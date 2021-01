Mikä on elämän tarkoitus? Kysyimme vastausta filosofeilta ja papilta

Filosofi vertaa elämän tarkoituksen pohtimista Ikean huonekalujen kasaamiseen – silloin kun yksi osa puuttuu.

Avaan hanan ja lorottelen reippaasti saippuaa. Hankaan käsiä kunnolla, niin että THL:n asiantuntijatkin olisivat taatusti tyytyväisiä. Sormenvälit kuivaan huolella, vaikka pyyhe on jatkuvasta pesemisestä ikuismärkä. Koronavuonna 2020 tästä käsienpesurituaalista tuli elämän keskeistä sisältöä. Arki typistyi muutenkin perustarpeisiin, jäi välitilaan, osittain pysähtyikin. Ilmassa on ahdistusta, kärsimystä ja kuolemaa.

Vaikka kaikki on tavallaan hyvin, elämä, jossa ei saa halata äitiä tai tavata ystävää maistuu laimealta. Päivät tuntuvat jopa valuvan hukkaan, kun ei voi tehdä asioita, joita rakastaa. Astianpesukoneen tyhjentämisen ja täyttämisen loputtomassa syklissä mietin, että tähänkö yksi ihmiselämä tosiaan kannattaa käyttää.

Kun lähestyy jo puolimatkan krouvia, oman elämän rajallisuus on muutenkin alkanut hahmottua. Globaali poikkeustila sysäsi minut miettimään olemassaolon tarkoitusta entistä ­useammin. Miten tämä ainutlaatuinen elämä pitäisi käyttää sitten, kun vapaus joskus (ehkä) palaa? Mikä sen tarkoitus edes on? Elää ja antaa muiden elää? Auttaa muita? Tehdä työtä? Toteuttaa unelmia? Rakastaa? Vai 42, Douglas Adamsin kirjan mukaan?

Kysymys on yhtä aikaa mahdoton ja ilmiselvä, niin että sen pohtiminen tuntuu jopa vähän hupsulta.

Iltapalalla kysyn elämän tarkoitusta esikouluikäiseltä lapseltani.

”Että ei kuole”, lapsi vastaa. Se on aika hyvä vastaus. Siksi me syömme, nukumme, ostamme palovaroittimen ja käytämme heijastinta. Mutta kai tässä on kyse myös jostakin syvemmästä?

Ei vain kuoleman välttelyä

Kuoleman välttelystä se elämän mielekkyyden miettiminen kuitenkin alkoi. Filosofian historiassa on pohdittu pitkään, mikä on ihmisen elämän tarkoitus ja mikä sen tarkoituksen suhde on perustarpeisiin. Eläinten elämässä keskeisin päämäärä on hengissä pysyminen, ruuan hankkiminen ja jälkeläisten tuottaminen. Mutta mikä erottaa ihmisen eläimestä?

– Merkittävä opetus, jonka filosofiasta löytää, on se, että ihmisen elämän tarkoitus ei palaudu kuoleman välttelemiseen, summaa filosofi Sara Heinämaa. Hän on Suomen Akatemian akatemiaprofessori Jyväskylän yliopistosta ja on tottunut pohtimaan elämän isoja kysymyksiä.

Koronavuonna kuitenkin tuntuu, että maskeihin, turvaväleihin ja käsidesihuuruun verhottu elämä on pitkälti sitä, kuoleman välttelyä. Ehkä siksi elämä on maistunut erityisen absurdilta, välillä jopa puisevan merkityksettömältä.

Jokainen päivä on ainutlaatuinen, vaikka se arjen rattaissa tuppaa unohtumaan.­

Myös rutiineilla on taipumus puuduttaa. Vaikka eläimetkin kyllä leikkivät ja kokeilevat uusia asioita, ihmisen elämässä kokeileminen on paljon isommassa roolissa.

– Jatkuva toisto ja rutiini on tuhoisaa monille ihmisille. Ihmiselämä on aina myös dynaaminen prosessi. Ulkoa asetetut, mekaaniset rutiinit estävät meitä elämästä kehittyvinä yksilöinä.

Juuri nyt kehitys tuntuu olevan pysähdyksissä. Koronan tuoma pakkopysähdys kiireiseen arkeen ei tunnu enää vapauttavalta, vaan kuristavalta. Moni on menettänyt työnsä ja toimeentulonsa.

