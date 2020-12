Mies pelasi perheen rahat, kunnes Päivi teki radikaalin ratkaisun – sai miehen lopettamaan, mutta tajusi myöhemmin tarvitsevansa itsekin apua

Rahapeliongelmaisen hoito keskittyy pitkälti pelaajan auttamiseen ja toipumisprosessin tukemiseen. Pelaajan lähellä on kuitenkin ihmisiä, joiden arki menee läheisen peliongelman myötä täysin uusiksi.

Postiluukusta kolahteli eteisen lattialle päivä toisensa jälkeen muistutuskirjeitä maksamattomista laskuista. Päivi (nimi muutettu) ihmetteli asiaa, koska hän oli aiemmin tehnyt miehensä kanssa selkeän sopimuksen siitä, että mies maksoi osan laskuista ja Päivi osan.

Suurin osa laskuista tuli Päivin nimellä, koska miehellä ei ollut luottotietoja.

Päivi otti asian puheeksi miehensä kanssa. Hänelle selvisi, että mies oli jättänyt laskuja maksamatta niin pitkään, että laskut olivat ehtineet mennä perintään, ja Päiville oli tullut maksuhäiriömerkintä. Mies oli piilottanut mahdollisuuksiensa mukaan Päiviltä kaikki maksukehoitukset sekä käräjäoikeuden kirjeet.

– Osasin tässä vaiheessa jo epäillä, että kyse on pelaamisesta. Mies tunnusti asian, kun ei enää ollut muuta mahdollisuutta.

Perusturvallisuuden tunne järkkyi

Mies oli kertonut rahapeliongelmastaan Päiville jo suhteen alussa. Päivi oli kuitenkin kuvitellut tilanteen olevan hallinnassa.

– Ensimmäisenä ylitseni vyöryi epäusko ja hämmästys. Olin varma, että kyseessä on väärinkäsitys, ja että asialle löytyy jokin järkevä selitys.

Kun Päiville selvisi, että mies on edelleen koukussa rahapeleihin, hän otti vastuulleen perheen talouden hallinnan. Päivi odotti samaan aikaan perheen esikoista.

Raskauden viime metreillä Päivi selvitti yhdessä miehensä kanssa velkojen alkuperät, laati maksusuunnitelmat ja jäädytti miehen rahavarat. Mies sai sovitun verran rahaa tilille ruokaostoksia varten, ja Päivi vaati joka ikisen kauppakuitin tarkastettavaksi.

– Pahinta oli valehtelu. Luottamus mieheen romahti täysin, ja perusturvallisuuden tunne järkkyi pahasti. Myös parisuhteen asetelma muuttui.

– Minusta tuli perheen vastuunkantaja ja miehestä ihminen, joka ei yhtäkkiä pystykään huolehtimaan omista asioistaan, Päivi kertoo seitsemän vuoden takaisesta tilanteesta.

Läheisen ääni ei kuulu

Peliongelmainen mies sai apua Päivin tukemana. Oman olonsa hankaluuteen Päivi havahtui vasta pari vuotta myöhemmin. Päivi otti yhteyttä Pelirajat' on -toimintaan, josta hänelle tarjottiin vertaistukea puhelimitse. Ensimmäinen puhelu on piirtynyt tarkasti mieleen.

– Oli helpottavaa tulla vihdoin kuulluksi. Ymmärsin puhelun aikana, että myös minä tarvitsen tilanteessa apua, ei pelkästään mieheni.

Suomessa on lähes 800 000 ongelmallisesti pelaavan läheistä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime vuonna tekemästä kyselystä.

Rahapeliongelmiin apua tarjoavan Peliklinikan kehittämispäällikkö Corinne Björkenheim kertoo, että yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä ovat olleet nimenomaan pelaajat. Läheisten kokemukset ja tuen tarve ovat sen sijaan jääneet liian vähälle huomiolle.

Syyllisyys ja häpeä voivat lamauttaa

Rahapeliongelmaan nivoutuu valtava määrä hankalia tunteita. Apua ei uskalleta hakea, koska hävettää.

