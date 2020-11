Jennifer Käldillä on lähes 5 miljoonaa seuraajaa. Hänellä olisi kaikki mahdollisuudet rikastua Tiktokilla, mutta häntä motivoivat ihan toisenlaiset asiat. – Päämääräni on aina ollut levittää mahdollisimman paljon iloa ja positiivisuutta.

18-vuotias Jennifer Käld on Tiktokin mittapuulla veteraani. Tiktok nousi maailman toiseksi suosituimmaksi sovellukseksi vasta viime vuonna, mutta Jennifer aloitti lyhyiden videoklippien tehtailun jo helmikuussa 2017. Hän liittyi silloin videosovellus Musicallyyn, joka sittemmin yhdistyi osaksi Tiktokia.

Esimerkkinä toimi vielä aiemmin aloittanut sisko.

– Ensin oli mielestäni todella noloa, kun hän teki videoita julkisilla paikoilla. Mutta kun hän pyysi minua mukaan yhteen videoon, huomasin, että niiden tekeminen olikin aika hauskaa, Jennifer muistelee.

Jennifer ei ole sosiaalisessa mediassa mikään pieni tekijä. Hänen jennifererica-tilillään on 4,6 miljoonaa seuraajaa. Se on paljon, kun verrataan muihin suosittuihin suomalaisiin some-vaikuttajiin. Tubettaja Miisa Rotola-Pukkilalla eli mmiisasilla on Instagramissa 444 000 seuraajaa, ja Eric Savolaisen eli Lakon YouTube-kanavalla noin 700 000 tilaajaa. Edes kansainvälisesti tunnetut suomalaiset, kuten Kimi Räikköinen (2 miljoonaa Instagram-seuraajaa), eivät yllä läheskään samoihin lukemiin kuin Jennifer.

Suuri suosio ei ole tuonut mukanaan pelkkää hyvää. Jennifer on niin tunnettu, että hänen puhelinnumeronsa ja osoitteensa jouduttiin muuttamaan salaisiksi. Aiemmin tuntemattomat soittelivat Jenniferille niin tiuhaan, etteivät läheiset enää saaneet häneen yhteyttä. Fanit myös ajoivat Jenniferin kodin ohi ja hidastivat ottaakseen kuvia.

Kaikkein pahinta on Jenniferin mielestä vihakommentit. Niitä on tullut tänä vuonna aiempaa enemmän.

– On hullua, kuinka räjähdysmäisesti sovellus on kasvanut. Sen takia siellä on valitettavasti myös paljon enemmän vihaa, Jennifer selittää.

Jennifer suhtautuu vihakommentteihin rauhallisesti mutta on huolissaan muiden, vielä itseään nuorempien Tiktok-käyttäjien puolesta.

– Olen ymmärtänyt, että vihaajat keksivät aina jotain vihattavaa, vaikka sellaista ei oikeasti olisi. Aiemmin poistin vihakommentteja ja estin käyttäjiä, mutta nyt annan kommenttien olla, enkä oikeastaan välitä.

Ei rahan takia

Lähes viidellä miljoonalla seuraajalla voisi lyödä rahoiksi, mutta sitä Jennifer ei halua. Saman vahvistaa Jenniferin manageri-isä Mats-Erik Käld.

Mahdollisuuksia tienata olisi. Jennifer kertoo saavansa päivittäin useita yhteistyötarjouksia. Silti hän on tarttunut vain joihinkin tarkasti valittuihin. Tarkkaa määrää hän ei muista.

– Valitsen ne yhteistyöt, joista todella pidän, ja joista tiedän seuraajieni pitävän. Esimerkiksi yhteistyö Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa tuntui tosi tärkeältä.

Jos yrityksen toiminta ei sovi Jenniferin arvoihin, vastaus on kohtelias ”ei”.

– Haluan, että kaikki, mitä julkaisen, on moitteetonta ja hyvää.

Jennifer ei myöskään suunnittele somesta uraa itselleen. Tällä hetkellä todennäköisemmältä tuntuvat talousopinnot, vaikka tulevaisuudesta ei voikaan ikinä tietää varmaksi.

Rikastumisen sijaan Jenniferillä on toisenlainen tavoite.

– Päämääräni on aina ollut levittää mahdollisimman paljon iloa ja positiivisuutta. Saan paljon kommentteja, joissa kerrotaan, että olen ilahduttanut. Minusta sillä on iso merkitys.

Mahdollisuuksia, ystäviä ja itsevarmuutta

Tiktok-maailma on tuonut paljon iloa myös Jenniferin omaan elämään. Kun Jenniferiltä kysyy, mikä Tiktokissa on parasta, hän ei osaa valita vain yhtä asiaa.

Tiktokissa Jennifer pystyy olemaan täysin oma itsensä. Hän on harrastanut tanssia ihan pienestä pitäen ja pääsee toteuttamaan itseään tanssivideoiden kautta.

Tiktok on myös antanut Jenniferille paljon itsevarmuutta.

– Kun aloitin Musicallyssa, olin luultavasti koko koulun ujoin tyttö. Muilla ei oikeastaan ollut sovellusta, ja sen ansiosta pystyin olemaan oma itseni. Tiesin, etteivät tutut näe, mitä siellä teen.

Alkuun Jenniferin piti tilinsä yksityisenä ja otti aikansa ennen kuin hän uskalsi julkaista ensimmäisen videon muidenkin nähtäväksi. Hän ei osaa sanoa, mikä tarkalleen ottaen sai hänet muuttamaan tilin julkiseksi, mutta se kannatti.

– Tajusin, että ihmiset tykkäsivät siitä, mitä tein, ja se todella vahvisti itsetuntoani.

Jennifer on saanut sovelluksen kautta paljon ystäviä ympäri maailmaa. Hän on ystävystynyt niin muiden Tiktok-vaikuttajien kuin seuraajiensa kanssa. Joitakin hän on tavannut myös kasvotusten, esimerkiksi Los Angelesissa järjestetyssä VidConissa. Vidcon on internetvideoihin keskittyvä konferenssi.

Vidconin lisäksi Tiktok on antanut muitakin mahdollisuuksia, joita ei muutoin olisi avautunut. Jenniferillä on ollut omia meet-and-greet-tilaisuuksia eli fanitapaamisia, joissa hän on päässyt tapaamaan paljon mahtavia ihmisiä. Lisäksi hän on muun muassa saanut omaa nimeään kantavan tv-sarjan Yle Fem -kanavalle ja Areenaan ja tehnyt ääniroolin animaatioelokuvaan Poju – Et koskaan lennä yksin.

Rooli Poju-elokuvassa on hyvä esimerkki siitä, kuinka Jenniferin itsetunto on vahvistunut. Ruotsinkielinen Jennifer käyttää somessa englantia. Suomen käyttämistä hän arastelee, sillä ei koe osaavansa sitä riittävän hyvin. Äänirooli oli kuitenkin suomeksi puhutussa versiossa.

– Sen tekeminen oli itse asiassa tosi hauskaa!