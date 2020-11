Elämäntapametsästäjä on katoava laji, mutta puskissa lymyävät nyt elämyksiä etsivät kaupunkilaiset – ja naiset. Ruokatoimittaja lähti mukaan sorsajahtiin.

Ihan kohta pamahtaa.

Piileksin puun takana. Minulla on maastoasu, kommandopipo ja kuulosuojaimet. Seuraan, kuinka sorsastajat siirtyvät asemiinsa koppeihin merenrantaan. Asettelen kuulosuojaimia paremmin päähäni. Kohta losahtaa! Montakohan lintua ropisee kerralla taivaalta?

Miksi mitään ei tapahdu? Ovatko nuo sorsat kuuroja, mikseivät ne reagoi houkutuspillien ääneen? Eivätkö ne huomaa veteen laskettuja houkutuslintuja?

Korjaan asentoa, sillä lonkkani alkaa puutua. Olisikohan kolmas lämpökerrasto ollut sittenkin tarpeen?

Olen ensimmäistä kertaa sorsajahdissa. Jos olen etukäteen kuvitellut, että metsästys vaatii kanttia, saan nopeasti huomata, että se vaatiikin ensisijassa malttia. Kohdetta voidaan odottaa passissa tuntikausia.

Muuttunut metsästäjä

Minulla lajin vaatimaa malttia ei selkeästikään ole, toisin kuin seuralaisellani, helsinkiläisellä Terhi Vitikalla, joka näyttää tyyneltä ja keskittyneeltä.

Helsinkiläisen ravintola Nokan omistajiin kuuluva Terhi harrastaa metsästystä, mutta jahdit ovat kiireiselle kaupunkilaiselle harvinaista herkkua.

Terhin lajin pariin houkutteli Nokan keittiöpäällikkö Ari Ruoho, joka on metsästänyt jo pitkään.

– Olen aina rakastanut luonnossa liikkumista, mutta haluan tuntea koko ruokaketjun kaaren. Metsästäminenhän ei lopu sorsan ampumiseen, vaan saalis pitää vielä osata käsitellä ruuaksi asti, Terhi kertoo.

Terhi on oppikirjaesimerkki metsästäjän muutoksesta. Suomen Riistakeskuksen mukaan suurten ikäluokkien elämäntapametsästäjien rinnalle on viime vuosina noussut kiireinen, kuluttajahenkinen kaupunkilainen, joka on kiinnostunut paitsi luonnossa liikkumisesta myös ruokansa alkuperästä. Yhä useammin uusi metsästäjä on myös nainen.

Terhi Vitikan mukaan asuinpaikka kuitenkin rajoittaa kaupunkilaisen harrastamista.

– Jos ei ole omia maita tai kuulu metsästysseuraan, siinä on kiireisellä kaupunkilaisella oma työnsä selvittää, missä valtion mailla saa metsästää, Terhi sanoo.

Aktiivimetsästäjiä Suomessa on runsaat 200 000, joista naisia on noin 27 000. Mutta Lapissa jo lähes joka toinen uusi metsästäjä on nainen. Siellä asukkailla on lain mukaan oikeus metsästää kotikunnassaan valtion alueilla. Esimerkiksi sodankyläläisellä ja inarilaisella on jopa miljoona hehtaaria vapaata metsästysmaata.

Luonto on megatrendi

Tuossa niitä sorsia nyt menee! Joko viimein alkaa tapahtua? Mieleni tekisi huutaa passissa odottaville jahtilaisille: ”Siinä ihan yläpuolellanne, ettekö te nyt huomaa?”

Jahdin on järjestänyt nyt inkoolainen riistalihaa myyvä yritys Viltgården, ja yritys on kutsunut mukaan yhteistyökumppaneitaan. Joukossa on ruoka-alan ammattilaisia, osa kokeneita metsästäjiä ja osa ensikertalaisia kuten minä. Itse en saa sorsia ampua: se vaatisi kirjallisen metsästystutkinnon ja aseenkantoluvan.

