12 asiaa, jotka yksinäinen toivoisi muiden tietävän – yksinäiset itse kertovat

Yksinäistä ei kannata neuvoa menemään harrastuksiin ja tutustumaan reippaasti ihmisiin. Se on sama kuin sanoisi masentuneelle, että yritähän piristyä.

Yksinäisyydestä on puhuttu kuluneen vuoden aikana paljon, sillä tutkimusten mukaan yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana merkittävästi.

Vaikka aiheesta puhutaan paljon, sitä voi olla vaikea todella ymmärtää, ellei yksinäisyyttä ole koskaan sen syvemmin kokenut.

Me Naiset pyysi aiemmin suomalaisia kertomaan omin sanoin, miltä yksinäisyys heidän kohdallaan tuntuu. Kyselyymme tuli yli 600 vastausta ihmisiltä, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi. Moni kertoi korona-ajan lisänneen yksinäisyyden tunnetta, mutta moni kyselyyn vastannut on kärsinyt yksinäisyydestä jo vuosia.

Lue myös: ”Kuin lasikupla, josta ei pääse ulos” – suomalaiset kertovat, miltä yksinäisyys tuntuu

Kyselyyn vastanneet kertoivat myös, mitä he toivoisivat muiden ymmärtävän yksinäisyydestä.

1. Yksin oleminen ja yksinäisyys ovat kaksi eri asiaa.

Moni viihtyy itsekseen pitkiäkin aikoja eikä kaipaa muiden seuraa. Yksinolosta voikin nauttia, jos sen on itse valinnut. Yksinäisyys sen sijaan on ikävä olotila, jota ihminen ei itse ole valinnut ja joka ei tuota nautintoa.

”Ihmiset eivät tunnu ymmärtävän sitä, että on oikeasti sellaisia ihmisiä, joilla ei ole elämässään ketään. Ei ole ketään kenelle soittaa, ketään kenen kanssa tavata. Lauseet, kuten ’minäkin tykkään olla välillä yksin’, tuntuvat todella pahalta sellaisesta, joka ei ole yksin omasta tahdostaan.” Nainen, 26

2. Älä vähättele.

Moni yksinäinen kertoo, ettei syvää yksinäisyyden tunnetta voi ymmärtää, jos sitä ei ole itse kokenut. Siksi yksinäisen kokemusta ei tulisi koskaan vähätellä.

”Yksinäisyys on paljon syvempää kuin luulet. Et voi tietää, ellet ole kokenut sitä. Jos joku kertoo sinulle yksinäisyydestään, älä vähättele, se on pahinta mitä voit tehdä.” Nainen, 16

3. Yksinäisyydellä voi olla vakavia seurauksia.

Yksinäisyys voi pahimmillaan johtaa masennukseen, jopa itsetuhoisiin ajatuksiin.

”Yksinäisyys on valtavan paljon raskaampi ja kokonaisvaltaisesti elämää tuhoava asia kuin miltä se äkkiseltään kuulostaa. Se masentaa ja heikentää mielenterveyttä.” Mies, 54

4. Yksinäisyys ei ole oma vika.

Yksinäisyyteen voi vain ajautua, eikä syy ole yksinäisen itsensä. Yksinäiset ihmiset eivät välttämättä ole erityisen ujoja tai sosiaalisesti taitamattomia, vaan yksinäiseksi saattaa päätyä myös sattumusten seurauksena. Esimerkiksi muutto vieraalle paikkakunnalle, työn menettäminen, eläköityminen, ero kumppanista, sairastuminen tai muu elämäntapahtuma voi ajaa yksinäisyyteen.

”Liian usein syyllistetään: ota yhteyttä, ystävysty, tee jotain. Kun on riittävän yksin, ei enää jaksa uskoa, että kukaan olisi kiinnostunut minusta, ajatuksistani ja tunteistani.” Nainen, 57

5. Yksinäisyys ei näy päälle päin.

Kuka tahansa voi olla yksinäinen riippumatta iästä, sukupuolesta tai esimerkiksi luonteesta. Myös sosiaaliselta vaikuttava tyyppi saattaa olla tosiasiassa hyvin yksinäinen. Jokaisen tuttavapiiristä löytyy todennäköisesti joku yksinäinen.

