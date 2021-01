Huikea järjestelykikka! Kirjanpitäjä Satu Tuovisen, 28, kuva paljastaa, että ”pystyviikkaus” toimii myös aterinlaatikossa

Kaipaatko zeniläistä rauhallisuutta aterinlaatikkoon? Ruokailuvälineniksi hemmottelee esteettistä silmää ja korostaa käytännöllisyyttä.

Miltä aterinlaatikko näyttää kotonasi? Ovatko haarukat ja veitset omissa lokerikoissaan, vai seikkailevatko ne vapaasti laatikossa?

Joillekin ruokailuvälineiden järjestyksellä ei ole edes väliä. Mutta jos on Satu Tuovisen kaltainen järjestyksen rakastaja, jokaisella ruokailuvälineellä täytyy olla oma paikkansa.

Joensuulainen Satu, 28, on kehitellyt niksin, joka helpottaa aterinlaatikon pitämistä tiptop-kunnossa. Hän ikään kuin ”pystyviikkaa” eli sijoittaa ruokailuvälineet laatikkoon pystysuunnassa toisiinsa nojaten.

Arkea helpottavan kikkansa hän kehitti puolisen vuotta sitten – aluksi puhtaasti käyttötarpeen vuoksi. Ja näyttäähän suora rivi myös kauniilta!

– Esimerkiksi haarukat tuntuivat takertuvan toisiinsa, ja osa jäi aina laatikon pohjalle lähes käyttämättömiksi. Oli helppo ottaa vain päällimmäinen haarukka ja palauttaa se puhtaana siihen. Nyt kaikki aterimet kiertävät tasaisesti, kun otan yhdet käyttöön toisesta reunasta ja laitan puhtaat toiseen reunaan, Satu kertoo Me Naisille.

Katso ja totea itse lusikoiden, haarukoiden ja veitsien kaunis rivi Sadun kuvasta:

Ruokailuvälineiden zen Satu Tuovisen kotona.­

Pystyviikkaus on tuttu juttu japanilaisen siivousgurun Marie Kondon konmari-metodista. Pystyviikkauksen juju on siinä, että kaikki on kerralla näkyvissä ja tilaa säästyy.

Satu sanoo, ettei hän ole konmarittanut kotiaan. Hän ei ole lukenut Kondon kirjojakaan, mutta jotain inspiraatiota hän on konmarista saanut järjestyksen pitämiseen.

Hän pitää itseään minimalistina, ja silloin siisti koti on luonnollinen asia.

– Olen vahvasti suuntautunut minimalismiin, koska pidän asunnon avaruudesta. En pidä yhtään siitä, että kotona on ylimääräistä tavaraa unohtuneena kaapin perälle. Kaiken tavaran pitää olla säännöllisesti käytössä. Pyrin palauttamaan tavarat heti käytön jälkeen paikoilleen tai laittamaan pyykit pyykkikoriin.

” Nyt kaikki aterimet kiertävät tasaisesti, kun otan yhdet käyttöön toisesta reunasta ja laitan puhtaat toiseen reunaan.

– Aina kaikessa kiireessä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, joten viimeistään illalla ennen nukkumaanmenoa varmistan, että kaikki on paikoillaan ja paikat on puhtaana.

Monet suomalaiset järjestävät aterinlaatikkonsa myös haaveilu-tekniikalla. Se tarkoittaa, että aterimet ovat tietyssä järjestyksessä lokerikoissaan: haarukat–veitset–lusikat (haa-vei-lu).

Satu ei ole lähtenyt kuitenkaan mukaan tähän haaveiluun, vaan hänelle looginen järjestys laatikossa on toinen: lusikat, haarukat, veitset ja pikkulusikat.

Aterinlaatikon tarkkaa järjestystä helpottaa ainakin 3 asiaa:

Kirjanpitäjänä työskentelevä Satu asui yksin kaksiossaan, kun hän kehitti kikkansa. Hän oli tuolloin siis ainoa aterinten käyttäjä – sekä niiden järjestyksessä pitäjä. Satu rakastaa siistiä kotia: – Pikkutarkkuuteni ei anna periksi järjestyksen sotkemiselle, hän sanoo. Veitset, haarukat ja lusikat ovat kaikki samaa sarjaa, eikä niissä ole esimerkiksi paksunnettuja eikä pyöristettyjä varsia. Samanlaiset, kapeavartiset aterimet on helpompi pitää pystyssä.

Onko käytössäsi nerokas niksi?

Jos suostut haastatteluun omalla nimelläsi, kerro tärkein järjestely- tai siivouskikkasi sähköpostilla annakaisa.vaaraniemi(@)sanoma.com

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla tammikuussa 2019.