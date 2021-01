Miksi aurauksessa suositaan autoilevia eikä jalankulkijoita? Asiantuntija ei lyttää Ruotsin tasa-arvoista mallia: ”Olisi kiinnostavaa kokeilla”

Autoja suosiva aurausjärjestys tarkoittaa varsinkin naisille kaatumisia, loukkaantumisia ja tuskaisia työmatkoja.

Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki! Aaro Hellaakosken sanat kaikuvat päässäni kun puhisen kohti bussipysäkkiä. Kolmensadan metrin matka nietosten yli nostaa sykettä, sillä jalkakäytävä on yön aikana satanut täyteen lunta, johon saapas uppoaa pohjetta myöten.

Ei tunnu kovin vapaalta – paljon paremmin näyttää menevän naapurilla, joka Volvollaan rullaa pihalta puhtaalle autotielle. Miksi se on aurattu, ja minä kahlaan lumessa hammasta purren? Miksi autoilijan elämä on tehty minun elämääni helpommaksi?

Harva tulee ajatelleeksi, että katujen kunnossapito olisi tasa-arvokysymys. Sitä se kuitenkin on: autoilijat ovat paremmassa asemassa verrattuna kevyen liikenteen väylien käyttäjiin.

Näillä keleillä kävelyteillä liikkuu eniten naisia, lapsia ja vanhuksia. Tai yrittää liikkua: ongelma on, ettei kulkuväylillä välttämättä pääse kävelemään. Puhumattakaan rollaattoreiden tai lastenvaunujen työntämisestä.

Vaunuja työntävät toki myös miehet, ja autoja ajavat myös naiset. Työmatkan aikana naisille sattuu kuitenkin miehiä enemmän tapaturmia, käy ilmi Tapaturmavakuutuskeskuksen tiedoista.

Tapaturmista suurin osa on kaatumisia ja liukastumisia, sillä naiset kulkevat miehiä useammin työmatkansa jalan tai julkisilla kulkuvälineillä.

Ruotsissa haluttiin tasa-arvoa auraukseen

Ruotsissa Karlskogan kaupungissa havahduttiin kymmenen vuotta sitten siihen, että kaupungin tapa aurata autotiet ensimmäisenä vaikutti miehiin ja naisiin eri tavoin.

Talvella jalankulkijoille ja pyöräilijöille sattui enemmän onnettomuuksia, sillä aurausta odottaneet jäiset, lumen peittämät kadut olivat kohtalokkaita.

Koska naiset kävelivät ja käyttivät julkisia liikennevälineitä huomattavasti enemmän kuin miehet, heille sattui enemmän onnettomuuksia.

Ruotsissa ongelma ratkaistiin siirtymällä ”tasa-arvoiseen auraukseen”, jossa Karlskogan aurausaikataulu muutettiin kevyttä liikennettä suosivaksi. Myöhemmin sama tehtiin mös Tukholmassa. Sen sijaan, että ensimmäisenä olisi puhdistettu autotiet, aura-autot suuntasivat jalkakäytäville ja pyöräteille.

Vuosien varrella aurausaikataulua on hiottu niin, että ensin aurataan reitit varhaiskasvatuspaikkoihin, sitten työpaikkoihin ja lopuksi kouluihin. Suunnitelma on laadittu kyselytutkimusten pohjalta.

Kokeilussa on ollut haasteita, mutta siitä on seurannut myös hyvää. Tapaturmat ovat vähentyneet, kaupunki ja työnantajat ovat säästäneet rahaa ja jalankulkijoiden liikkuminen on helpottunut. Voisiko vastaava toimia myös meillä?

”Autoilijan näkökulmasta tehdään”

Helsingin kaupunki kertoo verkkosivuillaan, että lumityöt suoritaan tietyssä järjestyksessä. Kun lunta sataa, hoidetaan ensin tärkeimmät joukkoliikenteen väylät, jalkakäytävät sekä tärkeimmät pyöräreitit. Näiden jälkeen alkaa lumen auraus asuntokaduilla.

20 vuotta Helsingin kaupungin kunnossapitopuolella työskennellyt tiimipäällikkö Tarja Myller muistelee, että käytäntö on ollut sama hänen työuransa alusta lähtien. Hän myöntää, että auraukset kieltämättä tehdään melko pitkälti autoilijan näkökulmasta ja tällaisena poikkeuksellisen suuren lumentulon talvena se erityisesti korostuu.

– Kävelijän ja jalankulkijan asemaa olisi tietysti syytä parantaa, kuten Helsingissä edistetäänkin kävelyä ja pyöräilyä, mutta en niinkään näe tätä sukupuolten välisenä eriarvoisuutena, vaikka sellaistakin varmaan tarkemmin tarkasteltuna voidaan löytää, hän sanoo.

” Kyllä näissä asioissa kannattaa ja haluammekin aina kehitystä edistää.

Sukupuolineutraali auraus on Myllerin mukaan tullut aikaisemminkin esiin, mutta siihen ei ole sellaisenaan tartuttu. Ruotsin malli kuulostaa hänestä mielenkiintoiselta.

– Olemme muutenkin viime aikoina parantaneet esimerkiksi kaupungin pyöräreittien talvikunnossapitoa, ja tehostetun hoidon reittejä on 65 kilometriä. Tällaista kevyttä liikennettä suosivaa aurausta olisi kiinnostavaa kokeilla. Kyllä näissä asioissa kannattaa ja haluammekin aina kehitystä edistää.

Jutussa on käytetty lähteenä myös Caroline Criado Perezin kirjaa Näkymättömät naiset.