Ilman pandemiaakin läheiset voivat toki sairastua, vanhemmat vanhenevat ja kuolevat, perusturvallisuus järkkyy. Sellaisten asioiden kohtaaminen pakottaa oman elämän merkityksen ja myös sen lopun, kuoleman, pohdintaan.

Pohtimisella on rajansa

Ihmisinä meillä on mahdollisuus puntaroida elämän päämäärää. Kysyminen on osa olemistamme. Mutta silläkin on rajansa. Jos miettii niin paljon, ettei ehdi toimia, tulee tarkoituksen miettiminen tyhjäksi, Sara Heinämaa korostaa.

Arkikin jatkuu eksistentiaalisista kriiseistä huolimatta. Työt on tehtävä, koti, lapset ja muut velvollisuudet hoidettava. Yleviä tavoitteita voi kyllä sohvalta käsin asettaa, mutta ei noudattaa.

– Pohdinta pitää saada tasapainoon muiden tehtävien ja askareiden kanssa. Esimerkiksi sen, että tänään keitän lapselleni kaakaota ja huomenna menen ystävien kanssa kävelylle. Mietiskelyn kääntöpuolena on aina toteutus, miten edetään valittuun suuntaan ja toteutetaan omaksuttuja arvoja. Jos vain pohdiskelee, eikä koettele it­seään todellisuudessa, ei voi varsinaisesti ymmärtää elämänsä päämääriä.

Elämän tarkoitus on jokaisen lopulta löydettävä ja asetettava itse, Heinämaa painottaa.

– On vaarallista hyväksyä sellainen ajatus, että joku jossakin tietää, mikä on meidän kaikkien elämän tarkoitus. Se ei ole asiantuntijakysymys, vaan kyse on omasta ratkaisusta, omasta suunnasta, omista mahdollisuuksista ja kyvyistä. Elämän tarkoitusta ei kukaan voi ratkaista toisen puolesta.

Apua uskon ammattilaiselta

Mutta pitäisikö merkitys löytää yksin? Se on melko ahdistavaa ja iso taakka yksille hartioille. Ei ihme, että niin moni hakee sisältöä ja turvaa elämäänsä itseään suuremmalta, uskosta.

Olen monta kertaa aikuisiällä ajatellut, että kunpa olisin kunnolla uskossa. Olisi ihanaa epäillä ja murehtia vähemmän ja uskoa enemmän. Kaiken epämääräisen ja epäselvän elämässä voisi ”kantaa ylöspäin”, kuten syvästi Jumalaan luottanut mummini tapasi sanoa. Vastaukset löytyisivät pyhistä kirjoista, ja oman vatuloinnin ja jatkuvan analysoinnin voisi lopettaa. Maailmantuskakin ehkä helpottaisi, jos kaiken järjettömyyden, pahuuden ja vääryyksien edessä osaisi vain luottaa johonkin itseä suurempaan.

Pitäisikö elämän käyttöohjeita etsiäkin kirkosta, antaa uusi mahdollisuus yhteisölle, jonka jäsenyyden olen hylännyt yhtä totaalisesti kuin kuntosalikortin?

Päätän ottaa yhteyttä pastori Kaisa Karirantaan. Hän sanoo, että pandemia haastaa monin tavoin myös uskonnon ammattilaisen. Ei Jumalakaan aina vastaa.

– Tänä vuonna entistä useampi meistä törmää siihen, että elämä on joskus tosi epäoikeudenmukaista ja käsittämätöntä. Meillä on keskimäärin asiat niin hyvin, ettemme usein tajua sitä.

– Uskontoihmisenä joutuu kuitenkin ajattelemaan, että tapahtukoon sinun tahtosi. Emme voi muuttaa korkeimman tahtoa tai aina edes ymmärtää sitä, Kariranta sanoo.

Pastori korostaa elämän arvokkuutta myös poikkeusoloissa. Vaikkei elämä olisi nyt parhaimmillaan, se on silti ainutlaatuista ja arvokasta. Päivääkään ei saa takaisin.

– Koskaan ei pitäisi ajatella niin, että elämä on stand by -tilassa. Kristillisestä näkökulmasta ajattelen, että meidät on kutsuttu kiittämään jokaisesta päivästä, jonka saamme hengittää ja elää. Ei pidä jäädä odottamaan, että mitä jos huomenna eläisimme vähän enemmän kuin tänään.

