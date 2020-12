Matkailu oli kriisissä jo ennen koronaa, mutta pandemia saattoi muuttaa ajatuksiamme siitä pysyvästi. Tarve kokea uutta on meissä silti syvällä. Miten ja minne reissaamme, kun taas voimme?

Eräänä iltana päätän matkustaa Japaniin. Kotikulmat tympivät, ja Japani on aina ollut haavekohteeni. Niinpä otan hyvän asennon ja napsuttelen menemään. Edes laukkua ei tarvitse pakata, sillä matkaa teen vain tietokoneen ruudulla.

Kiertelen Google Earthin matkassa eri puolilla Japania katsomassa kirsikankukkaloistoa ja huikeita maisemia. Piipahdan myös Virtual Travellerin sivujen kautta ramen-ravintolassa.

Kyllästyn kliksutteluun kuitenkin pian. Mitä jos sittenkin matkustaisi jonnekin muualle? Fidžilläkin olisi kiva käydä! Netissä on lukemattomia mahdollisuuksia matkustaa melkein mihin tahansa videokierrosten ja valokuvien avulla.

Vaikka tuskin koskaan pääsen oikeasti Fidžin houkutteleviin luksusresortteihin, kokemus jää platkuksi. Tuoksut, hiekan tuntu varpaissa ja auringon lämpö iholla puuttuvat. Virtuaalituristina olo on sitä paitsi oudosti koko ajan kuin ulkopuolisella tarkkailijalla.

Ehkä olisi kuitenkin pitänyt matkustaa oikeasti jonnekin. Ystäväni kävi juuri viikonloppumatkalla Forssassa. Sielläkin oli ollut mukavaa, vaikkei kaupunki turistia varsinaisesti syleillytkään.

Onko matkailun tulevaisuus sitä, että oikeat matkat tehdään lähelle, mutta kauemmas matkataan enää vir­tuaalisesti?

Matkailu murroksessa

Jos matkailu oli ennen pandemiaa ilmastonmuutoksen takia murroksessa, nyt se on kriisissä. Lentokoneet seisovat kentillä, terminaalit kumisevat tyhjyyttään. Lentokenttäjärjestö ACI Europe kertoi lokakuussa, että lähes 200 eurooppalaista lentokenttää on konkurssin partaalla. Lentoyhtiöitä on jo mennyt konkurssiin. Helsinki-Vantaallakin tehdään isoja laajennuksia, mutta milloin turistit palaavat?

Hotelliketjut markkinoivat yöpymisiä esimerkiksi opiskelijoille. Varustamot ja VR ovat ilmoittaneet leikkauksista. Tallink Silja tarjoaa jopa ilmaisia risteilyjä ostosten toivossa.

Rovaniemellä asuva Soile Veijola on pahoillaan lappilaisten matkailuyrittäjien puolesta, kun iso osa elinkeinosta haihtui ulkomaisten turistien kaikottua kuin tuhka tuuleen. Silti Lapin yliopiston matkailun kulttuurintutkimuksen professori näkee kriisissä myös mahdollisuuden uuteen alkuun.

– Jos maito on kaatunut pöydälle, kannattaako sitä edes yrittää saada takaisin lasiin? Eikö kannattaisi pyyhkiä pöytä, kattaa sille kokonaan uudet astiat ja kutsua aiempaa isompi porukka aterialle? Veijola vertaa.

Pöydän ääreen Veijola kutsuisi matkailun pienyrittäjiä, isojen matkailuyritysten edustajia, kaupunkien ja kuntien virkamiehiä, tutkijoita, ekologeja sekä hyvinvointi- ja kulttuurialojen ammattilaisia, jotka yhdessä keksivät matkailun uudelleen ja jälleenrakentaisivat sen kestävästi.

Halu matkustaa istuu syvällä

Veera Papinoja, 32, lensi maaliskuussa kotiin matkalta Berliinistä, eikä ole sen jälkeen astunut lentokoneeseen. Se on dramaattinen muutos, sillä ennen koronaa Papinoja saattoi lentää ulkomaille jopa pari kertaa kuussa.

Papinoja tunnetaan matkabloggari ja -sisällöntuottaja sekä valokuvaaja Veera Biancana. Hän on elättänyt itsensä neljä vuotta päätoimisena yrittäjänä tekemällä yhteistyötä lentoyhtiöiden ja turismiorganisaatioiden kanssa. Papinoja on matkustanut ulkomaille esimerkiksi testaamaan uutta reittiä, kohdetta tai palvelua ja postannut siitä blogissaan ja somekanavissaan.

– Ajattelin keväällä, että eiköhän koronatilanne normalisoidu juhannukseen mennessä. Kesän jälkeen aloin pikku hiljaa ymmärtää, että tämä kestää vielä pitkään. Nyt olen ostanut asunnon ja hankkinut koiranpennun, Papinoja sanoo.

