Me Naiset

Ilmiöt | Me Naiset

Kätilö Petriikka kertoo, miten somenkäyttö näkyy synnytysaleissa: ”Muistutan erikseen aina, että nyt on aika keskittyä vauvaan eikä puhelimeen”

Kätilönä työskentelevä Petriikka Rostedt, 29, on harvinaisuus nykyihmiseksi: hän ei käytä itse ollenkaan sosiaalista mediaa.

Petriikka käyttää nettiä lähinnä tiedonhakuun. Sosiaalinen elämä on muualla.­

”Viimeksi urheiluliikkeessä minulta kysyttiin, seuraanko jo liikettä Instagramissa. Kerron aina suoraan, etten ole missään sosiaalisessa mediassa, eikä suunnitelmiini kuulu liittyä sellaiseen.

Kun opiskelukaverini liittyivät yli kymmenen vuotta sitten Facebookiin, en innostunut yhtään. Minulla oli alakouluaikana ollut kaverien kanssa yhteinen Irc-tili, ja Facebook tuntui kuin paluulta pikkulegojen ja barbien maailmaan. Ajattelin, että Facebook olisi vain villitys, joka menisi pian ohi. Kauhistelin, kun kaverit kertoivat päivittävänsä sinne säännöllisesti tietoja menemisistään ja jopa syömisistään. Jo silloin ajattelin, että minulla ei koskaan olisi aikaa tai halua jakaa itsestäni tuollaisia asioita netissä kaikkien luettavaksi.

Vähitellen tapahtumakutsut siirtyivät selvästi Facebookin puolelle. Minulta kyseltiin koulun käytävillä, miksi en ollut edellisen illan bileissä. Minut oli unohdettu kutsua mukaan, koska en ollut Facebookissa. Ei se minua oikeastaan haitannut, sillä keskityin mieluummin opiskeluun kuin juhlimiseen.”

Mieluummin livenä

”Ajattelen, että jos olisin todella sosiaalinen ihminen, some voisi tuntua minusta tärkeämmältä paikalta. Minä kuitenkin viihdyn hyvin omissa oloissani ja puuhissani. Pidän yhteyttä ystäviini soittamalla ja lähettelemällä viestejä puhelimella. Tapaan läheisiä ystäviäni kerran kuukaudessa.

Silloin meillä todella riittää päivitettävää toisillemme. Joskus harmittaa, jos joku kaveri selvästi roikkuu mieluummin Facebookissa kesken illanistujaisten kuin viettää aikaa ystävien kanssa, jotka ovat kuitenkin varanneet yhteiselle tapaamiselle kalenteristaan hyvissä ajoin tilaa. Tiedän, että kaverit ovat julkaisseet minusta joitakin kuvia somessa. Se ei haittaa minua, kunhan asiasta on kysytty etukäteen.

” Monelle ujolle ihmiselle some on varmasti ollut iso helpotus.

Sosiaalisessa mediassa ystävyys ei selvästi ole samanlaista kuin tosielämässä. Olen joskus ystäväni kanssa törmännyt hänen Facebook-kaveriinsa. Ystäväni tiesi kertoa hänestä hyvin yksityisiä asioita, mutta ei kuitenkaan tervehtinyt kaveriaan. He eivät kuulemma olleet niin läheisiä, että sellainen olisi tuntunut luontevalta.”

Omat vanhempani eivät ole missään sosiaalisessa mediassa. Sydäntäni särkevät sellaiset tarinat, joissa isovanhemmat liittyvät sosiaaliseen mediaan, koska eivät muuten saisi tietää jälkikasvunsa kuulumisia. Sukulaisuussuhteiden ei pitäisi muuttua some-suhteiksi nuoremman sukupolven laiskuuden takia. Toisaalta en halua olla mikään vastarannankiiski. Ajattelen, että esimerkiksi monelle ujolle ihmiselle some on varmasti ollut iso helpotus, sillä siellä ihmisillä on selvästi matalampi kynnys jakaa omia ajatuksia maailmasta.”

Nettiä aivan tarpeeksi

”Työssäni kätilönä näen, kuinka sosiaalisesta mediasta on tullut yhä tärkeämpi osa ihmisten elämää. Vauvasta halutaan joskus tehdä päivitys Facebookiin ja Instagramiin heti syntymän jälkeen. Silloin saatan joutua toppuuttelemaan ja muistuttamaan, että istukan synnyttäminen on vielä kesken. Kun perhe sitten jää synnytyssaliin hetkeksi vastasyntyneen kanssa muistutan erikseen aina, että nyt on aika keskittyä vauvaan eikä puhelimeen.

Mielestäni käytän nettiä jo aivan tarpeeksi muun muassa tiedonhakuun, laskujen maksuun ja sähköpostin lukuun. Iltaisin viihdyn kotona muiden asioiden kuin ruutujen parissa, luen esimerkiksi kirjaa tai sanomalehtiä. Välillä tuntuu siltä, että en jaksa katsoa televisiotakaan, kun olen jo töissä joutunut olemaan paljon tietokoneen ääressä.”

Rikasta elämää, silti

”Pidän huolta siitä, että en pyydä kumppaniani tarkistamaan puolestani asioita somesta tai viestittelemään siellä puolestani ihmisille. Ajattelen, että en halua olla sellainen someton ihminen, joka todellisuudessa vain ulkoistaa kaiken sosiaalisen median puolisolleen.

Olen tähänkin asti pärjännyt ilman sosiaalista mediaa, joten en ainakaan toistaiseksi ole nähnyt sinne liittymiselle tarvetta. Vaikka minulla ei olekaan satoja Facebook-kavereita, koen kuitenkin eläväni rikasta sosiaalista elämää. Tiedän ainakin läheisteni olevan tosiystäviä, kun he kerran vaivautuvat oikein vanhanaikaisesti tarttumaan luuriin ja pyytämään kahville.”