– Oli valtavan iso kynnys soittaa ensimmäisen kerran Peliklinikan ovisummeria. Pelotti ja hävetti, mitä ohikulkevat ihmiset minusta ajattelevat, Päivi muistelee.

Häpeä ja syyllisyys roikkuivat Päivin seurana pitkään. Hän kertoo tunteneensa häpeää siitä, että perheen rahatilanne oli päälaellaan. Myös oma sinisilmäisyys ihmetytti.

– Miten voin olla niin tyhmä, että kaikki valheet ovat menneet läpi? Muistan, että jonkinlainen epäilys oli läsnä pitkän aikaa, mutta uskoin siitä huolimatta kaikki käsittämättömät selitykset, joita mies tarjosi.

”Eräänä tilipäivänä lähdin seuraaman häntä”

Päivin mies onnistui lopettamaan pelaamisen kokonaan viime vuonna. Ennen lopettamista pelaamisessa oli Päivin mukaan on-off-vaihe, joka kesti viisi vuotta. Ajanjakson aikana mies oli välillä pelaamatta yli vuoden, jonka jälkeen pelaaminen palasi elämään.

– Pelaamattomien vaiheiden aikana sujui paremmin, pelikausina rahat olivat tiukilla. Mies pelasi yleensä lähes kokonaan oman palkkansa, ja perheemme talous jäi pitkälti minun vastuulleni.

Viime vuonna Päivillä oli vahva tunne siitä, että mies on repsahtanut. Hän tarvitsi itselleen kuitenkin konkreettisen todisteen asiasta. Mies ei kysyttäessä myöntänyt mitään.

– Yhtenä tilipäivänään hän sanoi lähtevänsä asioille. Lähdin hänen peräänsä ja löysin hänet pelihallista. Mies kertoi olevansa kiitollinen, että seurasin häntä. Hän olisi halunnut monta kertaa kertoa pelaamisestaan, mutta ei vaan pystynyt.

Päivi kertoo, että kyseinen päivä oli ratkaiseva tekijä perheen kannalta. Mies myönsi tuolloin ensimmäisen kerran sekä itselleen että Päiville, että hän tarvitsee apua ongelmaansa.

Vertaistuki on ollut korvaamaton apu

Suurimman avun Päivi kertoo saaneensa erilaisista vertaistukipalveluista. Keskustelut samassa tilanteessa olevien ihmisen kanssa ovat olleet korvaamattomia.

– Olen löytänyt läheistenryhmästä ihmisen, joka oli todella samankaltaisessa tilanteessa kuin minä. Häneen tutustuminen on ollut iso juttu.

Päivi kiittelee myös Peliklinkan yhteydessä toimivaa tieto- ja tukipiste Tilttiä.

– Tiltin työntekijästä on ollut mittaamaton apu. Hän osaa kohdata ihmiset oikealla herkkyydellä, ja esittää juuri oikeat kysymykset ja kommentit. Tiltissä käynnin jälkeen mieli on keventynyt, ja sieltä on jäänyt myös kotiin vietäväksi ajatuksia tai kysymyksiä pohdittavaksi.

Päivi kertoo tuntevansa suurta kiitollisuutta elämän tämänhetkisestä tasaisuudesta. Hän haluaa korostaa toivon merkitystä toipumisprosessissa. Vaikeista asioista ja syvistä vesistä on mahdollista päästä pinnalle.

– Meidän perheessä tämä näyttäytyy konkreettisesti vaikkapa siinä, että olen ollut koko elämäni suhteellisen vakava ihminen, eikä naurulle ole ollut oikein ikinä tilaa. Nyt meillä nauretaan tosi paljon koko perheen kesken hassuille asioille.

Pelaamiseen liittyvissä ongelmissa apua on saatavilla esimerkiksi Pelirajat' on -palvelusta tai Peliklinikalta . Peluurin auttava puhelin vastaa numerossa 0800 100 101 maanantaista perjantaihin kello 12–18.