” Mitä on se parempi elämä, jota matkailulta haemme?

Papinoja kertoo, etteivät hänen tulonsa ole pudonneet, sillä yhteistyö lentoyhtiöiden kanssa on toistaiseksi jatkunut kotimaasta käsin. Hän on myös alkanut käsitellä blogissaan hyvinvointiaiheita laajemmin. Papinoja osallistui viime vuonna Olet mitä syöt -ohjelmaan, ja jälkiviisaasti voi sanoa, ettei elämäntaparemontin julkinen aloitus olisi voinut osua töiden kannalta parempaan saumaan.

Papinoja ei usko, että matkailu muuttuu koronan ansiosta kertarysäyksellä.

– Tarve matkustaa on joissakin meissä niin syvällä. Parin vuoden päästä istumme ehkä taas lentokoneessa ja ihmettelemme, miten rajat olivat joskus kiinni.

Virtuaalimatkailu oli nouseva ilmiö jo ennen koronaa.­

Parempaa elämää etsimässä

Moderni matkailu on Soile Veijolan mukaan aina perustunut siihen, että siltä haetaan parempaa elämää kuin kotona. Lomalla halutaan suuria elämyksiä, herkutella ja hemmotella. Tehdä asioita, joihin kotona ei ole aikaa, rahaa tai muuta mahdollisuutta. Veijolan mielestä tämä kaikki on luksusta, joka ei ole ympäristön kannalta kestävää.

– Matkailun tuoma luksus pitäisi hahmottaa eri tavalla ja ymmärtää, mitä on se parempi elämä, jota matkailulta haemme. Käsitys hyvästä elämästä pitäisi päivittää. Kestävää kehitystä olisi se, että aitoa hyvin voimista ja ekologista elämää alettaisiin pitää luksuksena.

Viiden tähden hotellin tuoman ylellisyyden sijaan Veijola näkee luksuksena yhtä hyvin myös puhtaan veden, ruuan ja luonnon. Suomalaiselle ne ovat itsestäänselvyyksiä. Riittävätkö ne meille elämyksiksi? Vetääkö mökkiloma Kainuussa mitenkään vertoja vaikkapa matkalle katsomaan Balin kuuluisia riisiviljelmiä?

– Jos ajattelee vaikka helsinkiläisen matkaa Kainuuseen, erot ovat suuria. Vaikka liikkuisi niinkin vähän kilometreissä, kaikki päivän askareet ja olemisen tavat muuttuvat. Se voi olla kova juttu, Veijola sanoo.

– Moni kokee nyt olevansa kotimaassa niin jumissa, että mielikuvitus on uhattuna. Mutta jos mielikuvitus tarvitsee matkustamisen stimulointia ja ulkoisia ärsykkeitä, sittenhän se vasta jumissa onkin.

Maailmaa jo nähneelle esimerkiksi lentomatkailusta luopuminen ei ole mikään oikea uhraus. Irtiottoja voi tehdä kotimaassakin, jos on varaa. Mutta entäpä nuoret? Riittääkö kotimaanmatka vaikkapa siirtymäriitiksi?

Veera Papinoja on pian matkustamassa työkeikan vuoksi katsomaan, mitä Turun kaupungilla on tarjota. Hän ei usko, että lähimatkailu kotimaassa pystyy täysin tyydyttämään reissunälkää.

– Vaikka toivoisin, että olisin se ihminen, joka lähtee sinne Kainuuseen, tai jolle Turku korvaa Pariisin, en ole sitä, eikä matka kotimaassa vähennä haluani matkustaa ulkomaille.

– Minulle matkailu ei ole vain pelkkää tuloa, vaan se on myös elämäniloa. Matkustan siksi, koska se tekee minusta avarakatseisemman. Koen, että olen tunneälykkäämpi ihminen, koska olen matkustanut erilaisissa kulttuureissa. Tarkoitukseni ei ole nähdä koko maailmaa, vaan iso osa matkailusta on minulle rakkaiden ihmisten jälleennäkemistä ja elämän ymmärtämistä eri kulttuurien kautta. Palaan monesti samoihin kohteisiin.

Turismista tuli kansanhuvia

Turismin juuret ovat eurooppalaisessa yläluokassa. Aristokraateilla oli mahdollisuus vapaa-aikaan, ja sitä käytettiin matkustamiseen. Nouseva keskiluokka alkoi seurata esimerkkiä. Teollistumisen edetessä lomamatkat mahdollistuivat myös työväenluokalle, kun silläkin alkoi olla vapaa-aikaa ja lomia.

