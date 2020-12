Sharon, 21, tekee vaarallista työtä kenialaisessa kansallispuistossa – ”Isäni ihmetteli, miten tyttö voi kävellä leijonien ja puhveleiden seassa”

Amboselin kansallispuistossa Keniassa villieläimiä suojelee salametsästäjiltä maasainaisten ryhmä. Perheidensä pääelättäjinä naiset ovat uranuurtajia yhteisöissään.

Yhden kerran Sharon Nankinyt, 21, muistaa katuneensa ammatinvalintaansa. Se tapahtui, kun kesken arkisen partiokävelyn pensaan takaa ilmestyi kaksi monta sataa kiloa painavaa puhvelia terävien sarviensa kanssa. Eläintä pidetään aggressiivisuutensa takia yhtenä Afrikan vaarallisimmista.

– Silloin ajattelin, että miksi en opiskellut opettajaksi vaan puistonvartijaksi, Sharon kertoo.

Maasaina Sharon on kasvanut savannilla villieläinten kanssa ja hän tiesi, mitä tehdä. Parasta olisi kiivetä puuhun, mutta jos ei ehdi, täytyy heittäytyä maahan ja leikkiä kuollutta. Niin Sharon kollegoineen nyt teki, ja puhisevat puhvelit poistuivat jättäen heidät rauhaan.

– Olemme tehtäväämme koulutettuja, mutta teemme työtä vaarallisten villieläinten kanssa. Se on riskialtista, Sharon sanoo.

Sharon työskentelee puistovartijana Amboselin kansallispuistossa Keniassa. Alueella asustaa monenmoista petoa, mutta ihminen lienee niistä kuitenkin vaarallisin. Ihmiset metsästävät yhä alueen villieläimiä niin ruuaksi kuin myytäväksi, vaikka ne olisivat uhanalaisia. Salametsästäjät havittelevat myös arvokasta norsunluuta. Eläinten lisäksi puistovartijat suojelevat luontoa ja alueen monimuotoista ekosysteemiä.

Sharon kuuluu vain naisista koostuvaan vartijaryhmään nimeltä Team Lioness eli Naarasleijonat.

Eläimillä on sarvensa, raateluhampaansa ja kyntensä, metsästäjillä aseensa. Team Lionessin aseet ovat kynä, paperia ja GPS-paikannin.

Sharon Nankinyt (kesk.) ja Purity Lakara ovat poikkeuksellisia maasai-naisia: he käyvät töissä kodin ulkopuolella.­

Unelmahommissa

Team Lionessin tukikohdasta kukkulan päältä aukeaa avara, lähes 360-asteinen maisema matalalle savannille ympärillämme. Afrikan korkein vuori Kilimanjaro seisoo majesteettisena paikoillaan maisemassa, mutta tänä aamuna se leikkii piilosta. Luminen huippu vilkkuu pilvien raosta ennen kuin ne taas sulkevat sen suojaansa.

Lähdemme tiimin kanssa partiokävelylle. Aamuauringon säteet maalaavat vaalean ohrankeltainen sävyn savannille, mutta luonto on herännyt uuteen päivään linnunlaulun saattelemana jo tunteja aiemmin. Naiset astelevat mustissa maihareissaan rennon oloisina, vaikka alueella liikkuu myös nelijalkaisia naarasleijonia. Sharon kertoo, että yhtä lajia ei – valitettavasti – tarvitse enää jännittää: sarvikuonoja.

– Kun olin vielä koulussa, villieläimet olivat intohimoni. Kasvoin tällä Amboselin ekosysteemin alueella, ja näin vaikka mitä eläimiä, mutta en ikinä sarvikuonoja. Haluan suojella villieläimiä, jotta tulevatkin sukupolvet näkisivät ne, Sharon sanoo.

” Miten tyttö voi kävellä leijonien ja puhveleiden joukossa?

Kansainvälinen eläinsuojelujärjestö IFAW perusti vuonna 2019 Amboselin ekosysteemin alueelle yhden maan ensimmäisistä, täysin naisista koostuvista puistonvartijaryhmistä. Team Lionessiin kuuluu kahdeksan naista, ja he työskentelevät osana suurempaa ryhmää. Yhdessä 68 miehen kanssa he vartioivat noin 1 500 neliö­kilometrin kokoista yhteisömaata, jota asuttavat villieläinten lisäksi maasai-heimot.