Juuri tässä kohtaa meillä nyt tökkii. Kun koko perhe sairastaa kotona viikkotolkulla, muista rakkaista on huoli, työt stressaavat ja uutiset ahdistavat, kiitoksia täytyy vähän pakottaa.

Karirannan mukaan törmäämme parhaillaan ”sopeutumisongelmaan”. Nyt meidän kuuluisi kiittää elämästä, joka on aivan toisenlaista ja paljon rajoitetumpaa kuin aikaisemmin. Silti se on elämää, ja kaikki elämä on lahjaa.

– Tämä antaa hyvän hengellisen harjoituksen itse kullekin, vaikka ei hengellisiä harjoituksia yleensä tekisikään. Voi iloita ihan oikeasti siitä, että elää, vaikka se ei ole samanlaista eikä ehkä edes samalla lailla tyydyttävää kuin aikaisemmin.

” Tarkoituksen sijaan pitäisi etsiä merkityksellisyyttä.

Mutta entä se elämän tarkoitus, päämäärä? Papin vastaus kysymykseen on rakkaus.

– Tiedän, mitä ajattelen siitä, mikä on elämän tarkoitus. Se on rakastaa. Mutta se rakastaminen ei ole tietenkään pelkkää parisuhderakkautta tai rakkautta perheenjäseniin, vaan koko elämään, kaikkeen mitä siinä on. Se on tosi laaja ja monimutkainen juttu, joka ei mene mihinkään ranskalaisiin viivoihin. Se rakkauden etsiminen on henkilökohtainen tie, Kariranta sanoo.

Hänen mukaansa kyse on siis rakkauden saamisesta ja antamisesta, hyvästä arjesta ja elämästä muiden ihmisten kanssa. Sehän kuulostaa yksinkertaiselta. Onko turhaa edes yrittää etsiä jotakin ylevämpää?

– Arki on usein se, mitä ihmiset kaikkein eniten kriisitilanteissa kaipaavat. Että olisi ne tutut ihmiset siinä ympärillä ja saisi keittää aamukahvia ja syödä puuroa lasten kanssa.

Karirannan mielestä elämän tarkoituksen etsintä on vaikeaa siksi, ettemme lopulta välttämättä edes kunnolla tiedä, mikä meidän elämässämme on merkityksellistä.

– Kaavoitamme omaa elämää eteenpäin niin hirveää vauhtia, ettemme tunnista, mikä meistä tekee syvästi tyytyväisen. Ne pienet hetket, jolloin tajuaa, että tykkään katsoa kehäkukkaa, voivat ehkä toimia motivaattorina sille, että ensi keväänä voisin istuttaa kehäkukan siemeniä. Siitä voi tulla havainto, että tykkään kaivella multaa ja se tekee minut onnelliseksi. Elämisen merkitys lähtee tosi pienistä jutuista.

Se on kyllä ihan totta, vaikka kuulostaa vähän sisustustaulun viisaudelta. Iloon ei tosiaan tarvita paljon. Jos vain saisin istua hetken kahvilassa ja ihmetellä elämää. Jos vain saisin tavata ulkomailla asuvan parhaan ystäväni, en valittaisi mistään enää koskaan! Korona on päivittänyt haaveiden mittakaavaa.

Sekä filosofi että pappi ovat yhtä mieltä siitä, että elämän tarkoituksen kysyminen on joka tapauksessa tär­keää.

– Elämän tarkoitusta ei voi lukea lehdistä, sitä pitää ruveta tekemään ja elämään. Ei me koskaan täysin opita ymmärtämään elämää ja tiedetä sen tarkoitusta. Silti sitä kuuluu etsiä.

Mutta entä jos mitään vastausta ei ole?

Uuden kokeileminen on meille ihmisille tyypillistä.­

Arjella on merkitystä

Filosofi Frank Martelan viime vuonna ilmestyneestä kirjasta Elämän tarkoitus – suuntana merkityksellinen elämä (Gummerus) löytyy mainio näkökulma suuren kysymyksen pohtimiseen. Martela siteeraa kirjassaan brittifilosofi Julian Bagginia, joka vertaa elämän tarkoituksen pohtimista Ikean huonekalujen kokoamiseen.

”Elämän tarkoituksen pohtiminen on joskus vähän samanlaista kuin yrittäisi koota Ikean huonekaluja ja olisi varma, että jokin osa puuttuu tai että ohjeissa on virhe. Mutta todellinen ongelma on siinä, että yrittää koota hienoa Meråker-kaappia tavallisen kolmiosaisen Billy-kirjahyllyn osista. Jotain puuttuu, mutta vain siksi, että odotimme näkevämme jotain paljon hienompaa.”