Kuin kansalaisoikeus ja itsestäänselvyys matkailusta on tullut 1980–2000-luvuilla. Seuramatkojen ja halpalentoyhtiöiden synty on tuonut ulkomaanreissut entistä useampien ulottuville. Todisteeksi reissuista some täytetään lomakuvilla, ja jos ei ikinä käy missään, saa sitä vähän selitellä. Lapsia ja nuoria nolottaa, jos ei voi loman jälkeen raportoida koulussa, missä kaikkialla on käynyt.

Instagram-aikana matkailussa ovat korostuneet huikeat wau-elämykset ja paikat, joista saa upeita kuvia, paikat, jonne matkustetaan influenssereiden esimerkkien innoittamana.

Veijolan mukaan matkailussa käydään tavallaan yhä ”luokkasotaa”, ja muiden valintoja paheksutaan. Miksi mennä jonnekin, jossa muut turistit ovat, kun voi kokea jotakin aitoa ja ylevää? Miksi matkustaa Kanarialle, kun voi mennä Milanon La Scalaan?

– Keskiluokka paheksuu edelleen työväenluokkaa siitä, etteivät he ymmärrä valita oikein ja menevät örveltämään jonnekin massaturismikohteeseen. Keskiluokka haluaa erottautua, eikä moralisointi ole kadonnut matkailusta mihinkään.

Muiden moralisointi on kukkinut myös koronarajoitusten aikana. Ne, jotka ovat voineet viettää viikonloppuja ja lomia mökeillään, voivat helpommin luopua matkailusta ja arvostella muiden kasvavaa matkakuumetta.

Oikeus matkustaa

Paitsi lepoa ja parempaa elämää, olemme etsineet ulkomailta myös paljon muuta. Matkailusta luopuminen voi tuntua menetykseltä ehkä myös siksi, että lähtemiseen on ollut niin monia motiiveja. Vuosikymmenten ajan reissuun on lähdetty tutkimaan vieraita kulttuureja, tekemään ja opiskelemaan taidetta, näkemään kuuluisia nähtävyyksiä, valloittamaan vuoria sekä kokemaan pyhiä paikkoja.

Elämän isoja siirtymiä, kuten polttareita on juhlittu biletysmatkoilla, aikuistumista reppureissuilla Aasiaan. Matka maratonille suurkaupunkiin kruunaa kuukausien harjoittelun upeammin kuin juoksukisa kotikaupungissa.

Matkustaminen on ollut myös osa monen alan työkulttuuria. On ollut aivan normaalia lentää toiselle mantereelle kokousten tai kongressien vuoksi, vaikka se tuntuu nyt jopa absurdilta. Soile Veijola ei usko, että liikematkailu palaa entiseen tyyliin ja määrään, sillä firmat ovat nähneet, miten paljon rahaa säästyy, kun neuvottelut hoidetaan etänä.

Monella on myös perhettä ja ystäviä maailmalla, joten ihmiset matkustavat jatkossakin.

Käsitys siitä, että meillä on oikeus matkustaa, istuu tiukassa, ja juuri siksi matkailun rajoittaminen pandemian tai ilmaston takia voi tuntua epäreilulta.

– Moni ajattelee, että minulla on oikeus saada levätä jossakin palmujen alla, kun olen raatanut koko vuoden. Jos kaikki ajattelevat ja toimivat niin, se ei ainakaan edistä kestävää kehitystä, hän sanoo.

Kukaan ei tiedä, millaiseksi matkailu palautuu sitten kun pandemia on ohi.­

Tuho vai uusi nousu?

Kukaan ei tarkalleen tiedä, mihin suuntaan matkailu kehittyy, tai mitä sen rakenteista on jäljellä, kun pandemia on ohi. Vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on useita.

Veijolan mukaan yksi ääripää on se, että koronaa pidetään vain hetkellisenä teknisenä häiriönä, jonka mentyä ohi kaikki jatkuu kuten ennenkin. Ehkä patoutunut reissukuume purkautuu niin, että on vain ostettava lentoliput jonnekin, kun se viimein on mahdollista.

Toinen ääripää on Veijolan mukaan ”dystopia”, jossa matkailu mahdollistuu vain rikkaimmalle eliitille, joka singahtelee sekasortoon ajautuneesta muusta maailmasta eristettyjen paratiisien välillä.

Vaikka halvat hinnat ovat mahdollistaneet lentämisen yhä useammille, halvalla ostettua ei ole tapana arvostaa yhtä paljon kuin kallista. Halpistuotteilla ei voi kerätä pisteitä statuskilpailussa, Veijola sanoo.

– Hinta ei voi olla ainoa matkaan lähdön peruste, jos me lomamatkailijat haluamme säilyttää maapallon elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Täytyy toivoa, että lentolippujen hinnat linjataan tulevaisuudessa sen mukaan, mitkä niiden suorat ja välilliset ekologiset kustannukset ovat.

