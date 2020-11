Maskeeraaja Johanna ”Pinksu” Marjomaa, 41

”Joku on joskus kysynyt, että piiloudunko pinkin värin taakse. En todellakaan! Pinkki on minäni jatke, jolla ilmennän persoonaani. Se tuntuu ainoalta ja oikealta väriltä, jossa olen täysin kotonani.

Eräs sukulainen taas vihjaili kerran, että minun pitäisi kasvaa aikuiseksi. Muuan vanha poikaystävä häpesi viedä minua sukulaistensa luo. En minäkään tuomitse ihmisiä, joiden mielestä harmaassa on mukava olla.

Jo lapsena lempivaatteeni oli pinkki collegeasu. Olisin halunnut pukeutua pinkkiin aina, mutta 80-luvulla sitä ei vielä ollut niin hyvin saatavilla. Yhdeksännellä luokalla sairastin imusolmukesyövän, ja se muutti elämääni tosi paljon. Tajusin, että jos haluan olla pinkki, voin olla sitä, eikä tarvitse yrittää muuta.

Onneksi pinkki alkoi tulla muotiin joskus 2000-luvulla. Opiskelin silloin kansanopistossa kuvallista ilmaisua. Eräs koulukaverini antoi minulle lempinimeksi Pinksu.

Pinkki on iloinen hyvän energian väri, jolla saa iloa jaettua myös ympärille. Lapset tulevat usein juttelemaan ja ihastelemaan vaatteitani. Käytän erilaisia pinkin sävyjä, välillä haaleampaa, välillä räiskyvämpää. Jos on pimeä päivä, pinkistä takista saa maagista energiaa.

Talvella minun on turha edes mennä vaatekauppaan, mutta onneksi olen hamstrannut Los Angelesista spreijattavaa pinkkiä vaateväriä. Olen tuunannut pinkillä maalilla myös nahkatakin ja maiharit. Kun vedän pinkit maiharit jalkaan tunnen olevani voittamaton.”

Laulaja Tuuli Oikarisen seuraajat ovat kommentoineet somessa, että ”menee jo vähän yli”.­

Laulaja Tuuli Oikarinen, 21

”Kaikki lähti vähän vahingossa, hiuksista. Kolme vuotta sitten yritin värjätä hiuksiani liilaksi sekoittamalla punaista ja sinistä hiusväriä. Mutta punaista oli liian vähän ja hiuksista tuli siniset. Väri tuntui kuitenkin heti oikealta ja omalta, sitä paitsi se mätsää hyvin silmiini. Nykyään näen sinistä kaikkialla, enkä osaa enää kuvitella itselleni muunvärisiä hiuksia tai vaatteita. Kulmanikin ovat nykyään siniset, ja on hämmästyttävää, miten luonnolliselta ne heti tuntuivat.

Sininen on rauhoittava väri. Se antaa minulle itsevarmuutta. Siitä tulee jotenkin voittamaton olo, ja tuntuu, että voin tehdä siinä mitä vain. Kirkas väri kuvastaa minulle sitä, että on elämässä kaikki hyvin. Kun olen aiemmin pukeutunut lähinnä mustaan, on minulla mennyt muutenkin huonommin.

Olen pystynyt myös luomaan brändiä ja somekuvaa juuri sinisen värin avulla. Jotkut ihmiset ajattelevat jo minua, kun he näkevät kirkasta sinistä. Saan yhteydenottoja firmoilta, jotka tekevät sinisiä tuotteita.

Muutamat kaverit ovat tosin sanoneet, että voisin testata muitakin värejä, ja somessa on tullut kommenttia, että menee jo vähän yli, ja voisin vähän chillata sinisen kanssa. Mutta sininen on tullut jäädäkseen. Kun menen naimisiin, en usko, että hääpukuni on pelkästään valkoinen. Kannan omaa väriäni ylpeästi.”

Juhlissa romanit käyttävät usein valkoista tai mustaa, Anita Lindgren eroittuu joukosta punaisissaan.­

Museoassistentti Anita Lindgren, 44

”Punainen sopii minulle. Olen hyvin kalpea ja vaaleaihoinen, joten punainen tuo kasvoilleni väriä. Haluan myös kertoa värillä, että olen rohkea nainen, joka uskaltaa pukeutua punaiseen. Siitä tulee naisellinen ja varma olo.

Romaninaisen asuun kuuluu aina kuitenkin musta hame, joten itseilmaisu tapahtuu yläosan puserolla, koristeilla, huiveilla ja koruilla. Muunvärinen hame ei ole käynyt edes mielessä. Musta on hyväksi havaittu.

Kun romaneilla on jokin tietty muoti, se on yleensä kaikilla. Minä olen kuitenkin aina ollut vähän erilainen pukeutuja ja seurannut omaa tyyliäni. Kun 18-vuotiaana puin romanihameen, punaisia yläosia ei vielä hirveästi käytetty. Punaista vähän oudoksuttiin ja ajateltiin, että se kuuluu lähinnä jouluun. Silloin suosittiin mustaa ja valkoista sekä luonnollisia värejä.

Nykyään romaninaisten puseroita eli röijyjä löytyy jo räiskyvissä väreissä, ja punainenkin on ollut kova sana romanimuodissa. Tämän punaisen röijyn ­tekeminen kesti kolme päivää. Kankaan tilasin Dubaista. Nykyään nuoret romaninaiset käyttävät myös esimerkiksi nahkatakkeja. Minullakin on niitä monessa eri värissä.

Juhlissa romanit käyttävät usein ­valkoista tai mustaa. Kun suurimmalla osalla on valkoista,minä herätän punaisissani varmasti huomiota. Käytän punaista myös esiintyessäni gospellaulajana. Punainen on tarpeeksi näyttävä. ”

Maiju Voutilaiselta kysytään joskus, onko hän menossa hautajaisiin.­

Sisällöntuottaja Maiju Voutilainen, 24

”Pari vuotta sitten aloin pohtia entistä enemmän vaatteiden vastuullisuutta ja kerätä itselleni minimalistista vaatekaappia. Sellaista, jossa on vain yhden värisiä vaatteita, on simppelimpää ylläpitää. Yhteen väriin keskittyminen myös helpottaa pukeutumista. Tykkään muutenkin monokromaattisista asuista. Ne näyttävät aina tasapainoisilta.

Olen myös itsevarmimmillani silloin, kun minulla on mustaa päällä.

Ehkä me suomalaiset rakastamme siksi mustaa, että se ei pistä silmään, vaan antaa paljon anteeksi. Se imee kaiken valon. Mustassa värissä saa olla oman elämänsä musta aukko.

Välillä olen saanut kysymyksiä, olenko menossa hautajaisiin. Etenkin kesällä mustaan pukeutuminen yhdistetään automaattisesti synkkyyteen, vaikka eihän siinä siitä kuitenkaan ole kyse.

Vaikka monesti ihailen Uffissa kirjavia kasarihirvityksiä, minulle tulisi niissä tosi outo olo. Villeimmät vaatteeni ovat kaksi mustavalkoraidallista paitaa.

Haaveilen salaa siitä, että saisin kutsun joihinkin hienoihin juhliin, lainaisin jostakin kokopunaisen asun ja järkyttäisin kaikkia.”