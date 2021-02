Ravintola-alalla työskentelevä, oletko kokenut seksuaalista häirintää tai asiatonta käytöstä työpaikalla? Vastaa kyselyyn

Kokki Kari Aihisen kommentit ovat saaneet ravintola-alalla työskentelevät naiset jakamaan kokemuksiaan alalla vallitsevasta seksismistä. Onko sinulla aiheesta kokemusta? Vastaa Me Naisten kyselyyn.

Julkkiskokki Kari ”Kape” Aihinen on noussut sanomisillaan otsikoihin. Tv-kokki ja keittiömestari totesi hiljattain Apu-lehdessä olevansa harmissaan siitä, kun ”maailmasta on tullut niin herkkä ja varovainen”, eikä ”enää uskalla sanoa mitään”.

– On nämä kaikki saatanan metoo-hommat ja mies-nais-keskustelut. Liikennemerkitkin on muuttuneet. Sukupuolesta jos menet jotain sanomaan, niin joku aina loukkaantuu.

Apu-lehden artikkelissa Kape toteaa myös, että aikaisemmin hänen keittiössään lentelivät kesäkurpitsa- ja porkkanavertaukset, mutta enää sellainen ei sovi. Artikkelissa viitataan siihen, että ravintoloiden keittiöt ovat perinteisesti olleet ”maskuliinisuuden ja ronskin huumorin areenoita, joissa hienohelmoille ei ole ollut sijaa”, mutta nykyään esimerkiksi Kapen Roster-ravintolassa työntekijöistä enemmistö on naisia.

Myös tuoreessa Ilta-Sanomien artikkelissa Kape kertoo olevansa ärsyyntynyt siihen, että hänestä on tullut varovainen sanomistensa suhteen, koska ”maailmasta on tullut herkempi”.

Keittiömestarin kommentit ovat nostattaneet myrskyn sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi vaikuttaja Irene Naakka on jakanut Instagraminsa Story-osiossa saamiaan lukuisia nimettömiä tarinoita ravintola-alalla työskenteleviltä naisilta. Tarinoiden mukaan ravintola-alalla rehottaa seksismi ja naisviha. Alalla työskentelevät naiset kertovat joutuvansa seksuaalisesti ahdistelluksi, kosketelluksi, lähennellyksi ja kuuntelemaan jatkuvasti seksistisiä vitsejä työpaikallaan.

