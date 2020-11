Me Naiset

Työpaikoilta toivotaan nyt hemmottelua ja huolenpitoa.

Se, ettei palkankorotusta vieläkään herunut, ei välttämättä kerro työnantajan nihkeydestä. Monilla aloilla näkymät ovat nyt sellaiset, ettei pysyvään kulujennousuun pystytä sitoutumaan. Kysyimme naisilta, millä muilla tavoilla he toivoisivat työnantajan heitä palkitsevan, jos silkkaa käteistä ei ole luvassa.

”Juuri nyt hemmottelulahjakortti olisi kova juttu – esimerkiksi intialainen päähieronta kelpaisi! Samoin lahjakortti elokuviin, teatteriin, ravintolaan tai tavarataloon. Palvelulahjakorteilla tuettaisiin näinä kovina aikoina pienyrittäjiä ja samalla ison firman pikkutyöläiset saisivat jotain, mitä ei muutoin tulisi hankittua.”

Työporukan yhteen kokoavat pikkujoulut on monissa yrityksissä koronan vuoksi peruttu tai siirretty etäyhteyksien päähän. Pomot hei, bileet voi pakata myös piknikmuotoon!

Kuoharilähetys ilahduttaisi!­

”Joulun alla ilahtuisin viini- tai kuoharipullosta, kun jokin projekti on viety menestyksellisesti loppuun. Kertaluonteisiin pikkupalkintoihin ei luulisi työnantajan talouden kaatuvan. Olen myös kuullut, että korona-aikaan työnantaja on ilahduttanut etätyöläisiä oven taakse tuodulla lähetyksellä!”

”Yrityksellämme on ollut tapana pitää vauhdikkaita pikkujouluja, joissa on liveohjelmaa. Nyt korona-aikaan suuret juhlat ovat tietysti poissa laskuista, mutta esityksen tai keikan voisi silti järjestää livestriimauksena. Se toisi keikkapalkkion myös jollekin artistille, jolla on nyt pulaa töistä.”

”Etäarkeen sopisi lahjakoodi vaikkapa äänikirja- tai suoratoistopalveluun. Ilmainen kuukausi Netflixissä tulisi varmasti käytettyä joulutauolla tai hiihtolomalla.”

” Eikö työn sujuvuus pitäisi olla perusasetuksissa eikä erityinen palkinto?

Moni toivoi, että työntekijän hyvinvoinnista huolehtiminen olisi pitkäkestoista ja arjessa tapahtuvaa. Liikunta- ja lounassetelit mainittiin useimpien listauksissa, samoin toivottiin uutta kännykkää, ergonomisempaa työtuolia sekä työnantajalta joustavuutta arjen järjestelyissä.

Moiset toiveet nostivat kuitenkin ajatuksen: eikö toimivien työvälineiden ja työn sujuvuuden kuuluisi olla ihan perusjuttu eikä erityinen palkinto hyvin tehdystä työstä?

”Olen arvostanut mahdollisuutta vaihtaa lomarahat vapaiksi tai saada tehdä etätöitä.”

”Entisessä työpaikassani oli jatkuvana etuna kattava työterveydenhuolto, johon kuului esimerkiksi gynekologikäynti kerran vuodessa sekä niska-hartiahieronta kuukausittain. Sellaista todella arvostin.”

”Saisipa liikuntaseteleitä, joilla pääsisi livejumppaan, ja vielä parempi, jos jumppaan tai ulkoiluun saisi käyttää hetken työpäivästä. Kun kaamosaikana ehtisi kävelylle päivänvalossa, se lisäisi työtehoakin.”

”Mieluummin vaihtaisin suurieleisten pikkujoulujen budjetin kulttuuri- ja liikuntaseteleihin tai vaikkapa kirkasvalolamppuun.”

”Kyllä otti päähän, kun edellisessä työssä leikattiin henkilöstöetuisuuksia ja liikunta- ja kulttuurietuus otettiin pois. Pienituloiselle sairaanhoitajalle liikuntaseteli oli mahdollistanut suurperheen käynnit uimahallissa. Sen jatkuvuus olisi ollut mukava etu!”

Osalle uudet haasteet toimivat kannustimina. Palkitseminen ei siis automaattisesti tarkoita höllentämistä. Voisiko loistosuorituksesta seuratakin merkittävämpi rooli työyhteisössä?

”Minulle on toiminut vastuun antaminen, uusiin juttuihin pääseminen ja mahdollisuudet oppia uutta.”

”Olisi mukavaa, jos muutamana päivänä vuodessa saisi työajalla opiskella tai käydä jollain kurssilla – vaikkapa joogakurssilla – ilman, että se liittyisi ammattiin tai että käytetty aika kostautuisi ylitöinä.”

Ja mikä parasta, palkitseminen ei välttämättä edellytä työnantajalta rahallista satsaamista lainkaan. Ääneen lausuttu kiitos on aina arvossaan. Sen unohtuessa huono taloustilanne on surkea selitys ja simppelisti kertoo huonosta johtamisesta.

Kiitos ei maksa mitään.­

”Mulle toimii julkinen kehu!”

”Eleen ei tarvitse olla iso – jouluruoka tai pullakahvit silloin tällöin. Lisäksi palautteen saaminen on todella tärkeää työssä jaksamiselle, ajoittainen ’Teette hienoa työtä’ -sanoma lämmittää pitkään.”

”Olen pitänyt puheen jokaiselle tiimistäni yhteisellä illallisella.”

Ja hei, kehuja antaakseen ei tarvitse olla esimies eikä omistaja – sen voi tehdä meistä jokainen.