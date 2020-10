Me Naiset

Ilmiöt | Me Naiset

– Oli lähellä, että minustakin olisi tullut alkoholisti tai narkkari, sosiaalialaa nykyään opiskeleva Jenni sanoo.

Sairasta pelaamista.

Näillä sanoilla Jenni (nimi muutettu), 28, kuvaa sitä elämää, jota hän ennen eli. Kymmenisen vuotta sitten hän odotti lasta ja nukkui välillä yönsä huumeita käyttävän siskonsa sohvalla.

Sairaalla pelaamisella Jenni tarkoittaa jatkuvaa valppautta ja virettä. Jos on paha päivä, sitä ei voi näyttää, sillä samalla voi mennä seuraavan yön majapaikka. Itsestä on esillä vain kuori.

– Jos sinusta ei ole muille hyötyä, muita ei kiinnosta olla seurassasi. Ihmiset vaihtuvat jatkuvasti. Mukana ei voi olla kuin laukullinen tavaraa, ja mitä tahansa voidaan koska tahansa varastaa. Mitään omaa ei voi olla, Jenni toteaa.

– Asunnottoman arkeen liittyy myös paljon erilaista hyväksikäyttöä ja kontrollointia. Se on hyvin monimuotoinen kokemus johon usein ajavat erilaiset traumat. Kodittomaksi voi jäädä hyvin helposti.

Naisten osuus asunnottomista kasvaa

Asunnottomuutta ehkäisevän Sininauhasäätiön mukaan Suomessa on noin 5000 asunnotonta. Heistä 26 prosenttia on naisia, ja määrä on kasvussa. Tarvitaan lisää palveluja, ja ennen kaikkea, kohtuuhintaisia asuntoja.

Jennin asunnottomuus juontaa tavallaan juurensa jo lapsuuteen.

Jennin äiti eli pitkään yksinhuoltajana Jennin ja hänen siskojensa kanssa. Myöhemmin Jenni sai isäpuolen, joka oli yrittäjä ja paljon pois kotoa. Suhde isäpuoleen oli hyvä, mutta äitiin hankala. Jenni koki jäävänsä vaille välittämistä ja läsnäoloa.

– Myöhemmin olen tajunnut, ettei äidillä oikein ollut auktoriteettia. Uhmasin häntä, huusin ja karjuin, Jenni kertoo.

” Kodittomaksi voi jäädä hyvin helposti.

Yhden eskaloituneen riidan päätteeksi Jenni päätyi nuorten turvataloon. Hän vietti siellä parin kuukauden pätkiä ja palasi välillä kotiin. Siellä olemisesta ei kuitenkaan tullut mitään.

Tilanne kotona tulehtui entistä pahemmin, kun perheeseen syntyi kaksi uutta sisarusta. Jenni pakeni ryyppäämiseen ja majaili kavereiden luona. Kun Jenni oli 12, hänet sijoitettiin nuorisokotiin ensin kotikaupungissa, sitten vuodeksi koulukotiin ja lopulta pysyvästi perhekotiin toiselle puolelle Suomea.

– Mun elämä oli ollut niin kadoksissa, eikä minuun ollut saanut kunnolla yhteyttä. En uskonut ja luottanut yhteenkään ihmiseen. Elämä oli ollut yhtä pelaamista. Perhekodissa sain luotua uusia arvoja.

Vapaus vei mennessään

Peruskoulun jälkeen Jenni alkoi opiskella ammattikoulussa kokiksi. Kun Jenni oli täyttänyt 18, ja opinnot olivat puolivälissä, hän halusi palata takaisin vanhan kotikaupungin isompiin ympyröihin. Jenni saikin sieltä työharjoittelupaikan.

– Menojalka vipatti. Olin ehkä nuori ja naiivi ja viehätyin vapaudesta, jota minulla ei ollut laitoksessa ollut. En ollut päässyt sieltä edes lomille, kun äiti ei halunnut ottaa minua viikonlopuksi kotiin, eikä päästänyt minua muillekaan sukulaisille.

Jenni pakkasi kassinsa ja muutti. Nykyään hän ajattelee, että silloin asiat alkoivat mennä uudestaan pieleen.

Laitokseen sijoitetulla nuorella on 21-vuotiaaksi asti oikeus niin sanottuun jälkihuoltoon eli ammattilaisen apuun sen jälkeen, kun sijoitus päättyy. Jennin mukaan hän ei saanut omilleen muuttaessaan sitä tukea, jota olisi tarvinnut. Hän ei saanut asuntoa, vaan päätyi ensin siskonsa luo asumaan. Kämpässä ramppasi sekaisin olevaa porukkaa, eikä Jenni saanut nukutuksi. Työharjoittelusta ravintolassa tuli hankalaa. Myös Jenni kulutti paljon viinaa.

Välillä Jenni yöpyi erään sukulaisen luona, mutta se johti taloudelliseen hyväksikäyttöön. Sukulainen vei Jennin pankkikortin ja väitti rahojen kuuluvan hänelle.

Jos ei ollut paikkaa minne mennä, Jenni nukkui kallioilla, puistossa tai grillikatoksissa. Pesulla ja syömässä hän kävi asunnottomien päiväkeskuksessa.

Pian Jenni alkoi seurustella ja tuli raskaaksi.

– Se oli järkyttävä yhtälö. Olin raskaana ja asunnoton, eikä minulle tarjottu muita vaihtoehtoja kuin asuntolaa. Mietin vakavasti lapsen antamista huostaan. Mihin elämäni oli menossa?

Viimeinen niitti

19-vuotiaana Jennistä tuli äiti. Hän sai säätiöltä asunnon, jonne hän muutti yhdessä lapsen isän kanssa.

