Neljä merkkiä ennakoi, onko suhteella vielä toivoa – moni pari voisi hyötyä erokriisistä, sanoo asiantuntija

Kun parisuhde ajautuu erokriisiin, se ei aina tarkoita suhteen loppua. Jos ongelmat kohtaa avoimesti, kriisi voi olla uuden alku.

Kun palasin kotiin opintomatkalta, silloinen poika­ystäväni oli vastassa halaamassa. Hän oli laittanut ruokaa ja istutti minut pöydän ääreen. Onpa tunteellista ja erityistä, ajattelin – tällaista olen salaa toivonutkin.

Sitten se tuli: ”Minä haluan erota.”

Yllätyin, järkytyin ja tivasin syytä. Seurasi pitkä ja vaikea vaihe, jonka aikana puhuimme ja puhumisen jälkeenkin taas puhuimme. Selvisi, että poikaystävä oli jo pitkään tuntenut tyytymättömyyttä asioista, joiden luulin olevan hyvin. Kuulin kaikesta nyt ensimmäistä kertaa.

Pikkuhiljaa minullekin alkoi valjeta, että olin sysännyt omat tarpeeni suhteessa syrjään tajuamatta puhua niistä.

No nythän me vasta alamme oikeasti tuntea toisemme, mietin. Miksei näistä asioista puhuttu aiemmin, ennen kuin on liian myöhäistä. Nyt toinen aikoo jo muuttaa pois. Eikö tästä voisi vielä nousta? Nythän me osaamme korjata asioita, kun tiedämme, mikä meitä vaivaa.

Usein ei ole liian myöhäistä, ja moni nouseekin. Olimme päätyneet keskelle erokriisiä, joka Väestöliiton mukaan on yksi parisuhteen kriiseistä.

Tässä kohdin yleensä muistetaan mainita, että sana kriisi tarkoittaa muutosta eikä aina pelkkiä mittavia vaikeuksia. Muistutus on hyvää tarkoittava ja valaa uskoa tulevaisuuteen. Sanan oikea alkuperä on kuitenkin unohtunut: kriisi periytyy kreikan kielestä, jossa se tarkoitti alkujaan erottamista, ratkaisua, oikeuden päätöstä tai käännettä taudissa. Siitä sana on lainautunut latinaan tarkoittamaan ”ratkaisevaa käännettä” ja sieltä edelleen ruotsin kieleen merkityksessä ”pulmallinen tilanne”, josta sana on lainattu suomeen.

Parisuhteessakin kriisi on jonkinlainen vaikea tilanne, josta seuraa ratkaiseva käänne. Siinä voidaan joutua erilleen tai muuttua entistä vahvemmiksi. Joka tapauksessa suhde ei ole sen jälkeen ennallaan.

Kun muurit murtuvat

– Joskus kriisi on välttämättömyys, että ihmiset pysyvät lähellä toisiaan, sanoo johtava asiantuntija Heli Vaaranen Väestöliitosta.

Vaaranen kertoo, että aivan kuten minä ja silloinen poikaystäväni, yllättävän monet muutkin parit tarvitsevat erokriisin, jotta muurit murtuvat ja oikeista asioista aletaan puhua.

– Kun ajattelee, että ei ole enää mitään menetettävää, ei enää suojele toista ja itseään. Silloin totuus alkaa tulla esiin.

Syitä tähän on monia. Perusarjessa ei tee mieli kohdata vaikeita asioita. Sitä saattaa ajatella, että ei nyt halua pilata tätä iltaa tai tulevaa viikonloppua. Ongelmat saattavat olla myös niin syvällä, ettei niitä tiedosta itsekään. Kun niistä ei saa millään otetta, ero voi alkaa tuntua ainoalta ratkaisulta pahaan oloon.

Kun eron mahdollisuutta aletaan käydä läpi, onkin yhtäkkiä pakko kohdata mieltä vaivanneita asioita.

Meillä kriisi johtui puhumattomuudesta ja siitä, että kummatkin olivat asettaneet omat tarpeensa taka-alalle.

