22-vuotias Amanda Gorman mykisti kaikki presidentin virkaanastujaisissa – runoilijaa odotti yllätys, kun hän avasi Instagraminsa

Amanda Gorman esitti upean runonsa eilen Joe Bidenin virkaanastujaisissa. Amanda on sanonut, että aikoo pyrkiä presidentiksi vuonna 2036.

Mykistävä.

Sellaiseksi on kuvailtu Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin virkaanastujaisissa runon lausuneen Amanda Gormanin esitystä.

Vaikka presidentin virkaanastujaisissa esiintyivät muun muassa Lady Gaga, Jennifer Lopez ja Justin Timberlake, nousi 22-vuotias Amanda tilaisuuden kirkkaimmaksi tähdeksi runollaan The Hill We Climb.

Amandaa ovat ehtineet hehkuttaa muun muassa Yhdysvaltojen entinen presidentti Barack Obama ja tämän puoliso Michelle Obama.

– Hänen kaltaisensa nuoret ihmiset ovat todiste siitä, että ”on aina valoa, jos vain olemme tarpeeksi rohkeita nähdäksemme sen; jos vain olemme tarpeeksi rohkeita ollaksemme se”, twiittasi Barack Obama viitaten Amandan runossaan lausumiin sanoihin.

Näet Amandan koko esityksen yllä olevalta videolta.

– Eikö Amanda Gormanin runo ollutkin upea? Hän lupasi pyrkiä presidentiksi vuonna 2036 ja minä en malta odottaa, twiittasi Hillary Clinton.

Amandan esitystä kehutaan vuolaasti myös Youtubessa.

– Tällaisten nuorten ihmisten ansiosta Amerikalla on tulevaisuus.

– Hän on henkeäsalpaava. Jokin hänen läsnäolossaan on vangitsevaa.

– En ole edes amerikkalainen, ja tämä teki minut niin ylpeäksi. Minua itkettää.

– Hän voisi lausua suklaahippukeksien reseptiä ja olisin silti lumoutunut hänen arvokkuudestaan ja äänestään.

Varapresidentti Kamala Harris antoi Amandalle aplodit.­

Amanda peräänkuulutti runossaan yhtenäisyyttä ja yhdessäoloa. Hän viittasi tekstissään presidentti Trumpin kannattajien tunkeutumiseen Capitoliin. The New York Timesin haastattelussa Amanda kertoi halunneensa kuitenkin keskittyä hyvään:

– Minusta se (runo) kertoo uudesta luvusta Yhdysvalloille, tulevaisuudesta ja sen esittämisestä elegantisti ja sanojen kauneudella.

– Kirjoitin runon sillä ajatuksella, että tämä ei ole hetki tanssia Trumpin haudalla. Se on todellinen mahdollisuus yhdistää Yhdysvaltojen ihmiset ja keskittää katseemme tulevaisuuteen ja tapoihin, joilla voimme toimia ja jatkaa eteenpäin yhdessä, Amanda totesi Voguen haastattelussa.

Amanda on kaikkien aikojen nuorin runoilija, joka on esiintynyt Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaisissa.

– Jos katsoo tilastoja, ikäiseni ihmiset ovat tällä hetkellä kaikkein masentuneimpia. Z-sukupolvi. Se, että se sukupolvi saa äänen niin julkisessa ja tärkeässä tapahtumassa – olen niin otettu, että saan seistä siinä roolissa, Amanda sanoi Voguessa.

Häkeltyi huomiosta

Amanda itse vaikuttaa olevan iloisen typertynyt saamastaan suitsutuksesta. Hän julkaisi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa videon, jossa päivitteli kohisten nousevaa seuraajiensa määrää:

– Instagramini on kirjaimellisesti rikki, Tämä ei ole peli, tämä ei ole leikkiä. Näin juuri, että minulla on miljoona seuraajaa. En voi edes julkaista mitään, stoorini eivät mene läpi, koska sovelluksen kautta sataa niin paljon rakkautta. Kiitos niin paljon.

Virkaanastujaisten aikana Amanda julkaisi Instagram-storyissaan videoita ja kuvia itsestään ja äidistään. Barack ja Michelle Obaman kanssa ottamaansa yhteiskuvaan hän kirjoitti kuvatekstiksi ”kuolin”, Clintoneiden kanssa otetun kuvan hän nimesi ”vuoden selfieksi”. Amanda kertoi innostuneena kameralle istuvansa Jennifer Lopezin vieressä ja tilaisuuden jälkeen kuvasi äitiään, joka oli napannut korkkarit jalastaan ja sipsutteli pitkin käytäviä sukkahousuissa.

Juuri tämä Amandassa vaikuttaa vetoavan: hän on paitsi äärimmäisen lahjakas, myös kuin kuka tahansa 22-vuotias, joka hihkuu päästessään yhteiskuvaan idoleidensa kanssa.

