Me Naiset pian myös radiona

Me Naiset Radio aloittaa tammikuun alussa ja korvaa Radio Aallon.

Suomen suurin naisten puheenaihemedia vahvistaa positiotaan laajenemalla myös radiokanavaksi. Me Naiset Radio aloittaa 1.1.2021 ja korvaa Radio Aallon.

– Me Naiset on nyt moninaisempi kuin koskaan. Me Naiset on Suomen suosituin naistenlehti ja verkossa isoin naisten puheenaihemedia. Me Naiset Radio on huikea mahdollisuus kasvattaa entisestään ikonista brändiä ja tavoittaa entistä isompia yleisöjä sekä päivittäin parissamme vietettyä aikaa, Me Naisten päätoimittaja Iina Artima-Kyrki sanoo.

Uuden radiokanavan aamussa aloittavat 20-30-40-podcastista tutut Alina Kangasluoma ja Ida-Liina Huurtela.

Me Naiset Radion iltapäivää juontaa Jenni Alexandrova. Alexandrovan juontajaparina kuullaan kuukausittain vaihtuvia persoonia, tammikuussa tämän tontin täyttää Ellen Jokikunnas.

Kanavan ohjelmat aloittavat 11. tammikuuta 2021.

– Me Naiset Radio käsittelee naisia kiinnostavia aiheita Me Naisten äänellä ja näkökulmilla. Kyseessä on aivan ainutlaatuinen brändikokonaisuus, jolle ei taida löytyä verrokkia edes maailmalta. Kokonaisuus on todella mielenkiintoinen kuluttajille, sisällöntekijöille, brändille kuin mainostajille, Me Naiset Radion ohjelmapäällikkö Paula Niska sanoo

Me Naiset teetti syksyllä tutkimuksen lukijoilleen ja kysyi, millaisen radiokanavan he haluaisivat. Sen mukaan unelmien radiokanava on sisällöltään ennen kaikkea ajankohtainen, fiksu ja huumorintajuinen, yhdistelmä mieleistä musiikkia, itselle mielekkäitä teemoja ja kiinnostavia ihmisiä.

– Radion tekemisessä kuuntelija on keskiössä. Tutkimuksessa yksi vastaajista toivoi sopivasti sopimatonta sisältöä ja uusi Me Naiset Radio vastaa juuri tähän. Kanavan musiikki on energistä pop-musiikkia modernilla painotuksella. Se on hyvänmielen musaa, joka on varmasti myös monen miehen mieleen, Niska sanoo.

Uuden kanavan lupaus tulee olemaan ”Näin meidän kesken”. Tavoitteena on tuoda radioon kahvipöytäkeskustelua, joka pitää sisällään suoraa ja rohkeaa puhetta naisten kesken.

– Teemme lehteen ja radioon sisältöä, joka on oivaltavaa, terävää, informatiivista ja hauskaa – siis ainakin jotain näistä tai parhaimmillaan kaikkea yhdessä. Tätä myös lukijat meiltä tutkimuksen perusteella toivovat, Artima-Kyrki sanoo.

Me Naiset Radio täydentää Me Naiset -brändikokonaisuutta, johon kuuluvat uuden radion lisäksi viikoittain ilmestyvä aikakauslehti ja digisisällöt, jotka on syyskuun alusta alkaen julkaistu osoitteessa is.fi/menaiset.