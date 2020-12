Jopa pandemiassa voi nähdä jotain hyvää, sanoo tutkija – vuosi 2021 saattaa kuitenkin tuoda mukanaan erään ryöpsähdyksen

Patoutunut kulttuuririentojen, matkustaminen ja sosiaalisen elämän tarve saattaa purkautua kuin huolella hölskytetty pullo kuohuvaa, ounastelee futuristi Elina Hiltunen.

Alkuun hyviä uutisia: vuosi 2021 ei näytä läheskään yhtä synkältä kuin kulunut vuosi! Koronarokotteet ovat jo näköpiirissä, ja futuristi Elina Hiltunen uskoo, että tilanne voi helpottaa kesään mennessä.

Pääsikö sinulta juuri riemunkiljahdus? Tuntuuko ajatus suorastaan liian hyvältä ollakseen totta? Et ole ainoa.

Kotona jumittamisen nostattamaa odotusta voisi verrata vaikka huolella hölskytettyyn skumppapulloon.

– Pullon suu on nyt ollut tiukasti kiinni. Kun se avautuu, voi tulla tietynlainen ryöpsähdys erilaisissa kulttuuririennoissa, matkustamisessa, kavereiden tapaamisessa ja työpaikkabileissä. Ihmisille voi tulla aluksi korostettu tarve tehdä kaikkia niitä asioita, joita ei ole saanut tehdä. Sitten se luonnollisesti taas tasoittuu, Hiltunen ounastelee.

Jos ja kun epidemia saadaan kuriin, se tarkoittaa monia muitakin hyviä muutoksia. Tänä vuonna eriarvoisuus on kasvanut, kun ihmisiä on jouduttu irtisanomaan, rajoitustoimet ovat laittaneet yrittäjiä ahtaalle ja lapset on lähetetty kotikouluun. Kun korona kukistuu, palvelut vapautuvat, työllisyys nousee ja oppimismahdollisuudet ovat taas kaikille samat.

Jotain hyvää koronasta

Elina Hiltunen muistuttaa, että jopa pandemiassa voi nähdä jotain hyvää.

– Kriisit, kuten korona tai sodat, pakottavat aina miettimään uudenlaisia tapoja toimia. Niiden kautta on tullut uusia keksintöjä. Jos kaikki on hyvin, ei kukaan tee mitään uutta.

Kun on pakko tehdä asioita toisin kuin ennen, voi löytää jotain parempaa. Esimerkiksi Hiltusen iäkäs isä otti koronavuonna ensimmäistä kertaa elämässään pankkikortin käyttöön, kun kaupat alkoivat karttaa käteistä. Isä innostui siitä, kuinka kätevää korttimaksaminen on.

” Tulevaisuudessa ei ole kyse siitä, että asiat tapahtuvat, vaan asiat tehdään, jos joku lähtee niitä tekemään.

Joku on voinut löytää etätreeneistä tai metsälenkeistä itselleen entistä sopivamman tavan liikkua. Toiselle ruokaostosten verkkotilaamisesta on voinut tulla huikea arjen helpotus, jota ei olisi ilman poikkeustilannetta tullut edes kokeiltua.

Myös monet yritykset ovat pakon edessä keksineet ihan uusia toimintamalleja, kuten kontaktittomia kylpylälomia tai olohuoneisiin striimattuja konsertteja.

Koronan vuoksi otettu jättimäinen digiloikka voi pidemmällä aikavälillä luoda tasa-arvoisempia mahdollisuuksia. Jatkossakin koulutuksiin voi toivottavasti osallistua paikkakunnasta riippumatta, ja kulttuurielämyksistä voivat nauttia myös he, jotka eivät itse pääse liikkumaan kodin seinien ulkopuolelle.

Se on sinustakin kiinni

Vaikka kukaan ei voi varmuudella nähdä tulevaisuuteen, jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, millainen siitä muotoutuu. Jos nyt ei aivan estää epidemioiden puhkeamista, niin muutoin.

– Tulevaisuudessa ei ole kyse siitä, että asiat tapahtuvat, vaan asiat tehdään. Ne tapahtuvat, jos joku ymmärtää lähteä niitä tekemään, Hiltunen sanoo.

Aika mukava ajatus, eikö vain?