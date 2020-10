Me Naiset

Ilmiöt | Me Naiset

Nyt sometähti Aino Rossikin on raskaana – bloggaajat tartuttavat vauvakuumetta, joka voi johtaa synnytystalkoisiin

Somevaikuttajat saavat meidät ostamaan kännykänkuoria, mutta myös lisääntymään, kirjoittaa Me Naisten toimituspäällikkö Heidi Iivonen.

En ole enää pysynyt laskuissa, kuinka moni seuraamani vaikuttaja odottaa lasta tai on juuri saanut vauvan. Viimeisimpänä Aino Rossi kertoi tänään Instagramissa, että hän saa puolisonsa kanssa perheenlisäystä toukokuussa.

Raskausuutisista ovat hiljattain kertoneet myös monet muut eturivin vaikuttajat, kuten Kenza Zouiten, Chiara Ferragni, Linda Juhola, Alexa Dagmar ja Kira Kosonen, muutamia mainitakseni. Osalla heistä on jopa miljoonia seuraajia.

Vaikuttajat saavat meidät käyttämään tiettyjä kännykänkuoria ja huulikiiltoja, mutta voivatko he saada meidät myös haaveilemaan lapsista? Jos minulta kysytään, täysin epätieteellinen vastaus on kyllä.

Sometähtien vaikuttaminen perustuu exposure-efektiin. Se tarkoittaa sitä, että kun silmä näkee tarpeeksi paljon tiettyä asiaa, katsoja alkaa mieltyä siihen. Aiheesta puhutaan muun muassa Kotivinkin jutussa, jossa kerrotaan, miksi suomalaiset kodit näyttävät niin samalta.

Kun Instagramin feedissä näkee tarpeeksi monta kertaa esimerkiksi rottinkituolin ihanassa ympäristössä, se alkaa näyttää omaan silmään kivalta, vaikka ei olisi vielä vuosi sitten rottingista välittänytkään.

Entä kun näen Alexa Dagmarin hehkuvan loppuraskauden onnea, saako se minut haluamaan pullaa uuniin? No hitsi vieköön, kyllä saa! Olisi ihana hypistellä pieniä vauvanvaatteita ja miettiä tulokkaalle nimeä.

Ainoa ongelma on, että puolisoni sanoo ei. Meillä on jo kaksi lasta, joista molemmat ovat pitkän neuvottelun tulosta. Mies on linjannut, että meille ei tule enää kolmatta vauvaa. Eikä edes koiraa tai marsua. Ja vaikka lupa heltiäisi, ei tietysti voi olettaa, että vauva niin vain tulisi.

Mutta jos kahden lapsen reilusti yli kolmekymppinen äiti saa sometähtien raskausbuumista vauvakuumeen, ehkä joku toinenkin alkaa kypsyä ajatukselle.

Sanotaan, että esimerkillä johtamisella saa parhaat tulokset. Näin ehkä myös tässä tapauksessa. Ennustan Suomeen ainakin pienimuotoisia synnytystalkoita, joihin Antti Rinne meitä usutti muutama vuosi sitten.

Lähipiirissäni talkoot on aloitettu jo.