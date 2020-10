Me Naiset

Laulaja Billie Eilishin, 18, vartalo nousi jälleen puheenaiheeksi, kun tuoreet paparazzi-kuvat toppiin pukeutuneesta Billiestä levisivät somessa. Laulaja otti kohuun kantaa Instagramissa.

Billie Eilish on totuttu näkemään väljissä vaatteissa.­

Billie Eilish, 18, on yksi tämän hetken suosituimmista ja puhutuimmista artisteista. Vain 14-vuotiaana ensimmäisen hittinsä julkaissut laulaja on miljoonien teinien idoli, joka on ehtinyt voittaa urallaan muun muassa viisi Grammy-palkintoa.

Billie tunnetaan myös omaperäisestä, tinkimättömästä tyylistään. Hänet nähdään lähes poikkeuksetta löysissä vaatteissa. Laulaja on kertonut taistelevansa pukeutumisvalinnoillaan kauneusihanteita vastaan. Vogue-lehden haastattelussa hän paljasti kamppailleensa kehonkuvansa kanssa vuosia. Billie on kertonut pukeutuvansa isoihin vaatteisiin myös siksi, koska ei halua paljastaa ihmisille kaikkea itsestään ja joutua seksualisoinnin kohteeksi.

– Kellään ei voi olla mielipidettä, koska he eivät ole nähneet, mitä alla on, Billie perusteli taannoin Calvin Kleinin mainosvideolla.

Niinä muutamana kertana, kun nuoresta laulajasta on nähty kuvia esimerkiksi bikineissä, asiasta on noussut valtava haloo.

Samoin kävi viime viikolla, kun juorusivusto Page Six julkaisi Billiestä paparazzi-kuvia otsikolla ”Billie Eilish näyttää ihoa”. Kuvissa Billie kävelee kadulla Los Angelesissa yllään vartalonmyötäinen toppi ja shortsit.

Heti kun kuvat julkaistiin, sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää ilkeitä kommentteja. Huomattavaa on se, että monien teinitähden vartaloa haukkuvien kommenttien kirjoittajat ovat aikuisia ihmisiä. Etenkin erään miehen kommentti sai Billien fanit raivon valtaan:

– Kymmenessä kuukaudessa Billie Eilish on kehittänyt kolmekymppisen viiniä juovan äidin vartalon, twiittaaja ilkkui.

Billien fanit nousivat välittömästi puolustamaan tähteä:

– Bodysheimaus on pääsyy sille, miksi Billie Eilish käyttää löysiä vaatteita. Tämä roska on outoa ja objektiivisesti väärin. Hän näyttää kauniilta ja mikä tärkeämpää, terveeltä, kirjoitti eräs fani Twitterissä.

– Billie Eilishin vartalon loukkaaminen ja pilkkaaminen ei tee elämästäsi yhtään vähemmän säälittävää ja yksinäistä.

– Jättäkää Billie Eilish ja hänen vartalonsa rauhaan helvetin outolinnut.

Billie vastasi pian itse kohuun jakamalla Instagramissa tubettaja Chizi Durun videon, jonka otsikko on ”Voimmeko normalisoida oikeat vartalot”. Videolla Chizi toteaa muun muassa seuraavaa:

– Kaikilla ei ole isoa pyllyä. Vatsamakkarat ovat normaaleja. Rinnat riippuvat. Instagram ei ole totta.

– Instagram on saanut monet ajattelemaan, että NORMAALIT vartalot ovat epänormaaleja, Chizi lisäsi videonsa saatetekstiin.

Viikonloppuna Billie vastasi seuraajiensa kysymyksiin Instagramin Tarinat-osiossa. Kun eräs fani kysyi, miten Billie pysyy itsevarmana kaiken arvostelun keskellä, tähdellä oli tarjota persoonallinen näkökulma:

– Ollakseni aivan rehellinen – enkä vitsaile yhtään – ajattelen sitä faktaa, että kuolen joskus aikanaan. Se tuo minulle rauhaa ja tyynnyttää mieleni, ymmärrätkö mitä tarkoitan? laulaja kertoi naurun saattelemana.

Missä viipyy kehorauha?

Billie on kertonut Elle-lehden haastattelussa, että häntä on haukuttu ja kutsuttu lutkaksi erityisesti rintojensa takia. Hän kertoi joutuvansa käyttämään isoja paitoja, jotta muut eivät tuntisi oloaan epämukavaksi hänen rintojensa takia – hänelle kun on sattunut kasvamaan vähän suuremmat sellaiset.

Samassa haastattelussa laulaja kertoi aikovansa muuttaa tyyliään, kun hän kasvaa.

– Minusta tulee nainen. Haluan näyttää vartaloni. Entä, jos haluan tehdä videon, jossa haluan näyttää haluttavalta? Ei siis mitään pornoa! Mutta tiedän, että se olisi valtava juttu. Tiedän, että ihmiset sanoisivat, etteivät enää arvosta minua.

Tuoreimman kuvakohun jälkeen Billie julkaisi omalla Instagram-tilillään vanhan kuvan itsestään. Kuvatekstissä hän kysyy: ”Haluatteko te todella mennä ajassa taaksepäin?”

Kuvalla Billie viittaa aiempaan bikinikohuun sekä viime vuonna julkaisemaansa lyhytelokuvaan Not My Responsibility. Elokuvan aikana Billie riisuutuu ja puhuu samalla kohtaamistaan ulkonäköpaineista:

Provosoivatko olkapääni teitä? Entä rintani? Olenko minä vatsani, lantioni, keho jossa synnyin? Eikö se ole sitä, mitä halusitte?

Jos käytän mukavia vaatteita, en ole nainen. Jos karistan kerrokset, olen lutka. Vaikka ette ole koskaan nähneet vartaloani, tuomitsette sen yhä, ja minut sen takia. Miksi?

Toisin sanoen Billie Eilish sanoo ääneen asian, mihin monet naiset samaistuvat: puki nainen päälleen mitä tahansa, häntä arvostellaan.