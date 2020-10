Me Naiset

Milja asui 15 neliön kodissa, Susannalla oli 21 neliötä – nyt he kertovat, miksi muuttivat pois miniasunnoistaan

Milja Köpsi ja Susanna Kettunen Jacobsen viihtyivät minikodeissaan, mutta muuttivat isompiin asuntoihin. Lisäneliöt eivät välttämättä tuo turvaa.

Milja Köpsi, Joensuu: ennen 15 m², nyt 119 m²

Kun Milja Köpsi asui vielä pari vuotta sitten 15 neliön minikodissaan Vantaalla, hän törmäsi moniin ennakkoluuloihin. Hän kuuli kommentteja, joiden mukaan kyseisissä pikkukodeissa asui vain ”köyhiä, opiskelijoita, mielenvikaisia ja muuta roskasakkia”.

Nyt Milja on asunut Joensuussa 1,5 vuotta. Nykyisessä kodissa on 119 neliötä – ja se tekee hänen olonsa toisinaan epämukavaksi.

Milja ei tarvitse ympärilleen niin paljoa tilaa; hän oli tyytyväinen 15 neliön kotiinsa.

– En kyllästynyt neliöiden vähyyteen eivätkä tarpeeni ole muuttuneet. Jouduin muuttamaan studiostani pois hieman vastentahtoisesti, sillä kolme vuotta sitten menin Tinderiin ja löysin sieltä viehättävän miehen.

” Se, että olin löytänyt miehen ja muutin hänen luokseen, oli hyvä ratkaisu työyhteisölle. Mutta minulle riittäisi vähemmänkin neliöitä.

– Mies asui Joensuussa, ja kuljin siellä aluksi joka toinen viikonloppu. Onneksi esimies ymmärsi tilanteen ja sen, että voin tehdä töitä etänä. Mutta minulle riittäisi vähemmänkin neliöitä.

Miljan kumppanilla on kaksi kouluikäistä lasta, joten sen vuoksi koko porukka asuu tällä hetkellä Joensuussa.

Tämänhetkisessä kodissa heillä on kolme makuuhuonetta, ja Miljalla on myös oma työhuone, josta hän iloitsee suuresti.

– Olen koko ajan äänessä ja vedän palavereja. Aiemmin vuorotöitä tekevä mieheni ei päässyt koskaan eroon töistäni, mutta nyt voin sulkeutua omaan huoneeseeni. Mutta silti koen, että tämä ei tunnu vielä kodilta. Studiokotini oli koti, eikä asunto.

Pikkukodissa parasta oli yhteisöllisyys

Miljan aiemmin vuokraamassa minikodissa asuu nyt hänen poikansa. Miljaan iskee joskus pieni kateus, kun poika kertoo elämästään tutuissa maisemissa.

– Parasta siellä on yhteisöllisyys ja se, että asunto oli suunniteltu elämäni sen hetkisiin tarpeisiini. Olin tekemisissä päivittäin naapureideni kanssa ja he olivat osa perhettäni. Täällä tavallisessa kerrostalossa sellainen tutustuminen on vaikeampaa ja ikävöin usein studiotani.

Vantaalaiseen minikotiin mahtui kaikki, mitä Milja tarvitsi silloisessa elämässään.­

Milja kertoi aiemmassa Me Naisten haastattelussa, että miniasuntojen naapureilla oli omat meililistansa sekä Facebook- ja Whatsapp-ryhmänsä. He myös keittivät ilta- ja aamukahveja sekä kokkasivat, kävivät oluella ja lenkillä yhdessä. Joskus naapurit kokoontuivat yhteiseen olohuoneeseen katsomaan elokuvia.

Mitään huonoa puolta Milja ei keksi 15 neliön asumisesta. Minikodissa oli kaikki tarvittava, ja sinne mahtui poikakaverikin kyläilemään. Ruokapöydän ääreen sopi neljä ihmistä ja tupareissa oli 25 ihmistä. Osa juhlijoista leiriytyi parvelle, joka teki Miljan mukaan 15 neliön kodista yli 20 neliöisen.

Tavaran määrä ei ole juuri lisääntynyt isompaan asuntoon muuttaessa. Milja pärjää vähällä, ja parin vuoden aikana hän on kasvattanut ainoastaan viherkasvien määrää.

