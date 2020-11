Me Naiset

Moni odottaja uskaltaa kertoa raskaudestaan muille vasta sitten, kun se on edennyt tarpeeksi pitkälle. Herttuatar Meghan näyttää esimerkillään, että keskenmenoa ei pidä hävetä.

Sussexin herttuatar Meghan, 39, kertoo tuoreessa New York Timesin kolumnissaan saaneensa keskenmenon heinäkuussa.

Se oli kuin mikä tahansa aamu, herttuatar Meghan kuvailee. Hän heräsi, teki aamupalaa, ruokki koirat, otti vitamiininsa ja kaivoi pöydän alle vierineen väriliidun. Sitten hän sitoi hiuksensa poninhännälle ja meni herättämään hänen ja prinssi Harryn pienen Archie-pojan.

”Vaihdettuani hänen vaippansa tunsin krampin. Putosin lattialle hän sylissäni, hyräilin tuutulaulun pitääkseni meidät molemmat rauhallisina. Iloinen sävelmä oli kovassa kontrastissa tunteeseeni, että jokin ei ollut kunnossa”, herttuatar Meghan kirjoittaa New York Timesissa.

Lopulta totuus valkeni sairaalassa. Herttuatar Meghanin mukaan keskenmeno särki sekä hänen että prinssi Harryn sydämet.

Keskenmenot ovat hyvin yleisiä, mutta siitä huolimatta niistä puhutaan vähän, sanoo sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Emilia Kujala. Sen vuoksi on tärkeää, että julkisuudesta tutut henkilöt kertovat avoimesti keskenmenoista.

– Jos asiasta puhuu ihminen, jolla on paljon vaikutusvaltaa, viesti menee helpommin perille. Asia voi tulla yllätyksenä, jos toisen elämä on näyttänyt menestystarinalta, Kujala sanoo.

Kujalan mukaan sosiaalisen median perusteella tehdään paljon tulkintoja toisen elämästä eikä välttämättä nähdä tarinan taakse – varsinkin, kun kyse on todellisesta prinsessatarinasta, jota on rakennettu hartaasti myös julkisuudessa.

– Kerromme itsestämme ja elämistämme paljon somessa. On tärkeää myös kertoa, mitä inhimillisiä haasteita tarinan takana on. Todellisen menestystarinan taustalla voi olla hyvin tärkeitä viestejä.

Sussexin herttuaparin esikoispoika Archie syntyi toukokuussa 2019.­

Milloin on turvallista kertoa raskaudesta?

Herttuatar Meghan ei ole paljastanut aiemmin julkisuudessa odottaneensa toista lasta. Odottajien keskuudessa vallitsee ajatus, että raskaudesta kannattaa kertoa julkisesti vasta sen jälkeen, kun se on edennyt riittävän pitkälle. Jos varhainen keskenmeno tulee, siitä ei tarvitse kertoa.

– Ajatellaan, että suru keskenmenosta on isompi, jos raskaudesta olisi kerrottu etukäteen julkisesti. Monella on ajatus siitä, milloin on turvallista kertoa, Kujala sanoo.

Kujalan mukaan keskenmenoista kertominen voi lisätä ymmärrystä ja myötätuntoa omia sekä muiden tarinoita kohtaan. Tarinoista saa vertaistukea.

– Elämä ei aina mene sillä tavoin, miltä somessa kaikki vaikuttaa.