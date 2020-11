Me Naiset

Ilmiöt | Me Naiset

Inarilainen yritys etsii Facebookissa adoptioperheitä eläköityville huskyille – osalle koirista on jo löytynyt loppuelämän koti

Koirayrittäjä etsii rakastavia koteja työuransa päättäville huskyille, muun muassa yhdeksänvuotiaalle Purjolle. Syynä on koronavirus ja sen vaikutus Lapin-matkailuun.

Uutta kotia etsivä Purjo on rauhallinen ja kiltti. Yhdeksänvuotias nappisilmä tulee hyvin toimeen muiden kanssa.­

Inarilainen Husky & Co. -yritys kertoi viime viikolla Facebook-päivityksessään antavansa huskyja adoptoitavaksi. Yrityksen kenttä- ja ohjelmapalvelujohtaja Marjaana Lähteenmäki kertoo Me Naisille, että he joutuvat luopumaan kahdestakymmenestä koirasta koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi.

– Meillä ei ole koronan takia normaalia sesonkiaikaa eikä riittävää määrää työntekijöitä. Käytettävissä olevalla henkilökunnalla ei jää tarpeeksi aikaa, jotta koirille saataisiin taattua tarpeellinen määrä huomiota ja liikuntaa.

Korona-aika on kurittanut yritystä kovalla kädellä.

– 98 prosenttia asiakkaistamme on ulkomaalaisia. Kaikki heidän tekemänsä varaukset peruuntuivat koronapandemian vuoksi. Onneksi kotimaan matkailijat ovat löytäneet toimintamme kuluneen vuoden aikana. Heitä on käynyt täällä ilahduttavan paljon.

Omanlaisiaan supersankareita

Yrityksen pihoilla temmeltää ison sukupolven verran eläköityviä huskyja, joille etsitään parasta aikaa uusia, loppuelämän koteja. Adoptoitavien koirien joukossa on myös työkoiraikäisiä yksilöitä, joiden työmotivaatio on syystä tai toisesta nuupahtanut.

Lähteenmäki kuvaa adoptoitavaksi annettavien koirien olevan omanlaisiaan supersankareita. Hän toivoo koirilleen koteja, joissa on tarjolla roppakaupalla rakkautta ja huomiota.

– Adoptoitavia koiria ei ole tarkoitettu enää työtehtäviin. Ne tarvitsevat kuitenkin reilusti liikuntaa. Rodulle optimaalinen uusi koti onkin sellainen, jossa koiralla on mahdollisuus olla vapaana vaikkapa aidatulla piha-alueella. Koirat nauttivat myös ihmisen kanssa liikkumisesta esimerkiksi juoksu- tai hiihtoharrastuksen parissa.

Marjaana Lähteenmäki kertoo huskyn olevan rotuna uskollinen.­

Haikeita hyvästejä

Lähteenmäki kertoo, että adoptoitavista huskyista ei ole pyydetty rahallista korvausta. Koira tulee kuitenkin noutaa Inarista itse. Pisimmän kotimatkan on tehnyt Espooseen muuttanut koira.

Osa koirista on jo löytänyt uuden kodin. Adoptoijien joukossa on ollut muun muassa lapsiperheitä ja sellaisia koirien ystäviä, joilla on hyvät puitteet kyseisen rodun pitämiseen.

Vaikka huskyt ovat verrattain suurikokoisia, kerrostalo-olosuhteet eivät ole Lähteenmäen mukaan rodun kohdalla poissuljettuja.

– Uuden omistajan on hyvä varata tarpeeksi aikaa koiran kouluttamiseen ja uuden toimintaympäristön tapojen omaksumiseen.

Santeri on iloinen ikiliikkuja, joka tulee toimeen narttukoirien kanssa.­

Lähteenmäki kertoo, että uusien omistajien kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä. Koirien oloneuvospäiviä seurataan muun muassa uusien omistajien lähettämien kuvien avulla.

Koirista luopuminen ei ole ollut Lähteenmäelle ja muille yrityksen työntekijöille helppoa.

– Vanhojen johtajakoirien kanssa on kuljettu pitkä, yhteinen matka. Tässä tilanteessa täytyy kuitenkin pystyä ajattelemaan koiran parasta.

Lähteenmäki kehuu huskya rotuna.

– Huskyt ovat erilaisia kuin kotikoirat. Huskyn luonteen voisi tiivistää niin, että ne eivät elä sinua varten, mutta ne elävät sinun rinnallasi.