– Jotkut kokevat olonsa hyväksi, kun ympärillä on paljon neliöitä ja tykkäävät vaeltaa isoissa kodeissa. Minä en saa lisäneliöistä turvaa.

– Nyt kun olemme paljon kotona koronan vuoksi, pääni tuntuu välillä hajoavan – ihan sama kuinka paljon sisällä on tilaa.

Miljan mielestä tilan sijaan pitäisi keskustella enemmän kotien designista ja käytettävyydestä.

– Esimerkiksi tähän kotiin olemme joutuneet ostamaan paljon uusia lipastoja, koska täällä ei ole säilytystilaa. Minikoti oli rakennettu kekseliäästi eikä siellä ollut tätä ongelmaa.

Susanna Kettunen Jacobsen, Helsinki: ennen 21 m², nyt 59 m²

Susannan edellinen koti oli kompakti keskustayksiö, jossa hän majoitti myös Airbnb-vieraita.­

”Missäs ne muut huoneet ovat?”

Helsinkiläinen Susanna Kettunen Jacobsen törmäsi tähän kysymykseen usein, kun hän vielä asui edellisessä kodissaan ja vierailulla kävi lapsia.

– Se oli erittäin hyvä kysymys, mutta vastasin heille, että tarvitseeko niitä huoneita olla.

Susannalla oli tuolloin kompakti 21 neliön koti, joka ihmetytti nuoria kyläilijöitä. Susanna kertoi aiemmassa Me Naisten jutussa, miten hän majoitti pieneen kotiinsa myös useita Airbnb-vieraita kuukaudessa.

Tämän vuoden alussa hän päätti myydä asuntonsa ja muuttaa uuteen kotiin. Nyt hänellä on Helsingin Munkkiniemessä 59 neliön asunto. Se on melkein kolme kertaa suurempi kuin aiempi koti.

– Muuttooni oli monta hyvää syytä. Minikotini arvo tuplaantui kymmenessä vuodessa, mikä mahdollisti uusien remontti- ja sisustusideoiden toteutuksen. Munkkiniemen maisemat lähellä keskustaa olivat houkutelleet jo pidemmän aikaa. Mietin myös pitkään, tarvitsenko isompaa asuntoa, sillä asumme mieheni kanssa myös Tanskassa.

Susannaviihtyi yli 12 vuotta Kampin minikodissaan. Se oli hänen mielestään täydellinen koti niihin vuosiin.

Susanna voisi edelleenkin asua pienessä keskustayksiössä, mikäli se sopisi hänen elämäntilanteeseen.

– Minikodissa kaikki on lähellä ja turhia tavaroita ei pääse kertymään. Kaikella on aina selkeä oma paikkansa. Lisäksi minikodit haastavat hyvällä tapaa erikoisempiin sisustusratkaisuihin ja näin luovuus pääsee esiin aivan eri valossa.

” Minikodista saa ihanan kodin, mutta se vaatii aikaa ja kompromisseja. Jokaisen sentin käyttö oli pakko miettiä kunnolla, jotta kokonaisuus säilyisi toimivana.

Huonoa minikodissa on Susannan mielestä se, että tilan rajallisuuden vuoksi asunnossa on paljon rajoittavia tekijöitä ja onkin erittäin haasteellista saada asunnosta toimiva.

– Siitä saa ihanan kodin, mutta se vaatii aikaa ja kompromisseja. Jokaisen sentin käyttö oli pakko miettiä kunnolla, jotta kokonaisuus säilyisi yhtenäisenä ja toimivana. Myöskään kahta ihmistä tai perhettä sinne on vaikea saada mahtumaan, vaikka kuinka yrittäisikin.

Nykyisessä kodissaan Susanna nauttii nyt erityisesti vapaammasta sisustamisesta: enää ei tarvitse esimerkiksi millilleen miettiä, mikä mahtuu ja mikä ei.

Hänen ajatuksensa neliöiden tehokkaasta käytöstä eivät ole silti muuttuneet. Hän on remontoimassa parhaillaan kaksiostaan kolmiota. Pois lähtevät ainakin turhat väliseinät, ja tilalle tulee uusia.

– Neliöiden määrä ei aina kerro, onko asunto toimiva. En huomaa eroa, vaikka nyt huoneita onkin enemmän. Tärkeintä on se, että koti tuntuu kodille – oli se iso tai pieni.