Tiimi sai alkunsa, kun alueen maasai-yhteisön johtaja haastoi IFAW:n palkkaamaan riveihinsä myös maasai-naisia. Keniassa naiset tekevät nykyään jopa useammin palkkatyötä kuin miehet, mutta patriarkaalisissa maasai-yhteisöissä tilanne on yhä toinen. Vaikka yhteiskunta ympärillä on kehittynyt, maasait ovat pitkälti pitäneet kiinni kulttuuristaan ja elintavoistaan. Naisten rooli yhteisöissä on perinteisesti ollut pitää huolta kodista, karjasta ja lapsista sekä hakea vettä ja kerätä polttopuita.

Mutta ajat muuttuvat! Nyt Sharon ja hänen kollegansa Purity Lakara, 24, kertovat molemmat olevansa yhtei­söjensä ensimmäisiä naisia, joilla on palkkatyö.

Roolien murtaminen ei ole helppoa. Yhteisön miesten oli vaikea uskoa, että naiset voisivat selviytyä työstään.

– Isäni ihmetteli, miten tyttö voi mennä maastoon kävelemään leijonien ja puhveleiden sekaan. Miten tyttö voi puhua ja istua miesten kanssa? Maasai-kulttuurissa naisten ajatellaan olevan heikkoja sekä henkisesti että fyysisesti, vaikka pelkkä vedenhakumatka saattaa olla kymmenen kilometriä yhteen suuntaan, Sharon kertoo.

Tukikohdan majoitustilat ovat askeettiset.­

Savannin rauhansovittelijat

Emme ehdi poistua montaakaan askelta tiimin tukikohdasta, kun jo törmäämme Leijonakuningas-elokuvan Pumbalta näyttävään pahkasikaan perheineen. Kun eläimet havaitsevat meidät, niiden hännät nousevat suoriksi kuin antennit, ja silmän­räpäyksessä ne häviävät pensaisiin. Seuraavaksi pensaista nousee kolmen kirahvin pää odottavasti. Tiimi merkitsee nämä villieläinhavainnot raporttia varten ylös.

Vaikka nyt savanni vaikuttaa uneliaalta, WWF:n tutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia puistonvartijoista on kokenut työssään hengenvaarallisia kohtaamisia. Kuolemiltakaan ei ole vältytty: Afrikan puistonvartija­yhdistys raportoi, että vuodesta 2012 lähtien ainakin 384 afrikkalaista puistonvartijaa on kuollut työssään.

Maastoon on silti suunnattava joka päivä. Naisten päivä alkaa puoli kuudelta aamulenkillä. Sitten naiset ­peseytyvät, pukeutuvat, syövät aamupalan ja pitävät kokouksen, jossa päätetään päivän ohjelmasta. Se koostuu usein vähintään 20 kilometrin partiokävelystä maastossa, jolloin he kirjaavat ylös villieläinten liikkeitä ja tutkivat, onko mitään epäilyttävää toimintaa tekeillä tai salametsästäjiä liikkeellä.

Partioinnin lisäksi puistonvartijat tekevät yhteistyötä maasai-yhtei­söjen kanssa. Puistonvartijoiden johtajan Patrick Papatitin mukaan vartijat joutuvat usein toimimaan eräänlaisina savannin rauhansovittelijoina, ja naisten etu on se, että heille uskotaan enemmän tietoa.

Yhteisöjen naiset luottavat tiimin naisiin, mutta miesvartijoiden on ollut vaikea saada tietoa niin miehiltä kuin naisiltakin.

– Jos esimerkiksi maasai-mies tulee kotiin tuoden mukanaan villieläimen lihaa, hänen vaimonsa kysyy, mitä ja mistä liha on. Sitten hän todennäköisesti kertoo asiasta ystävälleen, joka voi puolestaan kertoa salaisuuden meille, Sharon kertoo.

Tiimi ei paljasta koskaan tietolähteitään, mutta tiedosta on hyötyä kaikille vartijoille.

Toisinaan ratkotaan eläinten ja ihmisten välisiä konflikteja. Jos leijona tai hyeena on hyökännyt maasaiden karjan kimppuun, yhteisö voi haluta eliminoida poten­tiaaliset hyökkääjät. Tiimin tehtävä on estää tämä.

Vierailuilla maasai-kyliin naiset jakavat ja hankkivat tietoa.­

Välillä vartijoiden työpäiviin mahtuu myös jännitysnäytelmiä. Hiljattain naiset saivat kylävierailulla vihjeen salametsästäjästä, joka oli tappanut kirahvin ja kärventänyt lihankappaleita avotulella. Naiset etsivät miehen leiripaikan ja ryhmittyivät nuotiopaikan ympärille puskiin piiloon odottamaan häntä.