Myös monenlaiset elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat voivat johtaa kriisiin. Väestöliitto listaa yleisiksi kriisien aiheuttajiksi sairaudet, talousvaikeudet ja lapsettomuuden. Lisäksi mustasukkaisuus, uskottomuus ja riippuvuudet voivat ajaa suhteen käännekohtaan.

Oli kriisin aiheuttaja mikä vain, tietyt samat asiat auttavat sen kohtaamisessa. Vaarasen mukaan on yksi seikka, josta tietää, että toivoa ainakin on: tunteet. Jos huomaa, että niitä kuuluisia lämpimiä tunteita vielä on, ongelmat kannattaa selvittää. Ainakin jotain toivoa vielä on.

Puhu, sanoita – ja kuuntele

Miten kriisi sitten kohdataan oikein? Tärkeintä on löytää puheyhteys.

Tunteiden sanoittaminen auttaa. Kiinnitä huomiota siihen, miten sanot: käytä minäviestejä, älä syyttele toista. Kuuntele aktiivisesti eli hyväksy ja validoi toisen tunteet: ”Olet turhautunut, koska sinusta tuntuu, että joudut hoitamaan yksin koko kodin”.

Myös jaetut kiinnostuksen kohteet ovat tärkeitä. Jaetusta huomiosta puhutaan usein vain, kun kyse on pienistä lapsista. Lapsen sosiaaliselle kehitykselle on tärkeää keskittyä yhtä aikaa aikuisen kanssa johonkin asiaan – kuten vaikka kun aikuinen osoittaa kukkaa ja toteaa yhdessä lapsen kanssa, mikä se on. Mutta jaettu huomio on tärkeää aikuisellekin. Siinä on kyse tunteesta, että joku kokee saman kuin minäkin.

Riidan merkkejä on hyvä oppia havainnoimaan. Kannattaa opetella tunnistamaan se hetki, jolloin on riski alkaa syytökseen ja vastasyytökseen – ja tehdä ensi kerralla jotain toisin. Sanoa vaikka, että huomaan, että nyt tämä on menossa riitelyksi, ei nyt takerruta tähän.

Jos asiat eivät selviä kahden kesken, kannattaa mennä pariterapiaan.

Psykologian yliopistonlehtori ja kliinisen psykologian dosentti Virpi-Liisa Kykyri Jyväskylän ja Tampereen yliopistoista on tutkinut jo vuosia suomalaisia pariterapioita. Hän kertoo, että pariterapian toimimisen näkee usein aivan konkreettisesti.

– Aluksi pariskunnan osapuolet puhuvat vuorollaan terapeutille. On helpompi kierrättää asia kolmannen osapuolen kautta, kun oma puoliso samalla kuuntelee. Mutta kun terapia etenee, pari alkaakin puhua yhä enemmän suoraan toisilleen, ja terapeutti jää tarkkailijan rooliin, Kykyri sanoo.

Tämä kertoo puheyhteyden parantumisesta, ja kun puheyhteys löytyy, on mahdollista löytää ratkaisu kriisiin. Myös pariskuntien sympaattisen hermoston aktiivisuutta pariterapian aikana on tutkittu Kykyrin johtamassa Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa. Kun pariterapia eteni, puolisoiden reaktiot tahdistuivat ja heidän välilleen syntyi enemmän ”kehollista synkroniaa” eli eräänlaista hiljaista kehollista yhteisymmärrystä. Se näkyy yhtenevinä ilmeinä, eleinä, liikkeinä ja kehon asentoina.

Vuorovaikutuksesta ja sen laadusta kertoo paitsi puhuminen, myös hiljaisuus. Hiljaisuus ei ole aina huono merkki. Joskus puolisot voivat olla hiljaa, kun jokin kipeä kokemus on tullut yhdessä jaettua ja asia on tullut ymmärretyksi.

