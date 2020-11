Miksi hoikan vähäpukeinen kuva on Instagramille ok, mutta samanlainen kuva normaalipainoisesta tai lihavasta ei ole?

Kuvassa alaston valkoinen nainen poseeraa Venus-patsasta muistuttavassa asennossa mustaa taustaa vasten. Nainen peittää toisella käsivarrellaan rinnat ja toinen käsi on laskettu häpyalueen päälle.

– Tämä kuva on yksi vanhimmista kuvista, joita IG aina välillä poistaa ja taas palauttaa ja taas poistaa ja taas palauttaa, läskiaktivisti Tytti Shemeikka sanoo.

Kuva ei riko millään tavalla Instagramin yhteisösääntöjä. Pelätyt (nais)nännit on piilotettu Shemeikan käsivarren alle, ja häpyalue on peitetty. Instagramin mukaan se kuitenkin rikkoo yhteisösääntöjä.

Shemeikan mielestä kuva joutuu sensuurin kynsiin siksi, että siinä esiintyy keho, joka ei istu yhteiskunnassa vallitsevaan ulkonäkönormiin.

– Mielestäni omien kuvieni kohdalla niiden poistaminen johtuu Instagramin läskivastaisuudesta. Bikinikuviakin on poistettu, eivätkä ne ole millään lailla sääntöjen vastaisia.

Tytti Shemeikka on tehnyt läskiaktivismia vuodesta 2018 lähtien. Hänen Vatsamielenosoitus-Youtube-kanavallaan on yli 10 000 seuraajaa.

Kaikki jutussa olevat Tytti Shemeikan kuvat ovat sellaisia, jotka Instagram on poistanut kerran tai useammin vedoten yhteisösääntöjen vastaiseen alastomuuteen.

Kuvia poistetaan mielivaltaisesti ympäri maailmaa

Viime kuussa Instagram poisti myös australialaisen koomikko Celeste Barberin vähäpukeisen kuvan vedoten yhteisösääntöihin, kertoi Australialainen Perth now -lehti.

Barber on tullut tunnetuksi kuvistaan, joissa hän parodioi erilaisia julkkisten kuvia. Barberilla on Instagramissa 7,4 miljoonaa seuraajaa.

Kuvassa Barber poseeraa samanlaisessa asennossa kuin entinen Victoria´s Secret -alusvaatemerkin malli Candice Swanepoel. Molemmissa kuvissa naiset peittävät rintansa vasemmalla kädellään, ja heidän ylävartalonsa on puoliksi avonaisen paidan peitossa. Somejätti esti Barberin kuvan, mutta ei Swanepoelen kuvaa.

– Hei, Instagram, saattakaa erilaisia vartaloita sheimaavat sääntönne ajan tasalle. Elämme vuotta 2020, kommentoi Barber kuvan häviämistä.

Instagram palautti kuvan myöhemmin ja pyysi tapahtunutta anteeksi Barberilta.

Kampanja, joka muutti Instagramin tissisääntöä

Myös englantilaisen malli Nyome Nicholas-Williamsin kesällä julkaisema paidaton kuva poistettiin. Kuvassa hänen kätensä on ristitty rintojen päälle.

– Instagram julkaisee miljoonia alastomien hoikkien valkoisten naisten kuvia päivittäin, mutta isokokoinen musta nainen, joka haluaa juhlistaa omaa kehoaan, bännätään, hän kommentoi The Guardian -lehdelle .

Nicholas-Williams päätti ryhtyä vastaiskuun. Hän masinoi #iwanttoseenyome-somekampanjan ja kirjoitti avoimen kirjeen Instagramin toimitusjohtajalle.

Kampanjan seurauksena Instagram taipui muuttamaan sääntöjään lokakuun lopussa. The Guardian -lehden mukaan mediajätti kielsi rasistiset syytökset, mutta myönsi, että alustan entiset tiukemmat säännöt, jotka koskivat rintojen peittämistä, olivat johtaneet Nicholas-Williamsin kuvan poistamiseen.

Uusien sääntöjen mukaan Instagram sallii sellaisten kuvien julkaisun, jossa rinnat peitetään käsivarsilla tai käsillä. Rintojen muoto ei kuitenkaan saa muuttua käsien painosta tai puristuksesta. Tällöin kuva on sääntöjen vastainen.

