perässä, olen ihan varma, että tulevina vuosina ohjelman jatkuessa tullaan näkemään monenlaisia kokoonpanoja sekä sukupuolen että persoonan osalta.”

Poikkeuksiakin löytyy

Aivan kaikki viihdeohjelmat eivät ole vuosien varrella sentään olleet miesvoittoisia.

Kunniamaininnan saa Masked Singer Suomi. Ohjelman ensimmäisellä kaudella tuomaristossa istui harvinainen naisenemmistö, kun paneelisteina toimivat Maria Veitola, Jenni Kokander ja Janne Kataja. Toisella kaudella rivejä täydensi Christoffer Strandberg.

Masked Singer Suomen kakkoskauden paneeli.­

Myös Talent Suomen toisella kaudella vuonna 2009 tuomaristossa vallitsi harvinainen naisenemmistö. Kuvassa tuomarit Sami Saikkonen, Jaana Saarinen ja Katja Ståhl. Kauden molemmat juontajat olivat kuitenkin miehiä (Jarkko Valtee ja Osku Heiskanen).

Vuonna 2009 Talent Suomen tuomaristossa istui harvinainen naisenemmistö.­

Monien suosikkiohjelmien tuomaristot vaihtuvat vuosittain. Joidenkin ohjelmien tuomaristoissa on vuosien varrella nähty tasaisia sukupuolijakaumia. Onnistuimme kaivamaan arkistoista nämä kuvat:

Vuonna 2018 Idolsin tuomariston sukupuolijakauma oli tasainen. Kuvassa Jone Nikula, Maija Vilkkumaa, Jannika B sekä Elastinen.­

Vuonna 2009 Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tuomaristo oli tasajakoinen. Kuvassa Jukka Haapalainen, Susanna Rahkamo-Kokko, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen.­

Myös vuonna 2017 Tanssii tähtien kanssa -tuomaristossa istui kaksi naista, kun nykyisen tuomariston lisäksi rivejä täydensi Kiira Korpi.­

Tähdet, tähdet -ohjelman viimeisimmän kauden vakiotuomareina toimivat Anni Hautala ja Mikko Kuustonen. Lisäksi paneelissa istui jaksottain vaihtuva vieraileva tuomari, tässä Anna Puu. Kuvassa myös juontaja Heikki Paasonen.­

Ohjelmia The Voice of Finland, Hyvät ja huonot uutiset ja Tähdet, tähdet esittävä Nelonen ja Me Naiset kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.