”Ihmiset puhuvat yksinäisistä ihmisistä kuin nämä olisivat jossakin kaukana. He eivät tunnista tai halua tunnistaa yksinäistä lähellään.” Nainen, 69

”Yksinäinen voi myös olla se työporukan iloisin ja puheliain. Kun muut menevät työpäivän jälkeen kotiin perheiden luo, yksinäisellä ei välttämättä ole työajan ulkopuolella ketään.” Nainen, 42

6. Yksinäinen voi olla myös muiden ihmisten keskuudessa.

Aina yksinäisyys ei tarkoita fyysistä yksinoloa. Itsensä voi tuntea yksinäiseksi myös muiden seurassa, jos kokee, ettei tule kuulluksi tai ymmärretyksi.

”Ihmiset eivät tajua, että yksinäisyys ei ole sitä että on yksin, vaan sitä että kokee, ettei ketään kiinnosta.” Nainen, 18

7. Myös perheellinen voi olla yksinäinen.

Moni kertoo kokevansa yksinäisyyttä, vaikka on parisuhteessa tai on lapsia.

”Olen yksinäinen, vaikka minulla on perhe. Tuntuu pahalta nähdä ystävät yhdessä kahvilla. Kukaan ei pyydä mukaan.” Nainen, 40

”Parisuhteessa olevien yksinäisyys jää täysin pimentoon. Liitossa voi olla elänyt kymmeniä vuosia ilman keskustelua, kosketusta ja yhteistä tekemistä.” Nainen, 50

8. Yksinäisen pitää oikeasti selvitä kaikesta yksin.

Moni yksinäinen sinkku kertoi kokevansa, etteivät muut oikeasti ymmärrä, kuinka raskaalta tuntuu tehdä kaikki asiat itsekseen. Kun tukiverkostoa ei ole, ei saa myöskään apua, kun sitä tarvitsisi.

”Nyt korona-aikana olen kokenut itseni todella yksinäiseksi, koska voi mennä monta viikkoa niin, että ainoa kasvokkainen kontakti on kaupan kassa tai kävelyllä ohi kulkeva ihminen.” Nainen, 27

9. Älä neuvo yksinäistä menemään ihmisten ilmoille – se ei auta.

Ärsyttävin neuvo on yksinäisen mielestä tämä: kyllä sinä kavereita löydät, kun vain käyt ulkona ja tutustut. Se on vähän sama kuin sanoisi masentuneelle, että yritähän piristyä.

”Yksinäinen voi kokea ihmisiin tutustumisen vaikeana eikä siksi voi vain mennä ja hankkia ystäviä, kuten moni neuvoo.” Mies, 16

”Aikuisena on vaikea muodostaa uusia ystävyyssuhteita. Jokaisella tuntuu olevan jo vakiintuneet ystäväporukat, joiden kanssa juhlitaan ja matkustetaan, ei niihin mahdu uusia ihmisiä.” Nainen, 31

10. Ihmisiin tutustuminen ei ole kaikille helppoa.

Uusien ystävien löytäminen tai tuntemattomille jutteleminen voi olla toisille todella vaikeaa. Moni yksinäinen kertoo, että yksinäisyys myös ruokkii itseään ja aiheuttaa epäsosiaalisuutta.

”Kun tarpeaksi kauan on yksinäinen, ei enää osaa edes olla ihmisten parissa. Pelko uudelleen hylätyksi tulemisesta on kamala. Ei sitä uskalla kiintyä ihmiseen ystävänä, koska pelottaa, että jää taas yksin.” Nainen, 37

11. Kysy, mitä kuuluu.

Moni yksinäinen kertoo haaveilevansa päivittäin siitä, että joku soittaisi ja kysyisi kuulumisia. Yksikin puhelu voi pelastaa yksinäisen koko viikon.

”Vaikka yksinäinen ei aina soita tai viestitä, se ei tarkoita etteikö hän halua. Hän ehkä kokee olevansa rasite, eikä kehtaa soitella. Olkaa yhteydessä yksinäisiin.” Nainen, 59

12. Pyydä mukaan.

Pelkkä puhelinsoitto ei kuitenkaan korvaa aitoa läheisyyttä. Yksinäisen elämässä ei välttämättä tapahdu sen kummempaa, joten kuulumisten kysymiseen voi olla vaikeaa vastata. Osaa yksinäisistä voi ilahduttaa eniten se, jos häntä pyydetään kävelylle tai tekemään jotain yhdessä.

”Kuinka ihanaa onkaan, kun joku pysähtyy juttelemaan. Jos sinulla ei ole oikeasti kiire, poikkea juttelemaan henkilön luokse jonka tiedät olevan yksin.” Nainen, 61