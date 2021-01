Tyhjyyttä, puristavaa tunnetta rinnassa, yksinäisiä syntymäpäiviä, tallattuja itsetuntoja. Muun muassa sitä on yksinäisyys, kertovat suomalaiset.

Ahdistaa, masentaa, itkettää. Olo on ulkopuolinen, turvaton, mitätön ja arvoton.

Rintaa puristaa. Tuntuu siltä, että kuristuu.

Kukaan ei välitä, kukaan ei tarvitse. Kuin olisin näkymätön.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että joka viides suomalainen kärsii ajoittain yksinäisyydestä, ja joka kymmenes on jatkuvasti yksinäinen.

Nyt määrä on huomattavasti suurempi. Yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana merkittävästi, toteaa Turun yliopiston kasvatuspsykologian professori, opetusneuvos Niina Junttila Ylen artikkelissa.

– Yksinäisyys on lisääntynyt kaiken ikäisillä, mutta etenkin lapsilla ja nuorilla. Myös monet järjestöt kertovat, että yhteydenotot auttaviin puhelimiin ovat lisääntyneet valtavasti, Junttila kertoo Ylelle.

Yksinäisyys on yksi esillä olevista teemoista myös tänään alkavilla DocPoint-elokuvafestivaaleilla. Ohjaaja Antti Lempiäisen dokumenttielokuva Näkymättömät antaa kolme näkökulmaa yksinäisyyteen.

Vaikka yksinäisyydestä puhutaan paljon, sitä voi olla vaikea todella ymmärtää, ellei itse ole koskaan sen syvemmin kokenut yksinäisyyttä.

Siksi Me Naiset pyysi suomalaisia kuvailemaan, miltä yksinäisyys heidän kohdallaan tuntuu. Kyselyyn tuli viestejä tulvimalla. Saimme lyhyessä ajassa yli 600 vastausta, joissa kuvataan riipaisevasti yksinäisyyden aiheuttamia ajatuksia ja tuntemuksia. Moni kertoi korona-ajan lisänneen yksinäisyyden tunnetta, mutta moni kyselyyn vastannut on kärsinyt yksinäisyydestä jo vuosia.

Kokosimme alle joukon eri ikäisten ihmisten kertomuksia.

Yksinäisyys tuntuu fyysisenä kehossa

”Kurkkua kuristaa jatkuvasti ja olisi polttava tarve saada puhua toisen ihmisen kanssa, mutta ketään ei vain ole.” Nainen, 39

”Se tuntuu fyysisesti samalta kuin olisin sairastumassa flunssaan. Joka paikkaa kolottaa ja on huono olla.” Nainen, 31

”Yksinäisyys on kuin rinnassa olisi sydämen paikalla kivi, joka painaa koko ajan. Jokaisena päivänä on vain tunne, että kunpa saisi kuolla pois, koska kukaan ei kuitenkaan välittäisi.” Nainen, 34

”Se on sellainen painava reppu, jota kantaa koko ajan mukana. Painava tunne siitä että kukaan ei välitä eikä ketään kiinnosta. Pahinta on se, että kun elämässä tapahtuu jotain, hyvää tai huonoa, ja siitä haluaisi puhua, ei ole ketään kelle soittaa.” Nainen, 34

” Kun nielua pakottaa jatkuva puhumattomuus, kun kosketusta kaipaa niin, että ihoa alkaa särkeä. Siltä se tuntuu.” Nainen, 28

Yksinäisyys painaa arjessa

”Kun asuu yksin eikä ole ystäviä, on tosi yksin. Ja nyt vielä korona on aiheuttanut sen, ettei voi edes kahviloissa istua ja jutella, jos joku sattuu samaan pöytään istumaan.” Nainen, 63

”Kaikkein pahimmalta yksinäisyys tuntuu sunnuntaiaamuisin, kun makaa yksin sängyssä ja yrittää miettiä syytä miksi jaksaisi nousta ylös. Toisaalta ei ole myöskään ketään, kenen kanssa jäädä vuoteeseen vetelehtimään.” Nainen, 27

