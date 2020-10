Korona-aika on saanut hyvinvointialan ihmiset hurahtamaan salaliittoteorioihin.

QAnon-liike on löytänyt uuden väylän Suomessa, nimittäin jooga- ja hyvinvointiyhteisöstä. Se huolestuttaa alan ihmisiä, kertoo joogaopettaja, kirjailija ja hyvinvointialan yrittäjä Mia Jokiniva.

Jokinivan ja muiden alan ihmisten keskuudessa heränneestä huolesta kirjoitti ensimmäisenä Seura.

QAnon on eri salaliittoteorioita kannattava liike, jonka juuret ovat vahvasti Yhdysvaltain äärioikeiston ja alt-rightin maailmassa. Liikkeessä kannatetaan laajasti presidentti Donald Trumpia, joka myös on jakanut QAnoniin kytköksissä olevaa materiaalia omilla sosiaalisen median kanavillaan.

Jokinivan mukaan tällaisia viestejä jakavat somessa nyt myös monet suomalaiset hyvinvointivaikuttajat, joogaopettajat ja studio-omistajat. Ensimmäisen kerran hän havahtui sisältöön muutamia kuukausia sitten.

QAnonin-salaliittoteoriassa on lyhykäisyydessään kyse siitä, että maailman uskotaan olevan korruptoituneen, satanistisen valtaeliitin hallussa. Sekasortoa tavoitteleva kulttiliike lietsoo viranomaisten, hallituksen ja median vastaisuutta. Tämä yhdistyy kätevästi hyvinvointiretoriikkaan itsensä kuuntelemisesta. Puhutaan esimerkiksi ”heräämisen ajasta”, ”tietoisuuden lisäämisestä” ja ”valon ja pimeyden taistelusta”.

– Tämä näyttäytyy ulkopuolisten silmissä melko hullulta touhulta. En haluaisi joogaan liitettävän tällaista asiaa, Jokiniva sanoo.

Ongelma on kansainvälinen. Tunnettu australialainen hyvinvointiyrittäjä ja kirjailija Sarah Wilson kirjoitti The Guardian -lehdessä havainneensa, että korona-aikana hyvinvoinnin sanansaattajat näyttävät yhä useammin olevan samalla asialla kuin internetin äärioikeistolaiset salaliittoteoreetikot.

Eikä ilmiö ole vain somessa. Helsingissä järjestettiin 10. lokakuuta mielenosoitus, jota kutsuttiin myös koronamielivaltaa vastustavaksi keskustelutilaisuudeksi. Paikalla oli joogayhteisön jäseniä ja hyvinvointialalla tunnettuja yrittäjiä.

– Monet eivät välttämättä ole edes tietoisia, mitä he levittävät tai kuinka syvälle äärioikeistoon tämä juontaa juurensa, Jokiniva sanoo.

Veikö korona joogit pimeälle puolelle?

Syy löytyy koronasta. Informaatiovaikuttamiseen perehtynyt turvallisuuspolitiikan kommentaattori Janne "Rysky" Riiheläinen kommentoi aiemmin STT:lle, että keskeinen syy liikkeen suosioon on koronapandemia.

Korona koskettaa monia joogayrittäjiä, sillä virus on ajanut joogasalit taloudelliseen ahdinkoon.

– Tilanne on joogalle hyvin hankala, sillä ei ole varmaa, voivatko ihmiset tulla harjoituksiin ollenkaan, Jokiniva sanoo.

Jokinivan mukaan QAnon-liike on laskelmoidusti käyttänyt tilannetta hyväkseen, ja kohdentaa nyt sanomaansa valmentajille ja harrastajille.

–Jooga on sulatusuuni monille vaihtoehtoisille asioille ja ihmisille. Kun tulee uusia hienoja ajatuksia ja korkeampaa tietoa, se uppoaa tähän porukkaan, Jokiniva sanoo.­

Yhteisössä leviää nyt muun muassa ajatus, että korona on huijaus. Maskeja kehotetaan välttämään, ja rajoitukset ovat turhia. Jokinivan korviin on kantautunut tieto, että tunneilla olisi levitetty tällaisia ajatuksia.

– Tiedän, että osa on lähtenyt pois, mutta on myös paljon ihmisiä, jotka jäävät. Opettajalla on vahva on auktoriteetti, eli jos hän sanoo jotain, ihmiset usein kuuntelevat.

Virusvastaisuuteen on törmännyt myös pitkän linjan astangajoogaguru Petri Räisänen. Hän on kuullut muutaman alan opettajan puhuneen covid-kuplasta, joka ”pitäisi puhkaista”.

– En tiedä, onko kyse QAnonista, mutta salaliittoteoriat ovat levinneet tähän vaihtoehtopiiriin ja joogaajienkin keskuuteen. Olen huomannut virusvastaisuutta. Se on yleinen näkemys new age -piireissä, Räisänen sanoo.

Vetoaa kotiäideistä vaihtoehtoväkeen

Jokiniva on ollut perustamassa vetoomusta, jossa hän pyytää joogayhteisöä irtisanoutumaan salaliittoteorioista.

– On tärkeää nostaa esiin, että on paljon meitä toisin ajattelevia joogeja, jotka irtisanoudumme tästä QAnon-retoriikasta täysin.

Mutta miksi QAnon on ujuttautunut juuri joogajien keskuuteen? Jokiniva uskoo hyvinvointiyhteisön olevan alttiimpi monenlaisille eri salaliittoteorioille ja uskomuksille.

– Jooga on sulatusuuni monille vaihtoehtoisille asioille ja ihmisille. Kun tulee uusia hienoja ajatuksia ja korkeampaa tietoa, se uppoaa tähän porukkaan, hän toteaa.

Siinä missä perinteinen salaliittoteoriaväki on usein hieman eristäytynyttä, QAnon on vedonnut useisiin eri kohderyhmiin.

– Nämä uudet ovat elämäniloisia tavallisia ihmisiä, jotka jostain syystä ovat lähteneet tähän, esimerkiksi keski-ikäisiä naisia, Riiheläinen kommentoi aiemmin STT:lle.