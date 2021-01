Kamala Harrisin Instagramiin ilmestyi merkintä, jota moni ihmetteli – someprofiileihin lisätään nyt pronomini tärkeästä syystä

Pronominien merkitsemisellä sosiaaliseen mediaan osoitetaan tukea transyhteisön jäsenille: kaikilla on pronominit, joita tulee kunnioittaa.

Kamala Harris on paitsi tuleva varapresidentti, myös she/her.­

Nämä pronominit ilmestyivät hiljattain USA:n tulevan varapresidentti Kamala Harrisin sosiaalisen median profiileihin.

Olet saattanut törmätä tähän ilmiöön ennenkin – Harrisin lisäksi monet muut julkisuuden henkilöt ja sosiaalisen median vaikuttajat Sam Smithista Sita Salmiseen ovat merkinneet pronominit (she/her, he/him, they/them) näkyville sosiaalisen median profiileihinsa.

Mutta mitä ihmettä merkinnällä sitten yritetään viestiä? Kyseessä ei suinkaan ole salaseuran jäsentunnus, vaan pronomineilla on syvempi merkitys sukupuolivähemmistöille.

Pronominien käytön nosti Suomessa esiin toimittaja ja LGBTQ-vaikuttaja Mona Bling. Hänen mukaansa julkisuuden henkilöt ilmoittavat pronomininsa someprofiileissaan, koska he haluavat osoittaa tukensa transyhteisön jäsenille.

– Suomen kielessä ei ole sukupuolitettuja persoonapronomineja, mutta englannissa ja monissa muissa kielissä pronominit osoittavat henkilön sukupuolta. Trans- ja muunsukupuolisille ihmisille pronominit ovat erittäin tärkeitä, koska oikeita pronominejä käyttämällä ulkopuoliset ihmiset viestivät kunnioitusta henkilön sukupuolta ja itseilmaisua kohtaan, Bling avaa ilmiötä tuoreessa Instagram-päivityksessään.

Bling vertaa pronomeiden laiminlyömistä ja tahallaan väärin sukupuolittamista henkiseen väkivaltaan ja kiusaamiseen.

– He haluavat normalisoida pronominien käytön kuin osoittaakseen, että kaikilla ihmisillä on pronominit ja niitä pitää kunnioittaa – toisen ihmisen kunnioittaminen ei ole vapaaehtoista, vaan pakollista. Jos et ikinä kutsuisi cis-sukupuolista Harrisia mieheksi, niin miksi kutsuisit transnaista mieheksi?