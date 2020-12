Tällainen oli kuningatar Elisabetin annus horribilis 2020 – kurkistimme brittihovin ehkä sittenkin karmeimpaan vuoteen

Buckinghamin palatsin kirjeenvaihtaja -palstalla Me Naisten toimitus seuraa kuninkaallisten elämää silmä kovana ja pilke silmäkulmassa. Tällä kertaa Buckinghamin palatsin kirjeenvaihtaja raportoi hovin vaikeasta vuodesta.

Annus horribilis. Se saattaisi jälleen olla vastaus, jos kuningatar Elisabetiltä, 94, kysyisi nyt, miten kulunut vuosi on mennyt noin niinku omasta mielestä. Esimmäisen kerran termi kuultiin kuningatar Elisabetin kuuluisassa puheessa, jossa hän viittasi vuoteen 1992 ja sen hovia järisyttäneihin tapahtumiin: kolmeen eroon, tulipaloon Windsorin linnassa ja varpaanimemiskohuun.

Vuosi 2020 on ollut vähintään yhtä poikkeuksellinen. Ei pelkästään meille tavan kuolevaisille, vaan vuosi on näyttänyt synkän puolensa myös Ison-Britannian paremmalle väelle. Tässä Buckinghamin palatsin kirjeenvaihtajan katsauksessa kurkistamme kuninkaalliseen poikkeusaikaan.

Kiinalainen flunssa yllätti hovin

Kuninkaallisia eropapereita, brexitejä ja tavallista ärhäkämpää ”kausiflunssaa”. Kaiken kukkuraksi The Crownin uutuuskausi nosti esiin vanhat sotkutkin. Kuningattarella on ollut tarpeeksi kestettävää ja työtä monarkian kuvan kiillottamisessa.

Kuningatar on ollut liki vuoden eristyksissä muusta maailmasta.­

Pandemian vuoksi kuningatar Elisabet ja tämän reilusti elämän ehtoopuolella oleva puoliso prinssi Philip, 99, ovat joutuneet viettämään suurimman osan vuodesta eristyksissä muusta kuninkaallisesta perheestä sekä kansalaisista. Syy on ilmeinen: nyt ei ole kyse mistään pienestä kiinalaisesta toriflunssasta, vaan pandemiasta, jolta iäkäs monarkki ei ole satavarmassa suojassa edes linnoissa ja palatseissa.

Virus on riehunut myös hovissa. Monacon ruhtinas Albert, 62, oli maailman ensimmäisiä koronavirukseen sairastuneita hallitsijoita. Pian hänen jälkeensä uutisoitiin prinssi Charlesin, 72, koronatartunnasta, jolloin koko saarivaltio pidätti hetken hengitystään. Myös prinssi William, 38, sairasti koronan, mutta salassa muilta.

Ilolla voimme ilmoittaa, että kuninkaallinen perhe on terve ja toistaiseksi elinvoimainen, vaikka moni muu asia sitten menikin mönkään. Kasvokkaiset edustustilaisuudet ovat jääneet minimiin, ja kutsut peruttiin sekä kuningattaren odotetuille puutarhajuhlille että suurille syntymäpäiväjuhlille paraateineen.

Kasaan luhistuivat myös perheen yhteiset jouluperinteet, sillä BBC:n mukaan kuningatar Elisabet ja prinssi Philip viettivät joulun erillään muusta kuninkaallisesta perheestä. He juhlivat tavallisesta poiketen Windsorin linnassa, eivät Sandringhamin kartanossa.

Buckinghamin kirjeenvaihtajan hartain toive on, että hovin seniorijaosto pääsisi pian piikille – olisi jo korkea aika päästä valmistautumaan prinssi Philipin kesäkuista 100-vuotissyntymäpäivää varten.

Prinssi Harryn pako velvollisuuksista

Toisaalta kuningattarella on ollut Windsorin seinien sisällä hyvin aikaa sulatella kriisiä, jota saarivaltio ei aivan heti unohda.

Prinssi Harry, 36, ja herttuatar Meghan, 39, aiheuttivat alkuvuonna skandaalin ilmoittaessaan jättävänsä brittihovin velvoitteet. On kulunut yli vuosi siitä, kun kuningatar on viimeksi tavannut parin 1-vuotiaan Archie-pojan.

Paparazzikuva siltä tammikuiselta yöltä, kun Harry ja Meghan jättivät brittihovin lopullisesti taakseen.­

Mikä siellä valtameren toisella puolen sitten pitää niin kiireisenä? Ainakin se, että Sussexin herttuapari on solminut rahakkaan podcast-sopimuksen Spotifyn kanssa pian sen jälkeen, kun he ensin olivat lyöneet hynttyyt yhteen itse pedon, skandalöösiä The Crownia julkaisevan Netflixin kanssa.

Archewell Audio -podcastin ensimmäinen jakso on juuri ilmestynyt ja lisää kuullaan ensi vuonna. Jäämme odottamaan, saako tuotos Ellu-mummon hyväksynnän vai syveneekö kuilu Hollywood-parin ja perinteitä arvostavan hovin välillä entisestään.

Sussexin herttuapari lähetti perinteisen joulutervehdyksen Buckinghamin palatsin kirjeenvaihtajalle.­

Rauhoittuuko brittihovi koskaan?

Näillä näkymin uumoilemme, että iso E ei saa koskaan lepoa monarkian maineen kiillotuksesta – puunattavaa näyttää riittävän vuodesta toiseen. Annus horribilis saa arvoisena päätöksen, kun brexitin, eli Ison-Britannian EU-eron siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa. Samaan aikaan koronamutaatio leviää Brittilästä maailmalle. Kaikkea sitä.

Sopii vain toivoa, että monarkia pysyy elinvoimaisena ja kuninkaallisen kirjeenvaihtajan yhteys hovin pikkulintuihin ei katkea EU-eron myötä.