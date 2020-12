Riistakamera ja post it -lappu paljastivat hiippailut – kaksi naista kertoo, miltä tuntuu, kun vuokranantaja käy asunnossa luvatta

Vaikka vuokranantajalla on avaimet vuokralaisen asuntoon, hänellä ei ole oikeutta käyttää niitä. Asiantuntijan mukaan vierailuista tulisi aina sopia etukäteen.

”Mitä jos olisin ollut harrastamassa seksiä yksiöni sängyllä?”

Vuokralla asuessa harvoin tulee miettineeksi, että omaan kotiin on avaimet muillakin. Heidin, 35, mieleen tämä iskostui kuitenkin jo hänen ensimmäisessä vuokrayksiössään.

Heidi oli juuri muuttanut uuteen asuntoon, kun hän huomasi pakastelokeron kahvan olevan rikki.

– Ilmoitin asiasta vuokranantajalleni. Sovimme, että hän hoitaa asian, mutta emme puhuneet ajankohdasta. Jäin siis odottamaan yhteydenottoa, Heidi kertoo.

Viikkoa myöhemmin, kun Heidi palasi kuntosalilta kotiin, jääkaapin ovessa odotti post it -lappu Pakastinlokeron luukku on korjattu.

– Meinasin saada sydänkohtauksen! Vuokranantajani oli käynyt kotonani, muttei ollut ilmoittanut siitä mitään minulle etukäteen.

Heidille koki olonsa turvattomaksi, sillä hän ei ollut varautunut vierailijoihin.

– Aloin miettiä, että entä jos olisin ollut harrastamassa seksiä yksiöni sängyllä, niin mitä sitten olisi käynyt? Vuokranantaja oli luultavasti soittanut ovikelloa ennen kuin asteli sisään, mutta enhän minä siinä tilanteessa olisi kerennyt ovea avaamaan.

Heidi kertoo olleensa varuillaan useamman viikon tapahtuneen jälkeen.

– Minulla oli jatkuvasti sellainen olo, että joku voi milloin vain paukahtaa ovesta sisään. Asunnossa oli onneksi turvalukko, jota käytin aina ollessani kotona aina siihen asti, että muutin asunnosta pois.

Mitä vuokranantaja saa tehdä, mitä ei?

Suomen vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes kertoo, että vuokranantaja on toiminut tilanteissa väärin.

– Asuntoon ei voi tulla yllättäen, vaan vierailu täytyy aina sopia etukäteen vuokralaisen kanssa. Käynnistä ei voi myöskään ilmoittaa vasta jälkikäteen, Hughes kertoo.

Hän tarkentaa, että vuokralaisen tulee toki mahdollistaa vuokranantajan pääsy huoneistoon, mikäli siellä on jotakin korjattavaa.

– Ilmoittamatta se on kuitenkin perusteltua vain silloin, kun asunnossa on päällä akuutti tilanne, kuten tulipalo tai vesivahinko.

Myös Viia, 24, asui kolme vuotta sitten vuokra-asunnossa, jossa hän oli varuillaan jatkuvasti. Hän pelkäsi päivittäin, että vuokranantaja vierailee asunnossa ilmoittamatta.

– Vuokranantajamme ei tuntunut ymmärtävän, että asunto on vuokrasopimuksen myötä meidän kotimme, jossa meidän täytyisi saada olla rauhassa.

Ongelmat ilmenivät heti vuokrasuhteen alussa. Vuokranantaja vietti aikaa Viian ja hänen miehensä pihamaalla kuin omallaan.

– Hän saattoi yhtäkkiä ilmestyä pihallemme remontoimaan jotakin tai vain oleskelemaan. Vuokranantaja vietti pihallamme aikaa myös lastensa kanssa ja kävi keräämässä itselleen myös pihamaamme vadelmat ja omenat.

Yksityisyyttä ei loukattu vain pihalla. Vuokranantaja nimittäin vieraili kysymättä myös asunnon sisällä.