”Yksinäiselle törmääminen rapussa postipoikaan ja muutaman sanan vaihto voi olla monen päivän tai viikon kohokohta. Kukaan ei jaksa loputtomiin viettää yksinäisiä hetkiä esimerkiksi kahvilassa, eikä kaikilla yksinäisillä ole edes mahdollisuutta siihen.” Nainen, 50

” Olen lapsesta asti toivonut ystävää. Olisi mukava käydä kahvilla, kävelyllä tai vaikka uimassa. Että joku tulisi syömään synttärikakkua. Terassikalusteet ja drinkkilasit ovat odottaneet käyttäjää jo 13 vuotta.” Nainen, 40

”Ei ole ketään kenen kanssa hullutella. Asiat jäävät sisälleni, en saa niitä kerrotuksi kenellekään. Olen lohduton ja apea.” Nainen, 46

”Kello raksuttaa seinällä, mielessä paljon asioita, muttei ketään, kenelle niitä puhuisi. Ihan sama, onko kesä tai talvi, ikkunasta katson, kun vuosi taas vierähti. Mikään ei tunnu miltään.” Nainen, 58

Olo on näkymätön

”Yksinäisyys tuntuu siltä kuin seisoisi huoneessa, joka on täynnä ihmisiä, ja vaikka huutaa täysillä, kukaan ei huomaa.” Nainen, 30

”Sitä vain on. Kukaan ei laita viestiä. Kukaan ei halua nähdä minua. Kukaan ei halua koskea minuun. Päiväni menevät tunneilla opettajan naamaa katsoessa ruudun toiselta puolelta. Joskus ei ole sitäkään. Kaipaan ääneen puhumista, kaipaan kosketusta, naurua.” Nainen, 16

”Kuin olisi kuplan sisällä, irti maailmasta. Näkee mutta ei tule nähdyksi, kuulee eikä tule kuulluksi. Kukaan ei kosketa, katso, puhu juuri minulle. Puhelin on vaiti, sähköpostiin tulee vain mainoksia. Voisin olla viikkoja pois eikä kukaan kaipaisi tai edes huomaisi. Se on pelottavaa.” Nainen, 69

” Tuntuu siltä, että oikea elämä tapahtuu jossain muualla, ilman minua.” Nainen, 31

”Ei minkäänlaista fyysistä kosketusta – edes kättelyä – vuosikausiin. On kuin ei olisi enää edes olemassa. Ikään kuin olisi kadonnut kartalta.” Nainen, 50

”Yksinäisyys tuntuu lasikuplalta, jota ei saa rikottua ja josta ei pääse ulos. Ihmisiä kulkee kuplan ulkopuolella, ja joskus he pysähtyvät katsomaan kohti kuplaa, eivät minua, vaan omaa heijastustaan.” Nainen, 24

”Kuin leijuisi päivästä toiseen. Aamulla herää ja illalla menee nukkumaan, eikä niiden välisestä ajasta jää mitään mieleen ja muistoihin.” Nainen, 74

Voi olla yksinäinen, vaikkei ole yksin

”Koen yksinäisyyttä, vaikka minulla on ihmisiä ympärilläni. En vain koe heihin syvempää yhteyttä, tuntuu etten pääse ihmisten lähelle, pintaa syvemmälle. Tuntuu, etten ole kenenkään ensimmäinen vaihtoehto.” Nainen, 28

”Kuin olisin haamu, josta kukaan ei välitä. On ihmisiä ympärillä, mutta kukaan ei kysy kuulumisiani. Olen se, josta imetään kaikki. Takaisin päin ei anneta mitään. Olen muille vain terapeutti, lompakko, lastenhoitaja.” Nainen, 32

”Yksinäisyyteen liittyy voimakkaana tunne, että kukaan ei ymmärrä tai halua ymmärtää minun sosiaalisia tarpeitani ja jään siksi ulkopuolelle. Tällaista on yksinäisyys porukassa. Tuntuu, että ympärillä ihmiset pitävät hauskaa, mutta itse en jostain syystä kelpaa kellekään. Joulu, uusivuosi, juhannus ja loma-ajat ovat toisinaan todella raastavia.” Mies, 32