Laukaukset kajahtavat ilmoille harvoina iskuina. Ensikertalaiselle tulee yllätyksenä, ettei hauleja todellakaan hölvätä. Saan kuulla, että haulin kantama on niin lyhyt, ettei taivaalle kannata huvikseen räiskiä. Siinä saattaa vain satuttaa lintua.

Lähiaikoina on saanut uutisista lukea traagisista metsästysonnettomuuksista, mutta ainakin tässä jahdissa turvaohjeet käydään läpi joka kerta, kun passia vaihdetaan, siirryttiinpä sitten peltoaukealle tai merenrantaan. Aseen piipulla ei saa koskaan osoittaa mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua. Turvallisia suuntia ovat ”kohti maata” ja ”kohti taivasta”. Aseet eivät koskaan laukea itsekseen, vaan joku laukaisee ne. ”En tiennyt, että se oli ladattu!” on lause, jota kenenkään ei pitäisi joutua kuulemaan.

Asetta ei laukaista ihan helposti. Sorsan on oltava suoraan tähtäimessä.­

Ennen metsästysharrastus siirtyi isältä pojalle. Sellainen on vähenemään päin, mutta tyypillinen metsästäjäntutkinnon suorittaja on yhä mopoikäinen poika. Naiset suorittavat oman tutkintonsa yleensä vasta aikuisiässä.

Metsästyskortin lunastaneiden määrä kasvoi sotien jälkeen, minkä jälkeen se on pysynyt varsin vakiona 40 vuotta. Tuosta porukasta on kuitenkin merkittävä osuus suurten ikäluokkien edustajia. Kun he aikanaan siirtyvät au­tuaammille metsästysmaille, iso joukko harrastajia katoaa.

– Naisten kasvava määrä kompensoi tilannetta. Menneinä vuosikymmeninä naiset eivät ole juurikaan metsästäneet, kertoo Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Nykynaiselle metsästys on jo harrastus muiden joukossa. Se kytkeytyy vahvasti muuhun luonnossa liikkumiseen. Monet naiset ovat päätyneet metsästyksen pariin esimerkiksi koiraharrastuksen myötä.

Kokonaisvaltaisen luontoyhteyden kokeminen on myös megatrendi: siihen kuuluvat niin sienestys, marjastus, villiruoka kuin riistakin.

– Samasta syystä metsästyksestä kiinnostuvat nyt myös ne miehet, joiden lähipiirissä ei ole aiemmin metsästystä harrastettu, Silpola kertoo.

Myös metsästyksen uudet muodot houkuttavat uusia ihmisiä metsälle. Vanhat metsästysmuodot, kuten jousimetsästys, hiivintämetsästys ja houkuttelumetsästys, ovat nousseet uudelleen suosioon. Jousimetsästys kiinnostaa etenkin heitä, jotka kaipaavat lisähaastetta.

Mutta siinä missä elämäntapametsästäjällä saattoi olla koko ajan haulikko tanassa eteisen nurkassa ja pyyntilaitteet vireessä, citymetsästäjä on epävarmempi. Hän käy mielellään metsästämässä porukalla, johdettuna ja ohjeistettuna. Citymetsästäjä on myös valmis maksamaan harrastuksestaan ja lähtee mielellään esimerkiksi valmiiksi järjestetylle viikonloppureissulle.

Hyviksiä vai pahiksia?

Ottaapa aseekseen haulikon, kiväärin tai metsästysjousen, pyrkimys on sama: tappaa eläin.

Ruokatoimittajana ajatus tuntuu minusta ihan luonnolliselta. Ja koska syön lihaa, syön mieluummin sellaista lihaa, joka on saanut elää villinä ja vapaana.

