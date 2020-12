Saiko korona läheisesi uskomaan salaliittoteorioihin? 4 neuvoa, mitä silloin kannattaa tehdä – ensimmäinen niistä on vaikein

Korona on saanut yhä useammat uskomaan salaliittoteorioihin. Kun läheinen alkaa julistaa sanomaansa somessa ja kahvipöydässä, kannattaa pitää pää kylmänä ja sydän lämpimänä.

Pieniä merkkejä oli ilmassa. Läheinen oli jo muutaman vuoden ajan epäillyt rokotteita ja ollut sitä mieltä, että hallitus ja valtio pääasiassa vain huijaavat kansalaisia.

Tuli korona ja läheiselle nopeasti lisää uusia mielipiteitä. Ensin ne liittyivät rajoituksiin, joita hallitus keksii vain alistaakseen kansalaisia. Sitten ne laajenivat koskemaan mediaa, joka salailee tahallaan asioita. Läheinen alkoi lähettää Youtube-videoita, joissa personal trainerit ja kokit selittävät, miten maailman eliitti ja media ovat salaliitossa keskenään.

Läheinen uskoo, että ymmärtää poikkeuksellisen syvällisesti, mistä maailmassa on kyse, ja me muut olemme tyhmiä lampaita. Tämän hän kertoo jatkuvasti sosiaalisessa mediassa, jossa hän on alkanut kommentoida hyvin aktiivisesti, vaikkei aiemmin ole juuri ollut kiinnostunut sen enempää uutisista kuin yhteiskunnastakaan. Nyt hän tietää paremmin, sillä hän on tehnyt ”omaa tutkimusta” eli katsellut Youtube-videoita ja ”ajattelee omilla aivoillaan”.

Jos hänelle yrittää argumentoida vastaan, hän kumoaa kaikki vastaväitteet sillä, että hän näkee totuuden ja me muut olemme sokeita, tyhmiä ja aivopestyjä. Yhtäkkiä läheisen nimi näkyy uutisen kommenttiketjussa, jossa hän syyttää mediaa valehtelusta.

Keskustelu läheisen kanssa on turhaa, ja oma raivo kasvaa: miten perheenjäsen voi ajatella noin? Ärsyttää, hävettää ja raivostuttaa.

Koronan myötä riesaksi ovat Suomessakin tulleet ­QAnon-nimisen löyhän, lähinnä internetissä toimivan liikkeen levittämät salaliittoteoriat, joihin yllä mainittu läheinenkin on alkanut uskoa. Niitä levittävät saattavat kieltää koronan olemassaolon, ja he vastustavat usein koronarajoituksia eivätkä kuuntele vasta-argumentteja.

Miten tällaisten läheisten kanssa pitäisi oikein toimia? Miten heidän kanssaan voi olla yhteydessä ja kommunikoida ilman, että keskustelut johtavat riitoihin?

1. Älä sano, että hän on hullu tai sekaisin

Ensimmäinen neuvo on ehkä kaikkein vaikein. Pitäisi pitää pää kylmänä ja olla provosoitumatta, kun läheisen mielestä olet tietämätön, tyhmä, manipuloitu tai pahojen voimien palveluksessa. Mieli tekisi heti kommentoida takaisin: ”Kukahan tässä tyhmä on.”

Salaliittoteorioihin ja niihin uskoviin perehtyneet asiantuntijat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että läheisen solvaaminen hulluksi ajaa hänet vain syvemmälle omien uskomustensa koloon. Usein ­läheinen omaksuu salaliittoteorioita, koska ne koskettavat jotakin osaa hänen persoonassaan. Silloin aggressiivinen hyökkääminen uskomuksia kohtaan on aggressiivista hyökkäämistä niihin uskovan persoonaa kohtaan, sanoo salaliitto­teorioita tutkiva Mike Rotschild New York Times -lehdessä.

Itse siis pitäisi pystyä olemaan lempeä ja ymmärtäväinen, kun toinen kiehuu teorioissaan. Muuten tekee helposti ja tarkoittamattaan läheisestään vihollisen. Sitä kannattaisi tietysti välttää, kuten järkikin sanoo.

QAnon-liikettä alusta asti seurannut Travis View sanoo New York Timesissa, että läheiseen kannattaa yrittää suhtautua samanlaisella myötätunnolla kuin sellaiseen, joka on huonossa parisuhteessa. Ei häntäkään haukuta päin naamaa.

Kaikki meistä eivät kuitenkaan kykene katselemaan päältä ja vain hymyilemään hiljaa. Silloin voi purkaa paineitaan valittamalla läheisestä ystävilleen tai kirjoittamalla pisteliäitä Facebook-kommentteja omiin arkistoihin – ja jättää ne lähettämättä.

2. Älä keskustele raivoa aiheuttavasta aiheesta hänen kanssaan

Se onnistuu helpommin, kun ei tarkoituksella itse aloita keskustelua aiheesta.

Jos läheinen levittää salaliittoteorioita Facebookissa, hänen päivityksensä voi piilottaa omasta uutisvirrasta. Jos läheinen tulee kommentoimaan sinun Facebook-sivullesi, voit piilottaa omat päivityksesi häneltä. Mieli rauhoittuu kummasti.

