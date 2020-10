Me Naiset

Kolumni: Renny Harlin lupasi leffaroolin sille, joka löytää hänelle koiran – pentupostaus sai niskavillani pystyyn, vaikka ohjaaja on varmasti hyvä koiraisäntä

Suomalaisperheet jonottavat koiranpentuja, mutta Renny Harlin valjasti somen etsimään hänelle söpöä matkaseuraa. Miksi hyväntahtoinen teko on niin monella tapaa huono esimerkki?

Kun koirani keväällä synnytti, pentukyselijöitä oli jonoksi asti. Tilanteessa ei sinänsä ollut mitään uutta, mutta kysyjien määrä oli poikkeuksellinen. Koronaeristyksessä pentukuume on levinnyt räjähdysmäisesti.

Sopivan omistajan ja lemmikin yhyttäminen on varsinaista match making -hommaa.

Kasvattajan vinkkelistä siinä ei ole kyse nirsoilusta, tärkeilystä tai hienostelusta, vaan siitä, että lemmikki saa hyvän elämän, omistaja mahdollisimman sujuvan ja toiveitaan vastaavan arjen ja kasvattaja rauhassa nukutut yöt seuraavien noin 15 vuoden ajan. Tilanteessa arvioidaan niin pennun kuin omistajaehdokkaan luonnetta, luotettavuutta, elinoloja ja yritetään ennustaa tulevaa. Parhaastakin valmistelusta ja preppauksesta huolimatta harmonian saattavat sekoittaa sellaiset tekijät kuin Sattuma ja Elämä, ja seuraa sydänsuruja tai eläinlääkärilaskuja.

Tällä taustallani sain aamusumpit menemään väärään kurkkuun, kun törmäsin somessa elokuvaohjaaja Renny Harlinin postaukseen, jossa hän kertoi haluavansa matkakumppanikseen koiran ja lupasi elokuvastaan roolin sille, joka löytäisi hänelle pikkukaverin. Rennyn kriteerit olivat, että koira mahtuisi lentokoneessa matkustamoon, olisi lurppakorvainen ja mieluusti ”cocopoon” pentu.

Muutamassa tunnissa kommenttiketjuun tuli jo viesti mahdollisista pennuista.

” Leffaroolilla kaupankäynti kuulostaa tökeröltä.

Oletan, että Renny on hyvä koiranomistaja. Hänellä on ollut koiria ”aina”, kokemuksen tuoma käsitys mitä lemmikin pito vaatii, ja Rennyn hauvelit ovat eläneet pitkän elämän rakastettuina perheenjäseninä. Silti ensireaktioni oli ARGH, EI NÄIN!

Leffaroolilla kaupankäynti kuulostaa tökeröltä. Renny lupasi pikkuosan elokuvastaan sille, joka löytää hänelle pennun turvalliselta kasvattajalta. Mutta kun pentua ei nyt vain tilailla jonkun välikäden kautta, vaan Rennyn on paras ennättää itse pentulaan kasvattajan arvioitavaksi ja tutustumaan koiravanhempiin sekä olosuhteisiin, missä pikkupentu kasvaa. Entäpä ne tavisperheet, joilla ei ole tarjota bonuksia saadakseen huomiota tai etulyöntiaseman pentujonossa?

Renny kertoo olevansa valmis perheenlisäykseen heti tai lähiviikoilla. Juuri hötkyily on ollut se korona-ajan murhe, joka on saanut kasvattajat repimään hiuksiaan. Pentuja ei – luojan kiitos ja toivottavasti – putkahtele liukuhihnalta hetsilleen joka toiveeseen, eikä niitä pidä ottaa päähänpistona. Turvallinen kasvattaja suunnittelee pentueensa harkiten, ja samaa malttia pitää löytyä omistajaltakin. Joissakin roduissa jonotusaika voi olla jopa vuosia.

Renny toivoo lentokoneen matkustamoon mahtuvaa cocopoota ja tarkoittaa ilmeisesti muotimikseri cockapoota. Se ei ole tunnustettu Suomen Kennelliiton rekisteröimä rotu, vaan cockapoolla tarkoitetaan monirotuista cockerspanielin ja villakoiran sekoitusta.

Villakoirat on jaettu neljään rotuun niiden koon mukaan, isoimmat niistä painavat jopa 25 kiloa. Keskikokoinen cockerspanieli on noin 40 senttiä korkea ja painaa jopa 15 kiloa. Kokorajoitukset matkustamoon mahtuvasta koirasta vaihtelevat lentoyhtiöittäin, mutta esimerkiksi Finnairilla painoraja menee 8 kilossa, johon pitää sisältyä myös koiran lentolaukku.

Painoyhtälö on siis vähintään haastava ellei mahdoton ja kertoo taas yhdestä tutusta huolenaiheesta lemmikkimarkkinoilla: halutaan söpö pentu perehtymättä rotuun tai rotuihin, joista se on tehty. Mitä jos mikseristä kasvaakin lentolaukkuaan suurempi? Mitä jos sillä on roduilleen tyypillistä metsästysviettiä – sopiiko se silloin omistajansa elämäntyyliin?

On kokonaan toisen keskustelun paikka, mihin muotirotumiksereitä tarvitaan maailmassa, jossa kansainvälinen koiranjalostusliitto FCI hyväksyy jo 360 koirarotua. Suomessa niistä on rekisteröity noin 320.

Rennyn postausta seuranneissa kommenteissa ehdotetaan muita rotuja ja kodittoman koiran adoptointia vaihtoehtona miksauspennulle. Itse ehdotan tutustumista kääpiökoirarotuihin, kysymään niiden rotujärjestöiltä sopivista kasvattajista ja asettumaan sitten nätisti jonoon valmiina kertomaan, millaiseen perheeseen, elämäntilanteeseen ja tarkoitukseen koiraa ollaan hankkimassa.

Onnea pennunhankintaan, Renny!

P.S. Harrastamani rotu tiibetinterrieri on keskikokoinen, työlästurkkinen tiibetiläinen paimenkoira eikä mitenkään sopisi Rennyn lentolaukkuun.