– Vuokranantajalla oli tapana tulla kylään kysymättä. Alkuun hän avasi ovet ihan omin päin, mutta se loppui siihen, kun koiramme säikähti ja meinasi purra häntä. Sen jälkeen vuokranantajamme koputti, mutta vierailuista ei silti koskaan neuvoteltu etukäteen.

Sanna Hughes muistuttaa, ettei vuokranantajalla ole oikeutta vierailla asunnossa huvikseen. Hänen mukaan laki määrittelee kaksi tilannetta, joissa vuokralaisen on päästettävä vuokranantaja asuntoon, mutta silloinkin vain sovitusti.

– Vuokranantajalla on oikeus tulla varmistamaan asunnon kunto, mutta sitäkään ei voi tehdä jatkuvasti. Lisäksi vuokranantajalla on oikeus esitellä asuntoa sen myymistä tai vuokraamista varten. Näissä tilanteissa vuokralaisen on mahdollistettava huoneistossa vierailu, mutta ajankohta täytyy aina sopia hyvissä ajoin etukäteen.

Hiippailu tallentui kameralle

Kun Viia lähti miehensä ja kahden koiransa kanssa mökille, hän asensi kahvinkeittimensä taakse riistakameran.

– Olimme sopineet, että vuokranantajamme voisi reissumme aikana käydä asuntomme vintillä työmiehen kanssa. Vintille pääsi suoraan eteisestä, joten sovimme, etteivät he käy muualla asunnossa. Halusin varmistua asiasta, joten laitoin kameran kuvaamaan keittiötämme.

Viian aavistus osui oikeaan – vuokranantaja kiersi luvatta koko asunnon tutkien samalla ympäristöään. Lopulta hän päätyi keittiöön ja huomasi kahvinkeittimen takana kuvaavan riistakameran.

– Vuokranantajamme oli raivoissaan siitä, että häntä on kuvattu salaa ja vaati meitä poistamaan videon. Hän ei kuitenkaan olisi päätynyt videolle, jos ei olisi rikkonut sopimustamme.

Vuokranantaja väitti Viialle käyneensä asunnossa vain tarkistaakseen vesimittarin lukeman. Viian mukaan mittari oli kuitenkin pesuhuoneessa, joten koko talon läpi kiertäminen ei ollut perusteltua.

– Jos hän olisi ilmoittanut, että käy myös katsomassa mittarin lukeman ja todella vain käynyt pesuhuoneessa, se olisi totta kai ollut ok. Nyt kuitenkin koin jälleen, että yksityisyyttäni loukattiin.

Kotirauhan rikkomisesta seuraa yleensä sakkoja

Sanna Hughesin mukaan vuokralainen voi tehdä rikosilmoituksen, jos vuokranantaja tulee vuokralaisen asuntoon sopimatta tai salaa. Rikosnimike on tällöin kotirauhan rikkominen.

– Rikoslain mukaan kotirauhan rikkomisesta voi seurata jopa vankeusrangaistus, mutta yleensä seuraukset ovat sakkoja. Rangaistukseen vaikuttavat monet tekijät.

Viia kertoo, että he muuttivat miehensä kanssa pois asunnosta vuotta myöhemmin.

– Emme koskaan nostaneet syytettä, sillä koimme häpeää meille kertyneistä vuokrarästeistä asunnossa asuessamme. Jälkikäteen se on kuitenkin harmittanut minua. Olisi pitänyt puuttua tilanteeseen tiukemmin.

Viia kertoo, että vielä kolmenkin vuoden jälkeen ajatus entisestä vuokranantajasta ahdistaa.

– Jokainen voi kuvitella miltä tuntuisi, jos tuntematon ihminen tulisi jatkuvasti kotiisi. Pitkään pelkäsin, että entinen vuokranantaja ilmestyy uuden asuntomme pihalle.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla 08/2020.