”Pihtaajille pitää antaa synninpäästö. Halu näivettuu vain entisestään, jos seksiin suostuu pitkin hampain”, kirjoittaa Me Naisten kolumnisti Riikka Suominen.

Olen ollut parisuhteissani nainen, joka välttelee rakastelua. Meitä kutsutaan pihtareiksi. Nimitys antaa ymmärtää, että henkilö kitsastelee seksissä keljuuttaan tai käyttääkseen valtaa.

Siitä ei kuitenkaan ollut kyse, vaan kärsin halun puutteesta. Käytän sanaa kärsin, koska on niin ankeaa olla haluamatta asiaa, joka teoriassa on maailman kiihottavin ja jota suhteen alussa on halunnut vuorokauden ympäri.

On kurjaa, ettei voi osoittaa rakkauttaan seksillä. Sängyssä pyörimistä nimittäin pidetään välittämisen ja suhteeseen panostamisen merkkinä. Haluton ei siihen taivu.

Pihtarivuosinani luin haluttomuudesta kaiken mitä löytyi. Opin, että naisilla ilmiö on yleinen. Useampi kuin joka toinen pitemmässä suhteessa (yli kolme vuotta) oleva suomalaisnainen kokee halun puutetta. Tämän olisi luullut lohduttavan, mutta ei. Tulkitsin tiedon niin, että vaikka moni nainen jakaa fiilikseni, niin muut selviävät siitä kunniallisemmin. He ehkä piristävät sänkypuuhia käsiraudoilla ja tuoksuöljyillä, tai ainakin he taipuvat kompromissiin ja päästävät puolisonsa seksittömyyden piinasta. Minut haluttomuus lamautti. En osannut hakea edes kavereilta vertaistukea.

Seksittömyys laskee parisuhteen statusarvoakin. Ehkä aihe on siksi niin tabu. Sen käsittely jää tunkkaisiin vitseihin, seksinpiristysvinkkeihin ja käsiään väänteleville asiantuntijoille. Toivon, että halun puutteesta puhuttaisiin empaattisesti. Kyseessä on (tilastollisesti yleensä naisten) melko normaali reaktio pitkään suhteeseen.

Kun ilmiö kerran on niin tavallinen, että se koskettaa joka toista naista, niin eihän se silloin ole mikään korjaustoimia vaativa poikkeus. Oikeastaan nykyideaali on vähän kummallinen. Siis kuvitelma siitä, että kunhan nainen vain on terve ja suhde tasapainossa, niin sitten hekumaa piisaa kerran viikossa maailman tappiin tai ainakin kultahääpäivään saakka.

Pihtaajille pitää antaa synninpäästö. Oikeasti on nimittäin niin, että halu vain entisestään näivettyy, jos suostuu seksiin pitkin hampain.

Tämän sanoo myös haluttomuuden Käypä hoito -suositus. Se muistuttaa, että hyvää seksuaalista suhdetta ei mitata yhdyntöjen tiheydellä.

Valitettavasti parisuhteen seksinormi tekee kieltäytymisestä vaikeaa. Tuoreimman Finsex-tutkimuksen mukaan 14 prosentilla naisista on yhdyntöjä useammin kuin he haluaisivat. Vielä hälyyttävämpi on tieto siitä, etteivät naiset kerro puolisoilleen haluttomuudesta.

Seksiä saa pihdata, mutta jos pihtaa kumppaniltaan tietoa fiiliksistään, niin se kääntyy vain itseä vastaan. Puhumatta asia ei voi mitenkään ratketa, puhumalla hyvinkin.