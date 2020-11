Me Naiset

Oletko muuten miettinyt, miksi kauppoihin on ilmestynyt ohuita ruisleipiä kuin sieniä sateella?

Jokainen leivänsyöjä on viime vuosina huomannut sen: kauppojen hyllyille on ilmestynyt entistä ohuempia leipiä ja niiden määrä tuntuu vain kasvavan. Erityisesti ruisleivistä on kehitetty littania vaihtoehtoja. Yhdellä jos toisella leipomolla tuntuu olevan oma versionsa, jota markkinoidaan nimenomaan ohuudella.

Mistä lituskaleipäbuumi oikein on lähtenyt liikkeelle? Päätimme kysyä asiaa Vaasan-leipomoyrityksestä. Sen Ruispalat Ohut Herkku -leipä tuli Suomen markkinoille ensimmäisenä vuonna 2016.

– Se on ollut niin menestyksekäs tuote, että markkina on reagoinut siihen, arvelee Vaasanin tuotevalikoimasta vastaava Mikko Kaijansinkko.

Menestys näkyy myyntiluvuissa. Kaijansinkko kertoo, että Ohut Herkku -tuotteen myynti kasvaa edelleen, ja kasvu on nopeampaa kuin leipämarkkinalla kokonaisuudessaan. Suosiosta huolimatta idea ohuisiin leipiin ei alun perin tullut kuluttajilta.

Tarkoitus muuttui painonhallinnasta herkutteluun

Mikko Kaijansinkko kertoo, että ajatus ohuista ruispaloista lähti maailmalla vallalla olleesta buumista, jossa tuotteista tehtiin aiempaa ohuempia. Villityksen taustalla oli ainakin painonhallintanäkökulma: ajateltiin, että jos tuote on ohuempi, siitä saa myös vähemmän kaloreita ja hiilihydraatteja.

Lisäksi tavallista ohuemmat tuotteet nähtiin korkealaatuisina.

– Olen pohtinut, että vaatii erityistä taitoa ja tarkkuutta, että pystyy valmistamaan ohutta tuotetta. Tarkkaan eli huolella tehty nähdään laadukkaana, Kaijansinkko selittää.

Ohuustrendi ei sinänsä ollut uusi Suomessakaan, mutta aiemmin se oli näkynyt täällä lähinnä leikkeleissä.

– Siitä oli helppo viedä ajatus leipäpuolelle.

” Ohuessa leivässä on suhteellisesti enemmän kuorta eli makua

Voi tietysti kyseenalaistaa, toimiiko taustalla vaikuttanut painonhallinta-ajatus käytännössä: Ohuempaa tuotetta kun tulee helposti syötyä määrällisesti enemmän. Kaijansinkko sanookin, että näkökulma vaihtui Suomessa nopeasti makukokemukseen ja suutuntumaan.

– Varsinkin palaleivissä maku on kuoressa. Ohuessa leivässä on suhteellisesti enemmän kuorta eli makua, hän sanoo.

Suomalaiset ovat tykästyneet ohueen ja sitkeään leipään.

– Suomalaiset hakevat ruisleivästä puremisen iloa, ja siihen kuuluu tietty suutuntuma. Ruisleivässä sitkeys on positiivinen asia.