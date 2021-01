Tiedätkö, miltä yksinäisyys todella tuntuu? Vastaa kyselyyn ja kerro, mitä toivoisit muiden tietävän siitä

Kärsitkö yksinäisyydestä? Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksistasi.

Yksinäisyys koskettaa tällä hetkellä useampia ihmisiä kuin kenties koskaan aiemmin. Korona-aika on sulkenut monet koteihinsa, ja ystävien näkeminen on harventunut. Etenkin yksin asuville vuosi on ollut rankka, kun ihmiskontaktit ovat saattaneet kadota lähes olemattomiin.

Monet ovat toki kärsineet yksinäisyydestä ennen koronaakin. Joka viides suomalainen kärsii ajoittain yksinäisyydestä, ja heistä noin 10 prosenttia pitkäaikaisesta, jatkuvasta yksinäisyydestä. Tälläinen yksinäisyys on vaarallista, koska sillä on merkittävä yhteys masennukseen.

Yksinäisyys ei ole sama asia kuin yksin oleminen. Itsensä voi tuntea yksinäiseksi myös silloin, kun on muiden ihmisten seurassa.

Yksinäisyydestä puhutaan paljon, mutta silti sitä voi olla vaikea ymmärtää, jos sitä ei ole itse koskaan kokenut.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi? Miltä se tuntuu? Mitä toivoisit muiden ihmisten ymmärtävän yksinäisyydestä?

Vastaa kyselyymme ja kerro ajatuksistasi – teemme aiheesta juttua. Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.