– Kun hän saapui leiriin, otimme hänet kiinni ja luovutimme Kenian villieläinpalvelulle. Mies vietiin poliisiasemalle, Purity kertoo.

Aina asioiden selvittely ei ole yksinkertaista tai no­peaa. Sharon kertoo, että kerran he neuvottelivat 24 tuntia putkeen. Norsu oli tuhonnut erään miehen maissi- ja papuviljelmät, ja mies halusi tappaa eläimen. Aluksi vihainen mies uhosi, ettei hän kuuntele naisia, eikä kukaan pysty estämään häntä.

– Tällaisissa tilanteissa voimme joutua hieman taktikoimaan, painaa itseämme alaspäin ja antaa ihmisen uskoa, että hän on oikeassa, Purity kuvailee.

Mutta periksi ei anneta, naiset korostavat. Tärkeintä on turvata villieläimet. Tuolloinkin tilanne ratkesi norsun hyväksi.

Haasteena köyhyys

Keskipäivän aikaan päiväntasaajalla aurinko paahtaa kuumana. Olemme palanneet tiimin kanssa takaisin heidän tukikohtaansa ja suuntaamme sisälle suojaan. Tukikohtaa ympäröi luonnonmateriaaleista koottu piikkiaita ja sen sisällä on muutama rakennus, kuten majatalo ja ulkovessat.

Huone, jossa Sharon ja Purity asuvat, on askeettinen. He työskentelevät kolme viikkoa putkeen tukikohdassa, ja sitten on viikko lomaa kotona. Vaikka naiset ovat unelmatyössään, koti-ikävä iskee silti välillä.

Sharon pyörittelee värikästä helmikirjailtua käsikorua ranteessaan.

– Ikävöin korujen tekoa äidin kanssa, vedenhakua ja polttopuiden keräämistä siskoni kanssa sekä sitä, kun istumme illalla tulen äärellä ja kuuntelemme tarinoita entisten aikojen maasaista.

” Maasai-naiset luottavat helpommin toisiin naisiin.

Ikävän kuitenkin kestää, kun tietää olevansa tärkeällä asialla. Puistovartijoiden johtaja Patrick kertoo, että suojelutyön ansiosta villieläinten määrä on nousussa koko Amboselin ekosysteemin alueella. Eikä vuonna 2019 yksikään alueen yli 2 000 ikonisesta norsusta päätynyt salametsästäjien käsiin.

Viime aikoina on kuitenkin tapahtunut huolestuttava käänne: villieläimiä on taas metsästetty ruoaksi. Sharonin mukaan sitä selittää muun muassa korona. Taloudellisesti vaikeina aikoina rahaa on voinut säästää metsästämällä itse lihaa sen ostamisen sijasta.

Paimentolaiskansana tunnettujen maasaiden elämä on aikojen saatossa muuttunut nomadimaisesta karjan kanssa vaeltamisesta modernimmaksi. Nyt monet asuvat jo paikoillaan, ja osa maasai-miehistä hankkii elannon safariturismista. Koronan takia Kenia kuitenkin suljettiin kokonaan hetkeksi turisteilta. Se romahdutti monen tulot, eikä tilanne ole vieläkään entisellään. Köyhyys onkin yksi isoista tulevaisuuden haasteista. Villieläinten lisäksi myös ihmisten määrä alueella on kasvussa.

– Jos ihmisten elintaso ei parane ja köyhyys kasvaa, en tiedä miten käy. Silloin on selvä, että myös salametsästys lisääntyy, Patrick sanoo.

Aamu alkaa lenkillä maastossa.­

Perheidensä elättäjät

Sharon ja Purity ovat perheidensä pääelättäjät ja yhtei­söistään ainoat naiset, jotka käyvät palkkatyössä.

Alun jälkeen kukaan ei ole enää kyseenalaistanut heidän selviytymistään. Naiset kertovat, että nykyään vanhemmat arvostavat ja tukevat heitä, ja nuoremmat sisarukset ihailevat. Eikä suotta: heidän työnsä mahdollistaa siskojen ja veljien koulutuksen.

Perheiden elämän lisäksi työllistyminen on muuttanut naisten itsensä elämän. He selittävät kilpaa, mitä se tarkoittaa konkreettisesti. Toisen mukaan ennen heidän oli todella vaikeaa seistä ihmisten edessä ja puhua, koska naisten ei kuulunut sellaista tehdä. Toinen jatkaa kertomalla, että vain miehet menivät kokouksiin.

– Aiemmin emme olleet rohkeita. Nyt teemme asioita, joita miehet tekevät.