”Dildoesimerkki on selvää valta-aseman väärinkäyttöä” – yliopistonlehtori toivoo sanktioita miehille, jotka alistavat naisia ainejärjestöbileissä

Opiskelijabileissä tapahtuva seksuaalinen häirintä on noussut puheenaiheeksi. Yliopistonlehtori pitää ainejärjestöjen tapahtumia todella huolestuttavina.

Yliopistojen ainejärjestöjen bileissä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä on keskusteltu viime päivinä paljon. Pääasiassa naisopiskelijat ovat kertoneet kokemuksistaan, joissa nousevat esiin opiskelijajärjestöjen ja ylioppilaskuntien herrainkerhot, niiden harjoittama häirintä ja naisvihamielinen käytös sekä syrjivät rakenteet.

Puheenaiheeksi ovat nousseet esimerkiksi fuksiaisissa tapahtuneet ”pelit”, jotka monet ovat kokeneet nöyryyttävinä. Esimerkiksi Nyt.fin jutussa naisopiskelijat kertovat, että heitä on leikkiin verhoten kannustettu tai painostettu riisuutumaan ja muun muassa imemään piimää miesopiskelijoiden haaroihin asetetusta dildosta.

Yliopistonlehtori ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman koulutusohjelmajohtaja Elina Penttinen Helsingin yliopistosta kertoo Me Naisille, että viime päivien keskusteluissa esille nousseet asiat eivät yllätä häntä.

– Kyllähän seksismi ja naisviha näiden esimerkkien valossa näyttävät edelleen näkyvän ainejärjestötoiminnassa, Penttinen sanoo.

” Tällaisten perinteiden jatkuminen kertoo siitä, että maskuliininen bilekulttuuri on yhä arvossaan.

Opiskelijabileiden perinteitä puolustelevat ovat todenneet somessa, että kyse on vain leikistä, jota ei pitäisi ottaa niin vakavasti. Penttinen on toista mieltä: hän tuomitsee somessa esiin nousseet opiskelijabileiden alistavat leikit täysin.

– Otetaan vaikkapa tuo dildoesimerkki. Siinä on kyse selvästä alistamisesta, nöyryyttämisestä ja valta-aseman väärinkäytöstä, hän toteaa.

– Siinä tekijä on vanhempi opiskelija ja ahdistelun kohde on nuori, ehkä hiljattain lukiosta valmistunut henkilö. Vasta opiskelumaailmaan saapunut fuksi on helppo kohde ahdistelijalle. Tuollaisista dildoleikeistä saatetaan antaa kuva, että näin ainejärjestöbileissä on tapana tehdä, ja siihen pitää vain sopeutua.

Miksi joissakin opiskelupiireissä tapahtuvasta ahdistelusta ja naisvihasta ei ole vieläkään päästy eroon, vaikka sen voisi kuvitella olevan jo menneen talven lumia?

Seksististen ja alistavien perinteiden jatkuminen kertoo Penttisen mielestä siitä, että ongelma piilee ainejärjestöjen organisaatiokulttuurissa. Perinteet ja toimintatavat säilyvät niissä pitkään tekijöistä huolimatta.

– Tällaisten perinteiden jatkuminen kertoo siitä, että maskuliininen bilekulttuuri on yhä arvossaan. Ei pystytä tunnistamaan, miten paljon se haavoittaa, eikä kanneta vastuuta siitä, mitä tuollaisesta toiminnasta voi seurata.

Mihin unohtuivat arvot?

Penttinen kertoo, että yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstä ei ole yhteydessä opiskelijajärjestöissä tapahtuvaan toimintaan.

– Ainejärjestöt ovat opiskelijoiden omia järjestöjä. Niiden funktio on tietysti pitää hauskaa, mutta myös huolehtia opiskelijoiden edunvalvonnasta suhteessa yliopistossa tehtyihin päätöksiin. Tästä syystä me opettajat emme voi mennä sanelemaan, mitä ainejärjestöjen tapahtumissa saa tehdä.

” Ei auta, että sanotaan, että meillä on nollatoleranssi ahdistelulle, vaan sen pitää näkyä kulttuurimuutoksessa.

Yliopistot ovat kuitenkin julkaisseet viralliset arvot, joita yliopisto-opiskelussa tulee noudattaa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston arvoissa on mainittu tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja toisten kunnioitus.

– Voisi tulkita, että nämä arvot ulottuvat myös ainejärjestöjen toimintaan, Penttinen huomauttaa.