” Alammeko arvostaa jälleen itse matkantekoa?

Todennäköisempää Veijolan mukaan kuitenkin on, että matkailu muuttuu monin eri tavoin. Tutkija uskoo, että itse matkanteko tekee paluun matkailuun. Hidas matkanteko saatetaan taas alkaa nähdä arvokkaana. Veijola iloitsikin uutisesta, jonka mukaan Lappiin kaavaillaan luksusjunia, joiden kattoikkunoista voisi katsoa revontulia.

– Vuosikymmeniä on puhuttu siitä, että junaliikennettä pitäisi kehittää. Palaamme takaisin ikivanhaan ajatukseen siitä, että itse matka on elämys.

Veijola myös uskoo, että virtuaalimatkailu kasvaa. Se oli kasvava ala jo ennen koronaa. Virtuaalimatkailu myös demokratisoi matkailua, sillä sen avulla matkailu on mahdollista esimerkiksi liikuntarajoitteisille, tai niille, joilla ei ole varaa matkustaa fyysisesti.

Myös lähimatkailu ja staycationit lisääntyvät, Veijola arvelee. Hän uskoo, että etätyön yleistyttyä matkakohteessa saatetaan viettää aikaa paljon entistä kauemmin.

Entä voisiko matkailun tuomia hyvän elämän elementtejä alkaa rakentaa omaan arkeen? hän kysyy. Jos alkaisi vaikka puristaa tuoretta appelsiinimehua joka aamu ihan kotona? Veijola itse on luonut kotiinsa Rovaniemellä pariisilaisen ullakkohuoneiston tunnelmaa. Maailmankuvaa voi hänestä laajentaa muutenkin kuin matkustamalla, esimerkiksi kirjojen, tanssin, musiikin ja elokuvien avulla. Ja jos matkustaa, se kannattaisi tehdä mahdollisimman lähelle, mahdollisimman pitkäksi aikaa ja mahdollisimman ystävällisesti paikallista kulttuuria ja ympäristöä kohtaan.

Korona herättää?

Myös Veera Papinoja toivoo, että kriisi olisi matkailulle mahdollisuus. Matkailun restonomiksi opiskellutta Papinojaa kiinnostaa erityisesti, miten lentoliikenteen ympäristötavoitteet etenevät ja miten liikaturismin aiheuttamiin ongelmiin reagoidaan.

– Turismin tuomat ongelmat ovat tosi kaksipiippuisia. Jotkut sanovat, että lopetetaan vaan matkustaminen, mutta ei se ole niin yksinkertaista. Monet maat ja kaupungit ovat riippuvaisia turismista. Esimerkiksi monista afrikkalaisista eläintensuojelukohteista pidetään huolta turismin tulojen avulla. Mitä tapahtuu, jos turistit eivät tule?

Papinoja kertoo avustaneensa koronan aikana rahallisesti balilaista perhettä, jonka luona hän matkallaan asui.

– Matkustaminen ei ehkä vähene, mutta toivottavasti paranee niin, että matkojen ympäristövaikutuksia pohditaan enemmän eikä vain haluta matkustaa jonnekin mahdollisimman halvalla. Tavallinen turisti tarvitsee lisää tietoa. Ei hän välttämättä tiedosta, millaiset vaikutukset on viikon Venetsian-lomalla, sillä ne seuraukset on helppo unohtaa kotimaassa.

Papinoja toivoo, että tavallinen turisti miettisi myös sitä, mihin raha kohteessa menee. Hyödyttääkö se isoja yrityksiä ja sijoittajia, vai tukevatko turistin valinnat paikallista mahdollisesti köyhempää maata taloudellisesti?

– Korona voi olla herättäjä myös siinä mielessä, miten vapaita me suomalaiset olemme olleet matkustamaan ja tottuneet siihen, ettei mitään rajoja oikeastaan ole.

Samaan aikaan Papinoja kuitenkin arvelee, että osa turisteista jatkaa matkustamista kuten ennenkin.

– On varmasti niitäkin, joille on kertynyt valtavasti bonuksia ja lentomaileja, ja patoutunut tarve päästä käyttämään ne ja näkemään maailmaa.

Hän myös pelkää, että korona jarruttaa esimerkiksi lentoyhtiöiden investointeja ympäristöystävällisempiin konetyyppeihin.

Tuore koiranpentu pakottaa Papinojan matkustamaan tulevaisuudessa vähemmän. Nyt hän odottaa kuumeisesti pääsevänsä ensi elokuussa Australiaan ystävänsä häihin. Juhlat on siirretty jo kahdesti. Ehkä kolmas kerta toden sanoo.

Siihen asti hän retkeilee Helsingissä koiransa kanssa. Sen nimi on Sydney.