Amanda ja hänen äitinsä pääsivät yhteiskuvaan Barack ja Michelle Obaman kanssa.­

Joitakin tunteja esiintymisensä jälkeen Amanda sai tietää, että hänen syyskuussa 2021 julkaistavat runokirjansa The Hill We Climb: Poems ja Change Sings: A Children’s Anthem pomppasivat Amazonin myyntilistan kärkeen.

– Siis... kuolin. Oh my God. Okei.

Kuka Amanda oikein on?

Vuonna 1998 Los Angelesissa syntynyt runoilija on opiskellut sosiologiaa arvostetussa Harvardin yliopistossa. Runoissaan Amanda käsittelee etenkin syrjintää, feminismiä, rotua ja marginalisaatiota.

Hän on kuvaillut itseään ”oudoksi lapseksi”, joka yksinhuoltajaäitinsä kannustamana oppi rakastamaan lukemista ja kirjoittamista. Instagram-tilillään Amanda on kertonut aloittaneensa runojen kirjoittamisen jo 5-vuotiaana.

– Ensimmäisen, jonka muistan, kirjoitin 7-vuotiaana. Se kertoi yksinäisyyden tunteesta koulussa ja oli nimeltään Untitled (nimetön). En pitänyt itseäni coolina lapsena. Katsopa minua nyt, 7-vuotias Amanda!

Amanda on kertonut kärsineensä nuorena puhevaikeuksista, kuten presidentti Joe Bidenkin, ja päässeensä niistä eroon lukioikäisenä.

– Silloin huomasin, että runojen kirjoittaminen paperille ei riittänyt minulle. Minun on annettava niiden hengittää, annettava niille elämä, minun on esitettävä niitä sellaisena kuin olen, Amanda on kertonut.

Amanda on kuvaillut tuntevansa olonsa sähköiseksi lavalla esiintyessään.

– Runous on ase. Se on sosiaalisen muutoksen väline... ja runous on yksi poliittisimmista taiteen muodoista.

Amanda sai kotikaupungiltaan arvostetun Youth Poet Laureaten, nuorisorunoilijan arvonimen, jo vuonna 2014. Kolme vuotta myöhemmin hän sai vastaavan kansallisen arvonimen. Vuoden määräajaksi annetun arvonimen haltijana hän toimi Yhdysvaltain kongressin kirjaston virallisena runoilijana ja kiersi lukemassa runoja sekä kannustamassa nuoria itsensä ilmaisemiseen kirjallisuuden ja runouden avulla.

Amandan läsnäolosta virkaanastujaisissa voidaan kiittää presidentin puolisoa Jill Bidenia. Jill oli nähnyt Amandan vuonna 2017 esittämän In This Place: An American Lyric -runon, vaikuttunut ja pyytänyt nuorta naista kirjoittamaan runon miehensä virkaanastujaisia varten.

– En sano, että olen parempi kuin kukaan muu, mutta Bidenit kutsuivat minut syystä, ja tämä hetki on tarjottu minulle syystä, joten kaikki mitä voin tehdä on saapua paikalle ja tehdä ehdottoman parhaani. Se on kaikki, mitä voin itseltäni pyytää, Amanda sanoi Voguessa.

Amanda halusi kunnioittaa esityksellään edellisiä virkaanastujaisten mustia naisrunoilijoita, Maya Angelouta ja Elizabeth Alexanderia, jotka esiintyivät Bill Clintonin virkaanastujaisissa vuonna 1993 ja Barack Obaman virkaanastujaisissa vuonna 2009. Apuun riensi Amandan fani, Oprah Winfrey, joka lahjoitti tälle Maya Angelouta symboloivan sormuksen. Amanda esiintyi virkaanastujaisissa sormus sormessaan.

– Joka kerta, kun saan tekstarin Oprahilta, romahdan lattialle, Amanda kertoi Voguelle.

– En ole koskaan ollut ylpeämpi nähdessäni nuoren naisen nousevan. Brava Brava, Amanda Gorman! Maya Angelou hurraa –ja niin minäkin, Oprah kirjoitti twiitissään.

Amanda kertoi CBS:n aamushowssa valmistautuneensa virkaanastujaisiin samoin kuin mihin tahansa muuhun esitykseen – toistamalla mantraansa.

– Sanon itselleni: ”Olen mustien kirjoittajien tytär. Me polveuduimme vapaustaistelijoista, jotka rikkoivat kahleet ja muuttivat maailmaa. He kutsuvat minua.”

Amandan kaksi runoteosta ilmestyvät syyskuussa 2021. Pitkän tähtäimen tavoitteenaan Amanda on kertonut haluavansa pyrkiä Yhdysvaltojen presidentiksi vuonna 2036.

Sitä odotellessa!

