Leena oppi kantapään kautta, että luottotiedot ja työpaikka eivät takaa kunnollista vuokralaista. ”Vastaremontoitu yksiömme Helsingin keskustassa oli asumiskelvoton: kylpyhuoneesta vesi oli valunut yli kynnyksen, kaappien ovissa oli kirveen jälkiä, ikkuna rikki ja tapetit irti.”

”Ensin oli häiriöitä ja siivotonta menoa rappukäytävässä. Seuraavaksi alkoi naapureiden valitus: kaikki yöt olivat armotonta biletystä. Arkisinkin juhlittiin. Yleisten tilojen lattialla löytyi paljon roskia, kondomeitakin.”

Näin Leena kuvailee erään vuokralaisensa aiheuttamaa tuhoa.

Leenalla oli alkujaan kaksi finaalihakijaa yksiöönsä. Mies ja nainen. Hän halusi toimia tasa-arvoisesti ja valitsi vuokralaisensa arvalla.

Miehen arpa voitti.

Valitulla vuokralaisella oli luottotiedot kunnossa ja vakituinen työpaikka, mutta ne eivät olleetkaan tae kunnollisuudesta. Bileiden ja käytävähäiriöiden jälkeen tuli uusia sotkuja: ”kondomimies” laittoi muun muassa taloyhtiön saunan remonttiin.

– Meille paljastui, että tämä vuokralainen oli pitänyt siellä kunnon reivit. Saunanlauteita oli sotkettu spraymaalilla ja lattialla oli lasinsiruja, Leena kertoo.

Mies jätti vuokria maksamatta, ja Leena joutui antamaan hänelle häädön – mutta vuokralainen ei lähtenytkään asunnosta niin helposti.

– Lopulta vouti tuli antamaan luvan lukkojen vaihtamiseen, koska tyyppi ei lähtenyt asunnosta. Kärsimme yli 18 000 euron tappiot. Vastaremontoitu yksiömme Helsingin keskustassa oli asumiskelvoton: kylpyhuoneesta vesi oli valunut yli kynnyksen, kaappien ovissa oli kirveen jälkiä, ikkuna rikki ja tapetit irti. Jääkaapissakaan ei ollut yhtään lasihyllyä jäljellä, Leena sanoo.

Luottotiedot ja suosittelut eivät välttämättä ole tae luotettavuudesta

Miten Leena olisi voinut välttää kauhuvuokralaisen? Yhtä pätevää vinkkiä ei ole, sillä paperilla – kuten luottotiedoissa tai suositteluissa – vuokralainen näyttää vain yhden puhtoisen puolensa.

Vantaalla asuva Heli uskoo, että vuokralaiskandidaatteihin käytetty aika ja kommunikaatio maksavat itsensä takaisin.

Hän omistaa miehensä kanssa kolme asuntoa, ja he ovat toimineet vuokranantajina nyt seitsemän vuotta. Siinä ajassa heillä on ollut kymmenkunta vuokralaista, joista yksi on viihtynyt kuusi vuotta. Muiden kanssa vuokrasuhteet ovat yleensä kestäneet vuoden.

Näyttöön Heli kutsuu yleensä samanaikaisesti korkeintaan kaksi henkilöä. Sitä ennen hän tarkistaa huolellisesti viestit, joissa potentiaalinen vuokralainen kertoo itsestään. Lisäksi näytön aikana Heli tarkkailee, miten vuokralainen kommunikoi ja hoitaa asioitaan.

– Minä olen meistä kahdesta se ’people person’ ja hoidan asunnon esittelyn, vuokralaisten hankinnan, sopimukset ja muut asiat. Olen toiminut myynnin ja asiakaspalvelun parissa jo 15 vuotta ja siinä ajassa on tullut näppituntuma ihmisistä. Vuokralaisen valinnassa olen luottanut perstuntumaan eli millä tavalla hän kertoo itsestään ensimmäisessä kontaktissa ja miten hän käyttäytyy myöhemmin näytössä.

Heli myöntää, että hänellä ja hänen miehellään on ollut erilainen suhtautuminen asukasvalintaan. Tuloksetkin ovat olleet sen mukaisia.

Tosin, vaikka vuokralainen maksaisi 1–3 kuukauden vuokravakuuden ja kuukausittaiset vuokratkin etukäteen, sekään ei takaa täydellistä vuokrasuhdetta. Tilanteet saattavat muuttua nopeasti.