Se kuulostaa melko tylyltä. Mutta jossain määrin myös lohdulliselta.

– Siinä ajatuksessa on minusta tiettyä kauneutta, että olemme vain pieni hiukkanen suuressa kosmoksessa, ja koko elämä on onnekkaan sattuman tuotos. Siitä voi löytyä voimaa siihen, ettei elämästä tarvitse suoriutua joidenkin ulkoa annettujen standardien mukaan, vaan voi itse löytää ne tavat, jotka tekevät omasta elämästä itselle merkityksellisen, Martela sanoo.

Hänen mukaansa elämän tarkoituksen sijaan pitäisikin etsiä merkityksellisyyttä omassa elämässä. Se nimittäin toteutuu joka päivä ja jokaisessa teossamme, kun taas tarkoituksen pohdinta kääntyy hänestä helposti ”arjesta irralliseksi metafyysiseksi saivarteluksi”. Vaikka mitään suurta ulkoa annettua tehtävää ei olisikaan, kokemus siitä, että tekee asioita, joilla on merkitystä, saa elämän tuntumaan elämisen arvoiselta.

– Kysymykseen elämän tarkoituksesta ei löydy järkevää vastausta nykyisen maailmankuvamme puitteissa. Ei sellaista välttämättä ole. Elämä on satunnainen evolutiivisten prosessien tuotos, joka on muodostunut tällaiseksi kuin on. Näin vain sattui käymään, että tällainen olento tänne syntyi.

Merkityksellisyyden kokemusta voi saada hyvin erilaisista asioista. Työstä, lasten kasvattamisesta, omien kykyjen kehittämisestä, muiden auttamisesta, siitä, että juttelee vieraille, mistä tahansa. Minulle sitä on esimerkiksi juuri työ. Toimittajalla on mahdollisuus nostaa esiin asioita, joissa tarvitaan muutos parempaan. Kotona taas saan tuntea olevani tärkeä kahdelle pienelle ihmiselle, ihan vain pelkällä olemisellani. Se on jo aika paljon. Vapaaehtoistyössä voin käyttää omaa osaamistani sellaisten naisten auttamiseen, jotka ovat syntyneet hyvin toisenlaisiin olosuhteisiin.

Silti oma arki tuntuu välillä vain niin kovin.... arkiselta. Kun lukee mediasta loputtomia tarinoita huikeista elämänmuutoksista, tulee ajatelleeksi, että pitäisikö oma elämä ottaa radikaalimmin omiin käsiin. Irtisanoutua, muuttaa maalle tai pakettiautoon, haastaa itsensä extreme-lajeissa, opetella harvinainen kieli tai alkaa veistää itse omat huonekalut.

– Mediassa ylikorostuvat ne tyypit, jotka ovat valloittaneet 12 vuorta. Sen takia meille syntyy harhaluulo, että kaikilla muilla on joku iso tarkoitus ja minulla vaan ei ole, vaikka oikeastaan he, joilla on hirveän vahva missio elämästä, ovat poikkeus.

Kuoleman hipaisu

Hassua kyllä, muiden unelmista ja saavutuksista lukeminen voi auttaa hahmottamaan omia. Ne tarjoavat heijastuspintaa omiin haaveisiin ja ennen kaikkea, arkeen.

Seuraan Instagramissa järjestöä, joka toteuttaa kuolemansairaiden ihmisten toiveita kuljettamalla heitä paikkoihin, joihin he vielä kerran elämässään haluavat mennä.

Toiveet ovat häkellyttävän pieniä. Joku haluaa vielä kerran nähdä meren yhdessä rakkaan kanssa, toinen haluaa kotiin, metsään tai lempikahvilaan juomaan kuuman kaakaon. Näkemään lapset tai lapsenlapset. Pysäyttävintä on, kun kuolemaa tekee nuori ihminen.

Jokapäiväisessä Instan kauniiden kuvien tulvassa muistutus omasta kuolevaisuudesta palvelee elämää. Kun antautuu pohtimaan elämää, on nimittäin mietittävä myös kuolemaa.

Pitää elää niin, ettei viimeisellä hetkellä jää yksin. Pitää olla läsnä ja avuksi muille. Pitää ymmärtää, ettei huomisesta ole koskaan varmuutta. Silti pitää uskaltaa elää.