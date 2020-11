Me Naiset

Hyvinkääläinen Anette Rajala, 27, törmää usein kummasteluihin, kun hän esittelee kotinsa sisustusta. Hänelle täytetyt eläimet ja kallot kuitenkin kertovat luonnon kiertokulusta.

Yllättyneitä ilmeitä. Kauhistelua ja ihmettelyä.

Tällaisiin tunnelmiin Anette Rajala, 27, toisinaan törmää, kun joku kyläilee hänen kotonaan ensimmäistä kertaa. Tai kun Anette kertoo harrastuksestaan.

Hyvinkääläisessä kaksiossa tulee vastaan täytettyjä eläimiä ja eläinten kalloja.

– Mitä erikoista tai kauhisteltavaa tässä on? Ihmiset keräilevät kaikenlaista, jotkut kolikoita ja toiset postimerkkejä, Anette sanoo.

Hän on harrastanut kallojen ja täytettyjen eläinten keräilyä reilut kaksi vuotta, siitä saakka kun muutti Kanadasta takaisin Suomeen. Eläimistä hän oli innostunut jo paljon aiemmin.

– Mummolassa oli aikoinaan iso täytetty ukkometso. Mummoni oli hyvin kiinnostunut luonnosta ja esitteli usein löytöjään, joten kiinnostukseni kalloihin ja täytettyihin eläimiin alkoi jo lapsuudesta. Minulle tämä harrastus on myös esteettinen.

Tänä kesänä Anette löysi nettikirpputorilta ketun pään, joka pääsi kotona heti paraatipaikalle. Hän maksoi siitä sata euroa puolitutulle, joka oli hankkinut ketun muualta Euroopasta.

– Ketulla on vinkeä ilme, ja siitä tuli heti suosikkini. Kodistani löytyvät myös täytetty näätä ja orava, muumioitunut kissan käpälä ja jäniksen sikiö. Lisäksi minulla on yli 20 kalloa. Niistä kissan kallo on hienoin.

Harrastukseensa Anette arvelee käyttäneensä noin tuhat euroa. Joitakin kalloja hän on saanut suoraan metsästäjiltä.

Suurimman osan kalloista ja eläimistä Anette on sijoittanut korkeiden kaappien päälle.

Anetten toiveissa on isompi vitriini, jossa keräilyharrastus pääsisi paremmin esille.­

Kotona asuu myös koira. Kun Anette laittoi kotiin esille täytetyn oravan, kotieläimen riistavietti voimistui niin paljon, että orava piti pian piilottaa. Sittemmin koira on tottunut eläinten osiin ja on enää korkeintaan utelias, kun Anette tuo kotiinsa vaikkapa raakapäitä puhdistettavaksi.

Anette pitää löytöjään tärkeänä osana kotinsa sisustusta ja toivoo hankkivansa vielä muitakin eläimiä. Häntä kiinnostavat esimerkiksi koirien kallot.

– Monia arveluttaa harrastukseni laillisuus. Mutta rauhoitettua lajia ei saa viedä kotiin, vaikka sen löytäisi kuolleena luonnosta. Lisäksi jotkut ajattelevat, että onpa synkkää, kun kotonani näkee kuoleman. Minä puolestaan ajattelen eläinten elämää ja luonnon kiertokulkua.

