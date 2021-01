Iskikö neulomishimo, mutta heilutit puikkoja viimeksi koulussa? Neuleguru lupaa, että kun osaat 2+2 perusasiaa, pystyt mihin vain

Itse tehdyt neulevaatteet ja -asusteet ovat juuri nyt mielettömän trendikkäitä, ja moni kokematonkin haluaisi mukaan neulekelkkaan – ammattilaisen vinkeillä ja kannustuksella se myös onnistuu.

Jos on joskus saanut neulotuksi villasukat, osaa kaiken tarvittavan.­

Talvipakkasten myötä monen someen on alkanut ilmestyä kuvia, videoita ja ohjelinkkejä ihanista neulomuksista. On muhkeita pipoja, nostalgisia kaulureita ja upeita neulepaitoja. Yhtäkkiä itsekin on saatava puikot ja trendikkään väriset langat ja hypättävä aallonharjalle.

Voidaanko nyt sanoa, että neulomisesta on tullut buumi?

– Kun aloin tehdä ensimmäisiä neulejulkaisuja viitisentoista vuotta sitten, puhuttiin neulebuumista. Siitä asti olen saanut vastailla kysymykseen, koska tämä buumi loppuu, sanoo suomalaisen Laine -neulelehden päätoimittaja Jonna Hietala.

– Tämä ei ole buumi, tämä on kestävä olotila, joka ei tule katoamaan maailmankartalta.

Suomi on itse asiassa maailman neulojien kärkimaita, Hietala sanoo.

Eritasoisia harrastajia Suomessa on ollut aina, mutta nyt joukkoihin on liittynyt enemmän aloittelijoita. Neulominen on muuttunut trendikkäämmäksi erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa, ja yhä useampi 25–35-vuotias tarttuu puikkoihin ensimmäistä kertaa peruskoulun jälkeen.

– Olen kuullut lankakauppiailta, että suurin osa koronavuoden verkkokauppa-asiakkaista on uusia, Hietala sanoo.

Neuleharrastuksen pariin monet on viime vuonna tuonut luultavasti juuri pandemia. Vapaa-aikaa kotona on ollut enemmän, ja arjen tahti on hidastunut. Samalla kaivataan tekemistä käsille ja meditaatiota ajatuksille. Neulomisessa työn jäljen näkee nopeasti.

Itse tehtyjä, uniikkeja vaatteita ja asusteita myös arvostetaan kenties aiempaa enemmän.

– Mitä toivon ja uskonkin, että tulevaisuudessa tapahtuu, on että kynnys hakeutua neulomisen pariin madaltuu, Hietala sanoo.

– Ihmiset alkavat ymmärtää, että neulomalla voi luoda muotia. Samalla kuitenkin toivon, että ei keskityttäisi pelkästään lopputulokseen, vaan nautittaisiin prosessista. Että ihmiset löytäisivät neulomisen ilon.

Näin pääset alkuun

Entä, jos oma kokemus puikkojen heiluttelusta on peräisin peruskoulusta? Hietala rauhoittelee, ettei 90-luvulla kesken jääneistä sukista kannata vetää johtopäätöksiä.

– Suomalaiset usein sanovat, etteivät osaa neuloa kuin villasukat. Sen monimutkaisemmaksi ei neulominen kuitenkaan mene.

Kaikki, mitä aloittelijan tarvitsee osata, on silmukoiden luonti, oikea ja nurja silmukka sekä päättely. Ne oppii nopeasti, kun ottaa puikot ja langan käsiin ja etsii Youtubesta ohjevideon, Hietala opastaa.

– Kun hallitsee oikean ja nurjan silmukan, pystyy tekemään kaikki maailman kivat asiat. Monimutkaisimmankin näköiset tekeleet ovat ihan oikeasti syntyneet vain eri variaatioilla noista.

Ensimmäiseksi projektiksi kannattaa ottaa jokin simppeli, nopeasti syntyvä työ, jotta tekemiseen pääsee kiinni. Kun valitsee langan, joka itseä inspiroi, tekemisestä nauttii varmemmin, Hietala sanoo.

– Neuvoisin, että osta kymmenen millin puikot ja ihanaa, paksua, pehmeää lankaa ja neulo niillä aina oikein kaulaliina. Siis kaksi metriä tasaista pötköä. Jos haluaa vähän vaihtelua, niin siihen voi ympätä eri värisiä raitoja. Siinä näkee kättensä jäljen nopeasti, sillä se vie ehkä yksi kaksi iltaa ja onnistuu takuuvarmasti kaikilta.