– Omaan kotiin muutto oli huojentavaa. Olin pelännyt oman elämäni puolesta. Nyt tunsin, että elämäni helpottuu.

Niin ei kuitenkaan käynyt. Alkoi monta vuotta kestänyt sumuinen jakso, jota varjosti suhde huumeita käyttävään puolisoon. Jenni kuvailee elämänvaihetta helvetiksi, vaikka oli aikoja, kun meni ihan hyvinkin.

Jenni kertoo joutuneensa useita kertoja ex-puolisonsa pahoinpitelemäksi. Suhteessa oli Jennin mukaan myös henkistä väkivaltaa. Kotona alkoi pyöriä narkkareita. Välillä suhde katkesi, mutta pari palasi taas yhteen, ja heille syntyi toinenkin lapsi. Vaikka puoliso oli ajoittain kuivilla, kokonaan päihteet eivät elämästä kadonneet. Jenni joutui puolison huumevelkojen maksajaksi.

Lastensuojelu oli mukana perheen elämässä. Tukea Jenni sai myös muilta läheisiltä, kuten isäpuolelta ja puolisonsa vanhemmilta.

– Pelkäsin lasteni puolesta paljon enemmän kuin itseni. Pysyin kuitenkin hiljaa. Minäkuvani oli niin sirpaleinen, tunne-elämäni päin persettä.

Pelko piti Jenniä otteessaan, eikä hän uskonut saavansa viranomaisilta apua vaan koki, ettei häntä aiemminkaan oltu kuunneltu tai autettu.

” Olin pelännyt oman elämäni puolesta.

Raja tuli vastaan, kun Jennin nuorempi lapsi oli noin vuoden. Isän olisi pitänyt hoitaa häntä parin tunnin ajan, kun Jenni tapasi ystävää kaupungilla. Jenni kuitenkin huolestui ja hälytti naapurinsa apuun. Huoli osoittautui oikeaksi. Puoliso oli aineissa, ja lapsen sängystä ja repusta löytyi diapameja.

– Se oli minulle viimeinen niitti. Lähdin turvakotiin. Päätin, että enää ei tule siiman siimaa, että se oli viimeinen kerta kun otan häneltä nyrkistä tai mistään muustakaan. Vasta turvakodissa oikeastaan kerroin, mitä kaikkea olen joutunut kestämään hänen takiaan.

Jenni katkaisi välit ex-puolisoonsa. Hän muutti lastensa kanssa isompaan asuntoon toiselle puolelle kaupunkia.

Halu ymmärtää

Tapahtumista on nyt kaksi vuotta. Iso osa Jennin muutakin elämää on mennyt uusiksi. Kokin töistä oli pakko luopua, koska hänellä diagnosoitiin reuma. Piti miettiä, mitä elämältä haluaa, ja mitä se hänelle voisi vielä tarjota.

– Minulla on yhtä lailla tavoitteita ja unelmia kuin kenellä tahansa muulla. Se, mitä on tapahtunut, ei ole minun syyni, vaan seurausta siitä, ettei elämässäni ole ollut tasapainoista aikuista.

– Siskoni on edelleen narkkari. Halusin oppia paremmin ymmärtämään, mikä siinä on takana.

Jenni opiskelee nyt päihde- ja mielenterveysalan ammattitutkintoa ja on parhaillaan työharjoittelussa päiväkeskuksessa, jossa asunnottomat voivat syödä, peseytyä ja saada muuta apua.

Hän tekee opinnoissaan myös syrjäytymistä ennaltaehkäisevää projektia siinä perhekodissa, jossa itse aiemmin asui. Jenni haluaisi jatkaa opintoja sosionomiksi asti.

Kaikilla on oikeus asuntoon

Jennin asunnottomuus kesti lopulta noin vuoden. Se on tarpeeksi pitkä aika jättääkseen kauaskantoisia traumoja. Avaimet omaan kotiin eivät ratkaise muita ongelmia kuin taikaiskusta. Vanhaa elämää voi olla vaikea sulkea uuden kodin ulkopuolelle.

Jenni toivoo, että ihmiset tajuaisivat, että asunnottomissa on kaikenikäisiä, kaikenlaisia ihmisiä. Kaikki eivät ole päihteidenkäyttäjiä, mutta kotiin on oikeus jokaisella ihmisellä, myös narkomaaneilla ja alkoholisteilla.

– Oli lähellä, että minustakin olisi tullut alkoholisti tai narkkari. On jopa vähän ihme, etten itse ole vetänyt kamaa kun miettii, millaisissa luukuissa olen ollut. Asunnottomana ei oikein pärjää ilman päihteitä, Jenni sanoo.

– Kunpa ihmiset eivät olisi niin ennakkoluuloisia. Ennen kuin järjestää alkoholistinaapurille isännöitsijältä varoituskirjeen voisi miettiä, mitä sillä ihmisellä on taustallaan. Auttaisiko ihan rehti puhe ja normaali kanssakäyminen? Me kaikki olemme samanarvoisia, ihmisarvo ei lähde keneltäkään.

Vanhempi Jennin lapsista on jo koulussa, nuorempi päiväkodissa. He tapaavat puolisen vuotta kuivilla ollutta isäänsä kerran viikossa.

Molemmat lapset harrastavat sirkusta. Nuoremman lapsensa kanssa Jenni harrastaa itsepuolustuslaji krav magaa. Hän osti itselleen hiljattain myös ilmajoogakankaan. Tilavassa kodissa mahtuu jumppailemaan. Kotona pitää muutenkin saada olla rennosti.

– Tämä asunto tuntuu ensimmäiseltä ihan oikealta kodilta.

Siellä ei tarvitse pelätä.