Riikka Suomisen kolumni: Miksi moni konservatiivipoliitikko on lipsahtanut perhearvoista seksiorgioihin? Vastaus saattaa löytyä tieteestä

”Ylenpalttinen sovinnaisuuden vaatiminen on tapa kompensoida sitä, että itse poikkeaa normista”, kirjoittaa Me Naisten kolumnisti Riikka Suominen.

Joulukuussa unkarilainen konservatiivipoliitikko teki vähän riehakkaamman irtioton Belgian tiukoista koronarajoituksista. Hän osallistui Brysselissä homo-orgioihin repussaan huumeita. Ilta päätyi otsikoihin, koska sama mies oli yksi Unkarin uuden ahdasmielisen perustuslain laatijoista. Laki muun muassa rajoittaa homoseksuaalien oikeuksia.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta kun konservatiivi­poliitikko narahtaa housut kintuissa. Aiemmin saman Fidesz-puolueen toisesta poliitikosta vuoti video seksibileistä prostituoitujen kanssa. Ja alkuvuodesta Pariisin konservatiivinen pormestarikandidaatti vetäytyi, kun hänestä paljastui seksivideo ja -viestejä. Julkisuudessa mies ratsasti ydinperheidyllillä, mutta rakastajattarelle hän kutsui perhettä vankilaksi.

Kansainvälisesti parisuhteisiin ja seksiin liittyvät arvot polarisoituvat. Enemmistö on yhä sallivampia, ja sateenkaari-ihmisten oikeudet parantuvat.

Samaan aikaan valtaansa kasvattanut laitaoikeisto nojaa asiaan, jota se kutsuu perinteisiksi perhearvoiksi. Käytännössä politiikka on tunkkaista: naiset halutaan kotiin synnyttämään ja homous kitkeä.

Mutta ehkei ole vain sattumaa, että samat poliitikot itse lipsahtavat ”perhearvoista” orgioihin. Tutkimukset nimittäin viittaavat, että ylenpalttinen sovinnaisuuden vaatiminen on tapa kompensoida sitä, että itse poikkeaa normista. Kun 1970-luvulla tutkittiin homomiesten julkisissa vessoissa harrastamaa anonyymia seksiä, selvisi, että moni oli arjessa konservatiivinen perheenisä. Tutkija kutsui tätä arkiminää hurskauden haarniskaksi.

” Siinä on jotakin hilpeää, että konservatiivit elostelevat ja liberaalit satsaavat perhe-elämään.

Ilmiö toimii myös käänteisesti. Yhdysvalloissa on havaittu, että arvoliberaalit elävät yllättävän perinteisesti. Tiedostavat ja koulutetut hyväksyvät monenlaiset suhteet, mutta menevät itse naimisiin ennen lastensaantia ja satsaavat pitkiin liittoihin. Siinä on jotakin hilpeää, että konservatiivit elostelevat ja liberaalit satsaavat perhe-elämään. Tutkijat piikittelevätkin, että esimerkiksi Piilaakson liberaalit puhuvat kuin seksuaalisesti vapaalla 60-luvulla, mutta elävät kuin 50-luvulla.

Vähemmän hilpeää sen sijaan on liberaalissa Piilaaksossa kehitettyjen somejättien suhde seksiin.

Nämä sosiaalisen median palvelut sanovat kitkevänsä seksikauppaa, mutta kyse on pikemminkin siveyden nimissä tehtävästä sensuurista, kun kaikkea seksiin edes löyhästi liittyvää sisältöä rajoitetaan. Esimerkiksi Instagram poistaa kaikki kuvat naisen nänneistä – tai saattaa sulkea jopa koko tilin, kuten laulaja Rihannalle kävi. Tämä on johtanut myös siihen, että seksiaktivistien ja -valistajien tilejä on vaikea löytää.

Kun kasvava osa julkisesta keskustelusta käydään somessa, on palvelujen seksipelkoisuus ongelma. Miten puhua imettämisestä, rintasyövästä tai sukupuolenkorjauksista, jos jo pelkät nännit ovat liikaa?