Niinan kodissa on jo nyt kuusi joulukuusta ja pian kymmenen – ”jouluhullulla” on hyvä syy nauttia juhlasta jo nyt

– Minulle tulee jouluinen fiilis, kun näen kuusen heti aamulla herätessäni, ja sama tunnelma jatkuu koko talossa, jouluhulluksi tunnustautuva Niina Kuhta kertoo.

Yrittäjä Niina Kuhta päätti alkaa nauttia joulusta jo nyt, sillä hän on menossa leikkaukseen ja jää sen jälkeen sairauslomalle.­

Niina Kuhdan kotia koristi tänä vuonna jo lokakuun lopussa kuusi koristeltua joulukuusta. Ennen joulua niitä olisi tarkoitus olla eri huoneissa yhteensä kymmenen.

Niinatar-juhlapukuliikkeen omistaja ja monista tv-ohjelmista tuttu Niina tunnustautuu jouluhulluksi.

– Yleensä olen aloittanut joulufiilistelyn marraskuussa, mutta nyt kaksi viimeistä vuotta ovat olleet yksityiselämässäni niin ankeita ja päälle tämä korona, niin ajattelin, että all out vaan.

Aikaisen joulun aloittamiseen on myös toinen syy. Niinalle tehdään pian kohtuleikkaus, jonka jälkeen hän jää sairauslomalle viideksi viikoksi.

– Nyt ehdin varmasti nauttia joulutunnelmasta kunnolla.

Kuuset aina varastossa

Tämän vuoden massiivista joulusisustusta inspiroi uusi asunto, jonka Niina osti syksyllä. 130 neliöön ja kahteen kerrokseen terasseineen mahtuu monta joulukuusta.

Ensimmäiset kuuset löysivät paikkansa alakerran olohuoneesta, yläkerran olotilasta, makuuhuoneesta ja terasseilta. Eteiseen ja vierashuoneeseen nousee lähiviikkoina pari puuta. Porraskaide on myös koristeltu koko pituudeltaan.

” Annan lahjoja ihmisille, jotka ovat olleet vuoden aikana elämässäni merkityksellisiä.

– Minulla kuuset ovat aina varastossa pakattuna. Viime jouluna ostin kaksi markettien koristekuusta joulun jälkeen koristeineen valmiina.

Kuusenkoristeita, kransseja ja muuta joulurekvisiittaa Niina on keräillyt kahdenkymmenen vuoden ajan matkoiltaan. Pelkkiä joulukuusenkoristeita hänellä on yli tuhat.

– Tykkään siitä, että jokaisessa kuusessa on oma teemansa. Yksi on valkoinen ja lumihuurteinen, muutamassa on led-valoja.

Joulutunnelma ulkomailla

Joulua Niina ei vietä kotona, vaan hänen on tarkoitus matkustaa Ouluun miesystävänsä Jussin perheen luo. Muutenkin Niina on usein saattanut olla pyhien aikaan reissussa.

– Olen kokenut joulun New Yorkissa, mutta yllättäen paras joulutunnelma löytyi Honolulusta. Ajattelin aina, että lämpö ja joulu eivät kuulu yhteen. Mutta siellä koristelut olivat uskomattomia. Raahasin sieltä paljon koristeista mukanani.

Muun muassa kuusen alle laitettavat ”lahjapaketit” ovat tuolta reissulta. Niina asetteli paketteja tänä vuonnakin kuusen alle.

– Minulla on hankittuna kuusten alle oikeitakin lahjoja. Kerään lahjoja ympäri vuoden lahjakaappiini. Nyt yhden kuusen alla on rivi tonttupussukoita, joissa on viinipulloja. Annan lahjoja niille ihmisille, jotka ovat olleet sen vuoden aikana elämässäni merkityksellisiä.

” Minulle on tärkeää, että jouluteema jatkuu koko asunnon läpi.

Ystävät ja miesystävä ovat auttaneet Niinaa koristeluissa.

– Moni on nauranut, että yleensä koristelee osan kuusesta, mutta minun luonani saa koristeltavaksi kokonaisen kuusen.

Välijoulut

Niina on tykännyt joulusta aina. Joka vuosi Niina ei silti ole laittanut täyttä joulua kotiinsa. Hän asui vuoden vuokralla väliaikaiskodissa, jossa esillä oli vain yksi kuusi ja muutamia tonttuja.

– Välillä olen laiskotellut. Kulloinenkin koti, jossa olen asunut, on inspiroinut omalla tavallaan joulun laittoon. Yhdessä talossani oli viisi ja puoli metriä korkea katto, sinne sai hienon kuusen.

Niinan joulufiilis tulee visuaalisesta ympäristöstä ja tunnelmasta.

– Siksi minulle on tärkeää, että jouluteema jatkuu koko asunnon läpi. Minulle tulee jouluinen fiilis, kun näen kuusen heti aamulla herätessäni, ja sama tunnelma jatkuu koko talossa. En pääse joulukonsertteihin tai muualle fiilistelemään, niin fiilistelen kotona senkin edestä.