– Kun mieheni piti näyttöä, huomasimme, että hänellä ei ole samanlaista tatsia toimia ihmisten kanssa kuin minulla. Tällaisilta näytöiltä asukkaaksi tuli nuori naishenkilö, jolla jäi myöhemmin vuokrat rästiin ja jouduimme häätämään hänet. Elämässä voi tapahtua taloudellisia muutoksia, ja asia hoidettiin loppuun asukkaan kanssa yhteisymmärryksessä.

– Toinen vuokralainen maksoi vuokrat tunnollisesti, mutta kommunikaatio ontui pahasti ja hän aiheutti järjestyshäiriötä taloyhtiössä.

Parin sijoitusasunnot sijaitsevat Jyväskylässä, jossa he asuivat aiemmin. Helin mielestä oli luontevaa tuolloin, että asunnot hankittiin tutulta alueelta. He pystyivät seuraamaan helpommin alueen markkinoita sekä omien sijoituskohteidensa kuntoa. Silloin asunnollakin pystyi käymään tarvittaessa lyhyellä varoajalla.

Asuntoilmoituksiin Heli ja puoliso laittavat aina maininnan luottotietojen tarkistamisesta.

– Käytännössä lauseke taitaa karsia luottotiedottomat pois. Kaikilla asukkailla on ollut luottotiedot tallella. Tarkistan asian vain sellaiselta henkilöltä, jonka kanssa aiomme solmia sopimuksen. Samalla tulee tarkistettua, että henkilö on oikeustoimikelpoinen ja että nimi ja henkilötunnus pitävät paikkansa. Tarkistan luottotiedot itse. En hyväksy asukkaan valmiiksi toimittamaa dokumenttia, koska sen voi helposti väärentää.

Vuokralainen löytyi Tinderistä

Sijoitusasuntojen omistajat tietävät hyvin, että luotettavan vuokralaisen löytäminen voi olla raakaakin peliä. Yhtä lailla vuokralaiset alivuokraavat kotejaan, kunhan ovat ensin saaneet omistajalta hyväksynnän, ja joutuvat käymään joskus samanlaisia ruljansseja läpi.

Kunnollinen vuokralainen voi löytyä joskus omien verkostojen avulla. Sannalle avun toi yllättävä kontakti.

– Olin lähdössä 2016 tammikuussa vaihtoon ja loppuvuodesta 2015 etsin kipeästi asuntooni vuokralaista. Mieluiten halusin asuntooni jonkun, jonka tunsin, sillä tarkoituksenani oli jättää osa tavaroistani vaihdon ajaksi asuntooni. Julkaisin omalla Facebook-seinälläni hakevani vuokralaista, mutta valitettavasti silloisista yhteyksistäni kukaan ei ollut kiinnostunut tai tiennyt ketään, joka olisi. Seuraavaksi olivat vuorossa eri FB-ryhmät ja tori.fi, Sanna kertoo.

Nämä kaksi kanavaa olivat Sannan mukaan täysin hukkaan heitettyä aikaa, sillä hän sai yhteydenottoja ainoastaan tyyliin ’otan asuntosi, kela maksaa’ tai ’otan asuntosi’.

– Aloin olla erittäin epätoivoinen, kunnes otin vuokraamisen puheeksi erään Tinder-tuttuni kanssa. Hän sanoi, että tarvitsisi asuntoa. Hänelle asuntoni oli ehtinyt tulla jo tutuksi, joten kirjoitimme vuokrasopimukset ja hän muutti asuntooni vaihto-opintojeni ajaksi. Tämä oli minulle helpotus, sillä olimme jo hieman ehtineet tutustua eikä minun tarvinnut jättää asuntoani täysin tuntemattoman armoille. En tarkistanut luottotietoja, mutta kaikki meni hyvin.

Vaikka asunnon vuokraaja olisikin tuttu, kannattaa aina varmistautua hänen taustoistaan. Jos asuntoon jää henkilökohtaisia tavaroita, on ne syytä listata sopimukseen ja valokuvatakin.

Suomen vuokranantajat suosittelee kolmea kysymystä, jotka kannattaa aina kysyä vuokralaiselta ennen sopimuksen tekemistä:

1. Mitä teet?

2. Miksi muutat?

3. Ovatko luottotiedot kunnossa?