Mikäli joudut hänen kanssaan saman pöydän ääreen, aluksi voi yrittää sopia, ettei tästä aiheesta keskustella, ettei tunnelma mene pilalle.

Jos pystyt itse pitämään sopimuksesta kiinni, mutta läheinen ei, aina voit kävellä pois tilanteesta.

Mikäli taas nimenomaan haluat keskustella aiheesta, tee se niin päin, että kysyt läheiseltä kysymyksiä. Ja tee se niin, ettet kuulosta sarkastiselta tai ivalliselta.

Salaliittoteorioihin perehtynyt Steve Hassan sanoo Forbes-lehdessä, että silloin pitää sitoutua kuuntelemaan, mitä toinen sanoo, ja vastapuolelta voi edellyttää samaa. Jos läheinen haluaa lähettää sinulle linkkejä omiin lähteisiinsä, lupaa lukea ne, jos läheinen puolestaan lukee linkin, jonka sinä lähetät hänelle, ja molemmista keskustellaan.

Keskustelut muuten kannattaa sitten käydä kasvotusten tai jossain viestipalvelussa, jossa näkee kasvot ja kuulee äänen, tai ainakin puhelimessa. Ei siis kirjoitellen somessa.

3. Säilytä välit muissa asioissa

Heti aluksi kannattaa hylätä haaveet siitä, että salaliittouskovaiselle voisi niin sanotusti puhua järkeä ja esitellä tosiasioita, jotka muuttavat hänen mielensä. Sen sijaan hänen kanssaan kannattaa keskustella juustokakku­resepteistä, jos niin on tehnyt aiemminkin. Ei siis pitäisi hylätä niitä tavallisia aiheita, joiden merkeissä on aiemmin pitänyt läheiseen yhteyttä.

QAnonin aiheiden piirissä puurtavat saattavat esimerkiksi olla huolissaan lapsista. Yksi teorian monista haaroista nimittäin väittää, että maailman eliitti kaappaa lapsia ja myy heitä seksiorjiksi. Jos läheinen jakaa somessa paljon tähän aiheeseen liittyvää epämääräistä materiaalia, hänelle voi yrittää tarjota tapoja auttaa lapsia, lapsiperheitä tai ihmiskauppaa estäviä tahoja vaikkapa hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta, sanoo Steve Hassan Forbesissa. Suomessa tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry, Plan Suomi ja MLL.

Olisi myös ihanteellista, jos läheisen kanssa pystyisi viettämään aikaa mahdollisimman paljon. Silloin jää vähemmän aikaa tonkia internetin viemäreitä, kun on muiden seurassa. Toisinaan salaliittoteorioiden pariin voi ajaa seuran puute ja halu kuulua samanmielisten joukkoon.

Jotkut kokevat, että he ovat vihdoin löytäneet itselleen sopivan maailmankatsomuksen. Sellaista vastaan on vaikea lähteä taistelemaan, ja silloin voi vain yrittää sopeutua tilanteeseen ja etsiä itselleen vertaistukea. Esimerkiksi Redditissä on englanninkielinen QAnoniin uskovien läheisille tarkoitettu keskusteluryhmä.

4. Yritä vielä kerran ymmärtää

Salaliittoteoriat voivat paksusti etenkin silloin, kun ajat ovat epävarmat, kuten nyt. Jotkut haluavat epävarmuudelle selkeän kuuloisen selityksen vaikkapa siitä, että oikeasti ei ole olemassa tieteelle aiemmin tuntematonta virusta, vaan se on luotu tarkoituksella sekoittamaan maailmaan. Jotkut saavat tällaisesta ajatuksesta lohtua.

Jotkut hakevat salaliittoteorioista tietynlaista uskonnonkorviketta. Vaikka läheinen julistaisi olevansa epäuskonnollinen, monilla on silti jonkinlainen henkisyyden kaipuu, joka voi ilmetä salaliittouskomuksina. Ne usein myös tarjoavat helppoja ja mieltä kiihottavia ”oivalluksia” maailman asioista sellaiselle, joka ei ehkä aiemmin ole jaksanut kovin kiinnostua kansainvälisestä politiikasta ja on kokenut sen itselleen vieraaksi. Monet myös kokevat olevansa nyt tärkeitä sanansaattajia asiassa, johon muut eivät vielä usko.

Joissakin tapauksissa läheinen ei usko mihinkään viranomaistietoon, tieteeseen eikä tiedotusvälineisiin. Silloin hän on koko ajan alttiina kaikenlaiselle, mitä internetistä löytyy. Yksi QAnonin sloganeista kuuluu do your own research, tee oma tutkimuksesi. Tällä siis väitetään, että jokainen pystyisi nettiä selailemalla päättelemään omia totuuksiaan esimerkiksi lääketieteestä.

”Tässä on oikeastaan kyse samoista asioista kuin psykoterapiassa”, sanoo psykiatrian professori Joseph Pierre Kalifornian yliopistosta Mashable-julkaisussa.

”Pitäisi yrittää kuunnella, ymmärtää ja olla empaattinen, ja läsnä läheisen elämässä, jos mahdollista.”