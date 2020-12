Espanjalainen Laura, 23, muutti Suomeen ja alkoi tehdä tarkkoja havaintoja arjestamme – erityisesti yksi suomalaisten suosima hokema hämmentää suuresti

Barcelonasta kotoisin oleva Laura Roca, 23, muutti Helsinkiin hetken mielijohteesta. Elämänmuutos on ollut täynnä yllätyksiä.

Ulkomaalaisten silmin suomalaisilla on varsin paljon kummallisia tapoja ja käytänteitä – vaikka emme niitä aina itse huomaa.

Barcelonasta kotoisin oleva Laura Roca, 23, on päässyt tarkastelemaan suomalaisten tapoja tuoreemmin silmin. Hän muutti Suomeen maaliskuussa ennen pandemian puhkeamista. Helsinkiin kotiutunut jakaa tarkkanäköisiä havaintojaan suomalaisesta arjesta suositulla Tiktok-kanavallaan (@keskiy0n). Hänen Suomi-videonsa ovat haalineet jo satoja tuhansia katselukertoja.

Laura kertoo Me Naisille olevansa yllättynyt siitä, kuinka vähän espanjalaiset tietävät Suomesta muihin Pohjoismaihin verrattuna. Hänen videoidensa tarkoituksena onkin levittää Suomi-tietoutta myös kotimaahan.

Suomalaisia pidetään usein hiljaisina ja sisäänpäin kääntyneinä. Laura on tästä eri mieltä.­

Ennen Suomeen muuttoa Laura oli vieraillut Helsingissä muutamia kertoja ja rakastunut kaupunkiin kertaheitolla. Hän oli myös ystävystynyt muutaman suomalaisen kanssa.

Päätös maisemanvaihdoksesta syntyi, kun elämäntilanne kotimaassa oli vaikea ja hän kaipasi isoa muutosta elämäänsä. Alun perin Lauran piti viipyä Helsingissä vain puolen vuoden verran, mutta nyt vaikuttaa siltä, että hän on jäämässä pidemmäksi aikaa.

– Helsinki tuntuu henkiseltä turvapaikalta, jossa tunnen oloni onnelliseksi ja tyytyväiseksi, Laura kertoo.

Kysyimme Lauralta, mitkä suomalaiset tavat ja asiat tulivat hänelle suurimpina yllätyksinä.

1. Tiskiharja

Yksi eniten hämmennystä aiheuttanut asia on ollut suomalainen tiskiharja. Laura tarjoutui kerran tiskaamaan ystävänsä luona, mutta hän ei löytänyt mistään tuttua pesusientä.

– Tunsin oloni tyhmäksi, koska Espanjassa ei ole tiskiharjoja. Tilanne oli niin kummallinen, hän sanoo.

2. ”Joo joo” -kansa

Suomalaisia pidetään usein hiljaisina ja sisäänpäin kääntyneinä. Laura on eri mieltä ja toteaa, että suomalaiset tarvitsevat vain hiukan enemmän aikaa puhjetakseen kukkaan.

– Suomalaiset ovat hyvin uskollisia, hauskoja ja avoimia, Laura hehkuttaa.

Erityisesti yksi piirre on huvittanut häntä alusta saakka. Kun kaksi suomalaista keskustelee keskenään, keskustelua täytetään sanomalla ”joo joo”.

– En käsitä, mitä sillä edes tarkoitetaan, mutta todella monet suomalaiset hokevat sitä jatkuvasti.

3. Paljonko kello on?

Yksi suurimmista kulttuurishokeista on ollut ajantajun katoaminen. Kun talvisin on pilkkopimeää ja kesällä aurinko ei laske lainkaan, ulkomaalaisena on vaikea hahmottaa, paljonko kello on.

– Valoon sopeutuminen oli aluksi selviytymistä.

Nykyään Lauralla löytyy kyynärvarresta tatuointi, jossa lukee ”keskiyön aurinko”.

4. Ulkokengät pois!

Laura on pannut merkille, kuinka kuntosaleilla pyydetään riisumaan ulkokengät pois jo eteisessä. Näin vältetään lattian likaantuminen.

– Huono idea haiseville jaloille. Pitää myös kuljettaa sisäkenkiä matkassa.

5. Öisin kävely ei pelota

Eräällä videollaan Laura kertoo, että ulkona kävely yöaikaan ei ole pelottavaa verrattuna kotimaahan. Suomi onkin kuuluisa turvallisuudestaan.

– Olen asunut täällä jo kuukausia, enkä ole koskaan pelännyt kävellä yksin kotiin.

6. Juustohöylä maailmankartalle

Juustohöylä on varsinainen kansallisaarre, jota ei löydy monesta maailman kolkasta.

– En edes tiedä, miten olen ennen elänyt ilman juustohöylää.

7. Väliovi

Eräs ihmetyksen aihe on ollut väliovi, joka löytyy lähes joka kodin sisäänkäynniltä. Välioven tarkoituksena on vaimentaa melua ja eristää lämpöä.

Laura toteaa välioven olevan hänelle hyödytön kapistus, sillä hän unohtaa sen jatkuvasti auki.