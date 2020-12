Opiskelijapiirien seksismistä noussut keskustelu paljastaa, että naisia on painostettu riisumaan ja nuolemaan piimää dildosta. Osa puolustaa tapahtunutta perinteenä. Miten on mahdollista, että näistä asioista täytyy vääntää vielä vuonna 2020, kysyy toimittaja Eveliina Linkoheimo.

Sosiaalisessa mediassa on parin viime päivän aikana keskusteltu opiskelijajärjestöissä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja naisvihasta. Aiheen toi esiin feministinen taideaktivistiyhteisö Cult Cunth, joka nosti yliopistojen herrainkerhot yhdeksi järjestämänsä Naisvihagaalan ehdokkaista.

Somevaikuttaja Natalia Salmela kommentoi aihetta kertomalla omista opiskeluajan kokemuksistaan teekkaripiireissä. Natalian ulostulo sai aikaan todellisen viestivyöryn, ja hän on jakanut saamiaan satoja anonyymeja viestejä Instagramissa.

Viesteissä entiset ja nykyiset opiskelijat, pääasiassa naiset, kertovat kokemuksistaan, joissa nousevat toistuvasti esiin opiskelijajärjestöjen ja ylioppilaskuntien herrainkerhot, niiden harjoittama häirintä ja naisvihamielinen käytös sekä syrjivät rakenteet.

Kokemuksissa kerrotaan esimerkiksi fuksitapahtumien leikeistä, jotka monet ovat kokeneet nöyryyttävinä. Kertomusten mukaan tapahtumissa naisopiskelijoita on leikkiin verhoten kannustettu tai painostettu riisuutumaan, juomaan itsensä vahvaan humalaan ja muun muassa imemään piimää miesopiskelijoiden haaroihin asetetusta dildosta.

” Paljastavaa on sekin, että monet kertoivat kuulleensa opiskelun aloittaessaan varoitteluja.

Moni on maininnut myös teekkaripiirien tapahtumat, joissa nuoria naisopiskelijoita on juotettu humalaan, heitetty uima-altaaseen vaatteet päällä ja painostettu saunomaan. Osa on jakanut kuvia sitsilaulujen seksistisistä ja rasistisista sanoituksista.

Paljastavaa on sekin, että monet kertoivat kuulleensa opiskelun aloittaessaan vanhemmilta opiskelijoilta varoitteluja tietyistä opiskelijajärjestöistä ja niiden perinteistä.

Lisäksi on nostettu esiin se, että miesvaltaisilla opiskelualoilla vähätellään naisten osaamista. Kommenteissa toistuvat kokemukset, joiden mukaan naisopiskelijoiden kommentteja tai työpanosta ei oteta vakavasti tai niille jopa naureskellaan.

Moni on myös kertonut kärsivänsä yhä vuosien takaisista opiskeluaikojen kokemuksistaan, häpeävänsä niitä ja jääneensä ahdistuksensa kanssa yksin, kun vertaistukea ei ole ollut saatavilla.

Tästä kaikesta herää yksi kysymys: miten on mahdollista, että tällainen seksismi ja naisviha on yhä voimissaan yliopistoissa 2020-luvulla?

Osa yliopistoista on kommentoinut viime päivien keskustelua. Tampereen ylioppilaskunta julkaisi kannanoton ja kertoi, että häirintää kokeneet voivat olla yhteydessä yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin. Myös Aalto-yliopisto kehotti Instagramissa ottamaan yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihinsä, jos on kokenut häirintää.

Somekeskustelun myötä opiskelupiireissä on älähdetty. Natalia Salmela kertoo saaneensa puolustelevia yhteydenottoja ylioppilaskuntien ja muiden järjestöjen aktiiveilta, ja samanlaisia kommentteja voi lukea keskustelupalstoilta. Viesteissä on vedottu perinteisiin ja niiden vaalimiseen, todettu että kyse on yksittäistapauksista ja että kyse on vain leikistä.

Käytännössä kyseessä on sama retoriikka, jolla #metoon aikaan on lyöty niitä, jotka ovat uskaltaneet kertoa kokemastaan häirinnästä. ”Pitääkö vanhoja muistella, mitäs pukeuduit paljastavasti, mitäs joit liikaa, eivät kaikki miehet ole sellaisia.” Retoriikka, joka vyöryttää vastuun uhrien harteille.

” Häirinnän salliva ilmapiiri vaikuttaa tarttuvan helposti.

Puolustelijat ovat siis huomauttaneet, että on naisopiskelijan oma vika, jos lähtee mukaan yllytykseen ja juo itsensä niin kovaan humalaan, että aamulla kaduttaa.

Mutta jokainen voi kuvitella tilanteen omalle kohdalleen. Jos on mukana hilpeissä opiskelijabileissä ja vanhemmat opiskelijat yllyttävät juomaan, on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Yksi: kieltäydyt juomasta ja saat tylsän tyypin maineen etkä pääse mukaan porukkaan. Kaksi: juot ja saat hyväksyntää ja kehuja.

Kuinka moni jännittynyt, nuori fuksi uskaltaa valita ensimmäisen vaihtoehdon?

Eivät kaikki seksistiseen toimintaan osallistuneet opiskelijat tietenkään ole huonoja ihmisiä. Häirinnän salliva ilmapiiri vaikuttaa kuitenkin tarttuvan helposti: kun muutkin käyttäytyvät näin, minäkin voin. Perinteet siirtyvät helposti seuraaville sukupolville, eikä vuosikausia jatkuneita tapoja uskalleta kyseenalaistaa ääneen.

On kuitenkin tärkeää tiedostaa, ettei kyse ole vain opiskelijoiden ”hauskanpidosta”.

Somekommenteissa on nostettu esiin, että opiskelijapiireissä vallitseva naisvihamielinen ja naisia syrjivä käytös ja ajattelumallit siirtyvät myös työelämään.

Miesvaltaisilla aloilla, muun muassa rakennus- ja insinöörialoilla työskentelevät naiset ovat kertoneet, että velikerhot ovat monilla työpaikoilla voimissaan ja seksistinen vitsailu arkipäivää. Miehet saavat naisia helpommin palkankorotuksia ja naistyöntekijöiden osaamista vähätellään.

Pohjimmiltaan kyse on yhteiskunnassa piilevistä rakenteista, jotka sallivat naisvihamielisen ja seksistisen käytöksen ja sen jatkuvuuden.

Nyt on aika kuulla yliopistoja: mitä asialle aiotaan tehdä?

Jos olet kokenut häirintää opiskelijana, apua on tarjolla. Voit ottaa yhteyttä yliopistosi häirintäyhdyshenkilöihin. Tampereen ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät täältä ja Helsingin täältä. Apua tarjoavat myös Suomen Mielenterveysseuran Sekaisin 24/7 -chatti sekä Nuorten Exit.

Muokattu 1.12. klo 16.20: Jutussa kerrottiin virheellisesti, että Tampereen yliopisto julkaisi kannanoton koskien häirintää. Kannanoton julkaisi Tampereen ylioppilaskunta.