Penttinen toivoo kuitenkin, että ainejärjestöt tutkisivat tarkasti, mitä on epäasiallinen käyttäytyminen ja millaisia arvoja yliopistomaailmassa on sitouduttu noudattamaan.

– Häiritsevä ja alistava käytös pitää yhteisesti tuomita. Sitä ei saa hyväksyä, eikä selittää pois vetoamalla hauskanpitoon. Sen myötä pitäisi miettiä, miten yhteishenkeä ja ainejärjestötoimintaa voi harjoittaa niin, että se on rakentavaa ja inklusiivista. Ei auta, että sanotaan, että meillä on nollatoleranssi ahdistelulle, vaan sen pitää näkyä kulttuurimuutoksessa.

Ensin toimintaa puolustelevien opiskelijoiden on kuitenkin tunnistettava, mitä on seksuaalinen häirintä. Penttinen uskoo, että osa sitä harjoittavista ei ole tietoisia siitä, millaisia vaikutuksia alistavilla leikeillä tai seksistisillä kommenteilla voi olla.

– Jos he miettisivät, että tämän minun toimintani ansiosta toinen opiskelija stressaantuu, ahdistuu tai ei uskalla tulla yliopistolle, ehkä se havahduttaisi. Pitää olla kyky reflektoida omaa toimintaa ja sen vaikutusta toiseen ihmiseen.

Tilanne vaatii myös vuoropuhelua yliopistojen ja ainejärjestöjen välillä.

– Yliopistossa opetushenkilökunnan tehtävä on tukea opiskelijoiden kasvamista akateemiseen asiantuntijuuteen, mutta myös varmistaa, että opiskelijat oppivat työelämätaitoja ja kasvavat osaksi yhteiskuntaa, Penttinen sanoo.

– Siksi nämä ainejärjestöjen tapahtumat ovat todella huolestuttavia. Jos niissä tapahtuu seksuaalista häirintää, koen, että olemme yliopistona epäonnistuneet. Arvoissamme ei ole joustovaraa. Ei voi ajatella, että niitä noudatetaan kyllä muuten, mutta ei bileissä.

Paljon on toki jo tehty: monista ainejärjestöjen perinteistä on luovuttu, ja esimerkiksi seksistisiä ja rasistisia sitsilaulujen sanoituksia on poistettu ja uudistettu.

– Voisi kuitenkin kysyä, että jos tällaisia pieniä muutoksia on jo ymmärretty tehdä, eikö löytyisi riittävästi tietoisuutta tuomita epäasiallinen käytös kokonaan ja uudistaa perinteitä vielä isommin?

Moni ainejärjestöjen toimintaa puolusteleva on vedonnut siihen, että häirintää harjoittavat vain ”muutamat mädät omenat”.

– Näin ei kuitenkaan ole, jos toiminta jatkuu vuodesta toiseen, Penttinen toteaa.

Tekijät vastuuseen

Muun muassa Tampereen ylioppilaskunta ja Helsingin Aalto-yliopisto ovat ottaneet kantaa viime päivien keskusteluun ja kehottaneet häirintää kokeneita olemaan yhteydessä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin.

Penttinen pitää hyvänä asiana sitä, että apua on tarjolla, mutta on kuitenkin huolissaan siitä, miten häirintäilmoituksia todellisuudessa käsitellään.

– Tällaiset tilanteet etenevät usein erilaisiin sovitteluihin ja konfliktinratkaisukeskusteluihin.

Häirintää kokenut saattaa pelätä ilmoituksen tekemistä, jos on riski, että hän saattaa joutua kasvotusten sovittelutilanteeseen väärintekijän kanssa. Näin käy usein kouluväkivaltatapauksissa, Penttinen huomauttaa.

– Näen riskin siinä, että osapuolet laitetaan samaan huoneeseen. Jos on ryhmä miesopiskelijoita vastaan yksi nainen, se on valta-asetelmana täysin mahdoton. Sellaiseen ei pitäisi pakottaa ketään. Jos uhri on traumatisoitunut, häneltä ei voida odottaa, että hän pystyy edustamaan itseään ja puolustamaan näkemystään tekijää vastaan, joka kieltää vastuunsa. Se on uudelleen uhrin alistamista.

– Lisäksi käy usein niin, että sovittelussa pyydetään anteeksi ja seuraavana päivänä tai seuraavissa bileissä sama toiminta jatkuu taas.

Sovittelutapaamisten sijaan Penttinen toivoo, että häirintäilmoitukset johtaisivat sanktioihin väärintekijöiden osalta.