Suomen Riistakeskuksen vuonna 2018 Taloustutkimuksella teettämän selvityksen mukaan jopa 90 prosenttia suomalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti tai neutraalisti; riistaa pidetään eettisenä ja ekologisena lihavaihtoehtona.

Terhi Vitikka on tehnyt jahdin ensimmäisen kaadon.­

Silti on heitäkin, joiden mielestä liha ei voi olla koskaan eettistä. Näin ajatteleville Terhi Vitikka suosittelee metsästystutkinnon suorittamista, jotta puuhasta saa oikean kuvan.

– Metsästäjät eivät ole kylmäverisiä tappajia, jotka vahingoittavat luontoa, vaan pikemminkin päinvastoin. Eläimiä metsästetään, jotta saadaan riistakannat pysymään kunnossa ja jotta luonnolla on hyvä olla. Saalis ei ole ainoa päämäärä.

Suomen Metsästäjäliiton Jaakko Silpolan mukaan esimerkiksi sorsanmetsästyksessä saaliiksi saadaan enimmäkseen nuoria lintuja, joista suuri osa todennäköisesti kuolisi muutenkin, esimerkiksi petojen saaliina tai tauteihin.

– Useimmat riistaeläinlajit tuottavat vuosittain suuren määrän jälkeläisiä, joista tutkitusti suurin osa menehtyy luonnossa ensimmäisen elinvuotensa aikana. Kestävä metsästys kohdistuu etupäässä juuri tähän nuoreen, muutoin ”hukkaan menevään” ikäluokkaan.

Myös lintujen suojelujärjestö Birdlife Suomi hyväksyy kestävän metsästyksen. Julkaisemassaan kannanotossa järjestö pitää tärkeänä, että metsästys kohdistuu nuoriin lintuihin, jotka eivät ole lajien säilymisen kannalta yhtä tärkeitä kuin vanhemmat. Metsästäjän pitää osata paitsi tunnistaa eri lintulajit, myös erottaa nuoret linnut vanhemmista. Taitoja täytyy ylläpitää tutkinnon jälkeenkin, ja lintuja tulisi ampua vain valoisalla.

” Tappaminen tuntuu lopulta aika luontevalta, mutta haavoittaminen ei.

Passissa seisoskellessa ehdin pohtia, kuinka ihmeessä jahtilaiset erottavat vaikkapa tavin heinäsorsasta – tältä etäisyydeltä hyvä, kun itse erottaisin kotkan kolibrista. Mutta sitä varten kai itseopiskelua tehdään myös jahtien välissä. Makustelen myös ajatusta, onko metsästys luonnolle todella välttämättömyys. Hirvien metsästys vähentää tutkitusti liikenneonnettomuuksia, ja metsästäjät tekevät luonnonsuojelutyötä poistaessaan vieraslajeja, kuten minkkejä tai supikoiria. Mutta lahdataanko minkit osittain myös rukkasten kiilto silmissä? Ihmisen motiivit ovat harvoin yksiselitteisiä.

Vaikka jakaisi ajatuksen kestävästä riistanhoidosta, hengen vieminen eläimeltä itse voi silti olla monelle vaikea paikka.

– Tappaminen tuntuu lopulta aika luontevalta, mutta haavoittaminen ei. Treenaan jatkuvasti ampumatarkkuutta, enkä koskaan ammuskele ilmaan vain ampumisen ilosta. En missään nimessä halua huolimattomuuttani haavoittaa lintuja, Terhi Vitikka korostaa.

Paremman väen harrastus?

Metsästys on ollut perinteisesti Suomessa kaikkien ulottuvilla, kun monissa maissa se on vain ylemmän yhteiskuntaluokan hupia. Kaupungistuminen ja maaseudun autioituminen vaikuttavat kuitenkin siihen, että etäisyydet kotoa metsästysmaille ovat jatkossa vielä pidempiä. Onko metsästykseen tulevaisuudessa enää kaikilla varaa, vai muuttuuko se meilläkin parempien piirien harrastukseksi?

