Bernie ”istuin vain siellä” Sanders ja muut viikon olennaisimmat kuvat – joko näit Tempparit-halon ja Monacon kyllästyneimmän perheen?

Mitäkö tällä viikolla tapahtui? Some hullaantui Bernie Sanders -meemeistä, Temppari-sinkkujen kuvat kiinnostivat ja Rihanna vei roskat ulos.

Tällä viikolla on tapahtunut yhtä sun toista. Jos et ole pysynyt vauhdissa mukana, ei hätää: koostimme tähän juttuun viikon pysähdyttävimmät uutis- ja somekuvat.

1. Bernie Sanders virkaanastujaisissa

Yhdysvalloissa vaihtui tällä viikolla valta, kun presidentti Joe Biden ja varapresidentti Kamala Harris vannoivat valansa ja astuivat virkaan. Tapahtumassa esiintyi joukko supertähtiä Lady Gagasta 22-vuotiaaseen, ihastusta herättäneeseen runoilija Amanda Gormaniin.

Virkaanastujaisten vieraista eniten internet-kansaa ilahdutti kuitenkin demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitellut Vermontin osavaltion senaattori Bernie Sanders. Bernie kyhjötti virkaanastujaisissa lapasiin ja toppatakkiin sonnustautuneena.

Kuva lähti valloittamaan sosiaalista mediaa, ja siitä on saatu aikaan jo valtava kasa hupaisia meemejä.

”Tämän olisi voinut kertoa sähköpostissa.”

”Minä odottamassa, että äitini lopettaa shoppailun.”

Kuin kaksi marjaa!

”Minä juhlissa huoneen nurkassa kissa sylissäni.”

Nonnih.

Myös Bernieltä itseltään saatiin viimein kommentti aiheesta, kun hän kertoi Seth Myersin talk show’ssa ”vain istuneensa siellä, yrittäneensä pysyä lämpimänä ja yrittäneensä kiinnittää huomiota siihen, mitä tapahtuu”.

2. Temppari-Toni

Temptation Island -sinkkujen julkistus on perinteisesti herättänyt kiinnostusta tositv:n ystävissä. Niin tälläkin viikolla. Tulevan, Levillä kuvatulla kaudella nähtävät sinkut poseerasivat Lappi-teemaisissa kuvissa.

Mykistävimmän potretin tarjoili tamperelainen Toni, 29, joka poseerasi kuvassaan aatamin asussa halko koipiensa välissä.

Haaroväli se oli muutenkin Tonin mielessä, sillä hänen esittelysitaattinsa kuului näin: “Jos selkä on notko, ni mä voin olla sun jalkovälityyny.”

3. Monacon kuninkaallisperheen tuore potretti

Monelta saattoi mennä kaikessa hulinassa ohi, että Monacon ruhtinasperhe julkaisi perhepotretin sosiaalisen median kanavissaan. Kuvatekstissä kerrotaan, että uusi, virallinen kuva on saatavilla matkamuistomyymälässä.

Kuvan dynaamisuudesta voi olla montaa mieltä, mikä osaltaan saattaa selittää, miksi Monacon kuninkaalliset ovat tavallisesti jääneet parrasvaloissa paistattelevien Ruotsin ja Iso-Britannian kuninkaallisten varjoon.

Tarkempi silmäys kuitenkin osoittaa, että tuoreessa potretissa on kuin onkin jotain kiinnostavaa: voisi melkein luulla, että ruhtinas Albert on löytänyt jostain pahvikuvan ruhtinatar Charlenesta, prinssi Jacquesista ja prinsessa Gabriellasta, ja siirtynyt itse sen taakse poseeraamaan.

Charlenen ja lasten ilmeisiin voi myös samastua jokainen pakollisissa perhepotreteissa tönöttänyt: ota nyt se kuva, niin päästään tästäkin.

4. Rihanna vei roskat

Vallan vaihtuminen Valkoisessa talossa herätti paljon tunteita niin tavallisten kansalaisten kuin julkkistenkin keskuudessa. Laulaja Rihanna, joka on tukenut näkyvästi Yhdysvaltain uutta presidenttiä Joe Bidenia, osoitti jälleen kantansa näyttävästi.

Rihanna julkaisi Twitterissä kuvan, jossa hän kantaa mustia jätesäkkejä roskista kohti. Kuvan tunnisteeksi hän oli lisännyt we did it Joe (me teimme sen Joe).

– Olen täällä vain auttamassa, Rihanna lausahti kuvatekstissä.

Rihanna on kritisoinut entistä presidenttiä Donald Trumpia äänekkäästi somessa. Hänen viestinsä tuli varsin selväksi tälläkin kertaa.