Shemeikan mielestä vastaavaa aktivismia tarvittaisiin laajemmin ja enemmän. Hänestä on hienoa, että sääntöjä on muutettu edes hieman. Näin tulee tunne, ettei kyseessä ole vain kasvoton some, joka tekee mielivaltaisia päätöksiä mihin kukaan ei voi vaikuttaa.

– Instagramin pitäisi olla läpinäkyvämpi siinä, miten se toimii ja millaisia käytäntöjä sillä on, Shemeikka sanoo.

Amerikkalainen käsitys siitä, mikä on soveliasta ja mikä ei

Instagramia käyttää noin miljardi ihmistä ympäri maailmaa. Jotta sisältö olisi yhteisösääntöjen ja lakien mukaista, alusta käyttää kuvien moderoimiseen sekä konemoderointia että ihmisiä.

Sisällönvalvontaa tehdään ympäri maailmaa. Käyttäjät voivat myös tehdä ilmiantoja törmätessään mielestään sopimattomaan sisältöön.

– Koska sosiaalisen median alustat ovat yhdysvaltalaisomisteista, amerikkalaiset käsitykset siitä mikä on soveliasta ja mikä ei näkyvät moderoinnissa, sanoo Helsingin yliopiston viestinnän ja teknologian tutkijatohtori Salla-Maaria Laaksonen.

Laaksonen kertoo, Instagram tai Facebook eivät ole oma-aloitteisesti kertoneet, miten julkaisuja käytännössä käydään läpi.

Laaksonen arvelee, että mikäli jokin kuva saa käyttäjiltä paljon ilmiantoja, kuva tai kirjoitus saatetaan poistaa tarkastamatta. Tämä saattaa johtua siitä, että moderoijien määrä suhteessa käyttäjiin on ihan liian pieni. Amerikkalaiset alihankkijat eivät pysty myöskään arvioimaan esimerkiksi suomenkielisiä julkaisuja.

– Tämä johtaa sihen, että esimerkiksi naisen nännin kaltainen, helposti kuvasta automaattisesti tunnistettava asia poistetaan herkemmin, mutta jotkut vihapuheen muodot saavat kukoistaa varsinkin pienemmillä kielillä.

Mitä Laaksonen ajattelee Nicholas-Williamsin kampanjasta ja sen aikaansaamasta muutoksesta?

– Tässä näkyy varmaan yleinen maailman tilanne, kuten Black Lives Matter. Alustatkin haluavat kantaa yhteiskuntavastuuta tai ainakin päästä sanomaan, että toimivat paremmin.

”Kaikkia pitää koskea samat säännöt”

Kun Shemeikan kuvia on poistettu hänen tililtään, hän on aina ollut yhteydessä Instagramiin. Yleensä Shemeikka on myös julkaissut kuvan uudestaan stooreissa ja kysynyt seuraajiensa mielipidettä siitä, rikkoiko kuva yhteisösääntöjä. Lähes aina vastaus on ollut: ei riko.

– Jos Instagram ei ole palauttanut kuvaa, olen postannut sen kuitenkin uudestaan, Shemeikka sanoo.

Shemeikka toivoo, että Instagramia moderoisivat mahdollisimman monenlaiset ihmiset.

– Jos kuvia tarkistaa aina tietyn ikäinen tai näköinen ihminen, niin todennäköisesti heillä on tietynlainen käsitys siitä, mikä on ok.

Shemeikan tili on uhattu poistaa useita kertoja, mutta toistaiseksi näin ei ole tapahtunut. Instagram on antanut lukuisia varoituksia siitä, että hänen tilinsä rikkoo yhteisösääntöjä. Hänen mielestään Instagramin pitäisikin tarkastella omaa toimintaansa kriittisesti ja selkeyttää sääntöjään työntekijöilleen.

– Kaikille pitää olla samat säännöt ja kaikenlaisten kehojen pitää saada näkyä. Lihava keho ei ole automaattisesti irvokas tai seksuaalissävytteinen. Tällaista ajattelua pitää ehdottomasti muuttaa Instagramin päädyssä.