Suomen Riistakeskuksen apulaisjohtaja Jari Pigg ei usko, että harrastus vaatisi jatkossakaan paksua lompakkoa tai von-etuliitettä nimeen siitä huolimatta, että kaupalliset jahdit ovat yleistymässä. Pigg korostaa, ettei suomalainen metsästys aina edes keskity ampumiseen, vaikka toki se sitäkin on. Piggin mielestä kannattaisi puhua mieluummin eränkäynnistä. Sanalle ei löydy edes vastinetta vaikkapa englannin kielestä.

– Suomalaiselle eränkäynti pitää sisällään ampumisen ohella myös vaikkapa katiskan kokemisen lammessa tai marjojen ja sienten poimimisen. Päivän aikana ei välttämättä ammuta ainuttakaan laukausta, Pigg sanoo.

Ero suomalaisen riekkojahdin ja vaikkapa tunisialaisen villisikametsästyksen välillä on yhä kaikin tavoin valtava.

– Meillä saalismäärät ovat jopa kaupallisissa jahdeissa melko pieniä ja koko mentaliteetti erilainen. Britanniassa fasaanijahdin saalis lasketaan jopa tuhansissa, kun Suomessa moni on tyytyväinen, jos saa saaliikseen yhden teeren tai pyyn, Pigg kuvaa.

Kuin meditaatiota

Tänään kuolettavan osuman on saanut 13 sorsaa, jotka makaavat nyt rivissä nuotioloimun ääressä kuin sankarivainajat. Katselen retkottavia päitä ja sammuneita silmiä. Kuuluisiko tässä nyt surra tai tuntea muuten väkevästi? En tunnusta kumpaakaan, vaikka pidänkin itseäni suurena luonnonystävänä. Varmasti tässäkin joku näkee ristiriidan. Yhden sorsista on ampunut Terhi, joka on tyytyväinen lopputulokseen.

– Tällainen jahti on tosi hieno, jossa lopuksi kokoonnutaan yhteen ja kiitetään kaikkia koiranohjaajista lähtien. Saalista ei oteta vain kurkusta kiinni ja kainaloon ja hävitä jonnekin jahdin jälkeen.

Jahti on lopuillaan ja on aika palata lähtöruutuun. Terhi on tyytyväinen, jahdin saalis on 13 sorsaa.­

Tänään sorsat jäävät Viltgårdeniin, jossa ne käsitellään myytäväksi lihaksi. Saaliiden kohtalo vaihtelee jahdista riippuen. Kaupallisilla metsästysreissuilla riistasta joutuu usein maksamaan erillisen hinnan, vaikka kaadon olisi tehnyt itse. Jos taas on ostanut metsästysluvan Metsähallituksen eli valtion maille, kaataja saa pitää saaliinsa. Metsästysseuroilla puolestaan on omat tapansa jakaa saalis.

Jahti on ollut hieno kokemus, mutta luulen, että minun eränkäyntini tulee olemaan jatkossakin marjastusta, sienestystä ja luontopolulla reippailua. Taidan olla metsästäjäksi liian levoton, eikä maailmasta löydy tarpeeksi paksuja vaatteita, joissa tarkenisin seisoa tuntikaupalla ulkona.

Terhi odottaa kuitenkin jo seuraavaa jahtia.

– Nykymaailmassa ei ole juuri koskaan sellaisia hetkiä, että olet vain, etkä tee mitään. Vartti suorittavaa täsmäkeskittymistä ei ole alkuunkaan sama asia. Passissa tiedät, että kökötät siinä ainakin hämärään saakka, ennen sitä ei liikuta. Se on hyvin meditatiivista. Sitä on luontokokemus parhaimmillaan.

Lähteinä myös Suomen Riistakeskuksen esitys Suomalainen metsästäjäkuva muutoksessa sekä Lintujen metsästys Suomessa -kannanotto (Birdlife Suomi 2016).