Neljä eroa ennakoivaa merkkiä

Kriisissä puretaan jotain ja luodaan jotain uudelleen. Käsitys itsestä, toisesta ja parisuhteesta sortuu, ja kriisissä tätä käsitystä rakennetaan uudelleen.

Joskus kriisi saa osapuolet rakentamaan suhteensa paremmaksi, jolloin myös pariskunnan yhteinen paljon puhuttu resilienssi kasvaa. Resilienssi voitaisiin suomentaa jonkinlaiseksi ”vähästä hätkähtämättömyydeksi”, joustavuudeksi ja kyvyksi selviytyä vaikeuksista. Pariskuntien resilienssin rakentumista tutkitaan parhaillaan Jyväskylän yliopistossa.

Joskus kriisin väistämätön seuraus on ero. Kykyrin mukaan on joitakin tunnistettavia merkkejä, jotka ennakoivat eroa. Amerikkalaistutkimuksessa niistä puhutaan nimellä four horsemen, vapaasti suomennettuna neljä ratsastajaa.

– Näitä ovat kritiikki, halveksunta, vastuun väistäminen ja vetäytyminen, Kykyri kertoo.

Kritiikki on toistuvaa henkilöön menevää arvostelua, ”olet aina niin laiska”. Halveksunta menee vielä pidemmälle ja on astetta vakavampaa dissausta. Siinä toinen esitetään arvottomana tai ihmisenä, jota ei kannata edes kritisoida tai muuten noteerata. Se voi olla esimerkkisi silmien pyörittelyä tai naljailua. Vastuun väistäminen taas tarkoittaa toisen syyttämistä jostain, mitä itse olisi pitänyt tehdä. Vetäytyminen näkyy puhumattomuutena tai selän kääntämisenä: kuin kiviseinälle yrittäisi puhua.

– Yksi riskitekijä on myös se, jos pariskunnan osapuolet riitatilanteessa kiihdyttävät toisiaan fyysisesti ja riidat eskaloituvat ylilyönneiksi, Kykyri kertoo.

Eroon voi johtaa se, että kriisi on liian suuri ja haavoittavat asiat niin rankkoja, ettei niistä päästä yli. Joskus taas todetaan, että pariskunnan yhteinen liima on kerta kaikkiaan kadonnut.

Kriisiä kriisin päälle

Eron tai suhteen vahvistumisen ohella kriisistä voi seurata kolmaskin lopputulos. Voi olla, etteivät ongelmat koskaan ratkea, mutta pari pysyy silti yhdessä.

– Kriisin käsittely voi jäädä kesken, eikä uutta ja vahvempaa rakennu tilalle, mutta elämää päätetään silti jatkaa yhdessä. Saatetaan ajatella, että jossain tämän kaiken alla on vielä se puoliso, johon rakastuin, Kykyri sanoo.

Pareilla voi olla monia syitä pysyä suhteessa, vaikka kriisi ei ratkea, kuten lapset ja taloudelliset syyt.

Jos käsittelemätön kriisi jää jonnekin taka-alalle kytemään, se huonontaa suhteen resilienssiä. Kun vastaan tulee jokin uusi hankala tilanne, vanha kriisi voi aktivoitua ja vaikeuttaa samalla uuden kriisin käsittelyä. Toisinaan pariskunta havahtuu tällaisen asian takia vanhan kriisin olemassaoloon ja ottaa sen uuteen tarkasteluun. Eli kävi niin, että elämä pakotti kriisin esiin. Tällaisessakin tilanteessa terapeutin apu voi auttaa.

Minä ja poikaystäväni rakensimme toisemme erilleen. Asioiden käsittely auttoi, mutta se ei palauttanut meitä yhteen.

Koska kriisi ohjasi minua huomaamaan asioita itsessäni, opin tuntemaan itseni paremmin. Tiesin myös, mitä parisuhteelta haluan: kuulluksi tulemista ja kunnollista puhumista vaikeistakin asioista, keskinäistä arvostusta ja kunnioitusta, lähestyttävyyttä. Four horsemenin vastakohtia.