”Näen ihmisiä päivittäin, mutta koen olevani aina se antava osapuoli. Kuuntelija, tsemppari ja ymmärtäjä, mutta en se, jonka kanssa lähdetään ostoksille tai jota pyydetään lenkille. Yksinäisyys ei tunnu niin pahalta silloin, kun on oikeasti fyysisesti yksin. Pahinta se on silloin, kun on seurassa, mutta silti arvoton.” Nainen, 43

Muiden seuraaminen on vaikeaa

”Aina tulee surullinen olo, kun näkee ihmisiä porukassa, perheitä yhdessä, pariskuntia käsi kädessä, yksin kulkevia ihmisiä puhelimessa. Heillä kaikilla on joku, joka välittää. Itsellä ei ole ketään, ja voi olla, ettei kahteen viikkoon ole päässyt tervehtimään edes naapuria.” Nainen, 30

”Elämä valuu ohi, seurailet muiden tekemisiä ja mietit, miksi et pääse mukaan. Rintaa puristaa, itkettää. Hävettää ja surettaa.” Nainen, 42

” Tuntuu musertavalta seurata muiden sosiaalista elämää samalla, kun itse tappaa aikaa ja odottaa milloin on kulunut riittävästi aikaa että voi keittää taas uudet kahvit itselleen.” Mies, 24

”Työkaverit tapailevat vapaa-aikana ja juttelevat siitä ja itse saa istua hiljaa. Ei koskaan ole mitään kerrottavaa, mitä on tehnyt vaikka lomalla. Sydäntä riipaisee, kun kuulee juttuja sukujuhlista.” Nainen, 55

”Pelkään sitä, että kuolen yksin. Minulla ei ole ketään, joka kysyy ’Mitä sinulle kuuluu’. Ei ketään, joka sanoisi: ’Rakastan sinua, välitän sinusta’. Syntymäpäivät vietän yksin. Puhelin ei soi. Itku tulee pelkästään siitä, kun huomaan perheiden ja ystävien istuvan kahvilla tai näen halailevia ihmisiä.” Nainen, 31

Yksinäisyys syö itsetuntoa

”Itsensä arvostaminen murenee pikkuhiljaa. Tulee araksi. Yhteydenpito on itselle vaikeaa, kun ajattelen, että toisilla on perheet ja heillä menee kaikki energia siihen arjen pyörittämiseen.” Nainen, 60

”Yksinäisyys tallaa itsetuntoani. Koen itseni tylsäksi ja huonoksi ihmiseksi, johon kukaan ei halua tutustua. Tuntuu, etten ole tarpeeksi kiinnostava, mukava, hauska ja siksi minuun ei kai haluta tutustua paremmin.” Nainen, 34

”Yksinäisyys hävettää ja sitä haluaa piilotella. Tuntuu, että se haisee ihmisestä ja kadulla tai kaupassa kaikki näkevät ja aistivat sen.” Nainen, 32

”Kun olet ollut kauan yksin, et enää osaakaan solmia ystävyyssuhteita, sillä pelkäät, että hekin sinut kuitenkin lopulta jättävät. Tämä on kierre, josta itse kärsin.” Nainen, 43

”Kun ei ole ollut vuosiin yhtäkään kaveria eikä ystävää, siitä on tullut itselle normaalia. En voi kuvitellakaan, millaista olisi, jos minulla olisi edes yksi ystävä. Ei minusta ole kenellekään ystäväksi enää. Tätä on jatkunut niin kauan.” Nainen, 25

”Yksinäisyys tuottaa yksinäisyyttä, sitä alkaa pelätä muita ihmisiä. Koko olemista värittää epäonnistumisen tunne. En muista koko elämästäni vähänkään pidempää jaksoa, jolloin olisin ollut onnellinen. Se on aika masentava havainto, kun vuosia on jo 54. Turha, tyhjä elämä.” Mies, 54

Sitaatit on poimittu Me Naisten lukijoiden kertomuksista.